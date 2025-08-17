விஜய் ஆண்டனி திருமணமாகும்போது எப்படி இருக்காரு பாருங்க.. ஆளே மாறிட்டாரு!

விஜய் ஆண்டனியின் திருமண புகைப்படம் கடந்த சில நாட்களாக வைரலாகி வருகிறது.
தற்போது நடிகர், இயக்குநர் என பல அவதாரம் எடுத்திருக்கும் விஜய் ஆண்டனி முதலில் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமனார். முதல் படம் ரவி கிருஷ்ணன் நடித்த சுக்ரன் படத்திற்கு இசையமைத்தார்.
சுக்ரன் படம் கடந்த 2005ஆம் ஆண்டு வெளியானது. இப்படத்திற்கு பின்னர் டிஷ்யும், நான் அவன் இல்லை, வேட்டைக்காரன் உள்ளிட்ட படத்திற்கு இசையமைத்தார்.
இதையடுத்து, 2012ஆம் ஆண்டு நடிகராக அவதாரம் எடுத்தார், ஜீவ சங்கர் இயக்கத்தில் நான் என்ற படத்தில் நடித்தார். அப்படம் அனைவரிடமும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.
பின்னர், பிச்சைகாரன், சலீம், பிச்சைக்காரன் 2, திமிரு பிடித்தவன், கொலை, ரத்தம் உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்தார். அண்மையில் கூட மார்கன் என்ற திரைப்படம் இவரது நடிப்பில் வெளியானது. இப்படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றது.
இதற்கிடையில் பிச்சைக்காரன் 2 படத்தை இயக்கி அவரே அப்படத்தில் நடித்திருந்தார். இப்படத்தின் மூலம் அவர் இயக்குநராகவும் அறிமுகமானார்.
இந்த நிலையில், விஜய் ஆண்டனி திருமணம் தொடர்பான ஃபக்ஸ் FLEX ஒன்று இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. அதில், அவர்களது திருமண தேதியும் விஜய் ஆண்டனி weds பாத்திமா ஹனி டியு என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.