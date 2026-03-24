விஜய் படத்தை ஓடாது என அடித்து சொன்ன சுந்தர்.சி! ஆனா படம் சூப்பர் ஹிட்..எது தெரியுமா?

Vijay Film Sundar C Thought Would Fail : மக்கள் மத்தியில் ஹாரர் படங்களை எடுத்து, ஹிட் இயக்குநராக வலம் வருபவர், சுந்தர்.சி. இவர், ஒரு நேர்காணலில் ஒரு விஜய்யின் படம் குறித்து பேசியிருந்தார். அந்த படம் தோல்வியடையும் என்று நினைத்ததாகவும், ஆனால் அந்த படத்தை ரசிகர்கள் வெறிப்பிடித்தது போல பார்த்ததாகவும் கூறியிருந்தார். அது என்ன படம் தெரியுமா?
தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய இயக்குநராக இருப்பவர் சுந்தர்.சி. இவர் இயக்கத்தில் வெளியான பெரும்பாலான பேய் படங்கள் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
குஷ்பூவின் கணவரான இவர், சமீபத்தில் மூக்குத்தி அம்மன் 2 படப்பிடிப்பை முடித்தார். இதையடுத்து, இவர் விஜய் குறித்து பேசியிருக்கும் ஒரு விஷயம் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
விஜய்யும் சுந்தர்.சியும் இதுவரை ஒரு படத்தில் கூட இணைந்து வேலை பார்த்ததில்லை. ஆனால், விஜய் படத்தை எப்படியாவது இயக்க வேண்டும் என்று சுந்தர்.சிக்கு ஆசை இருந்தது.
சமீபத்திய நேர்காணலில் பேசிய சுந்தர்.சி, தான் விஜய்யின் ஒரு படத்தின் ப்ரிவ்யூவை பார்த்து விட்டு ‘கண்டிப்பா இதெல்லாம் ஓடாது’ என்று நினைத்தாராம். ஆனால் அந்த படம் வெளியான பின்பு ரசிகர்கள் இந்த படத்தை பைத்தியம் பிடித்தது போல பார்த்தார்களாம். அது எந்த படம் தெரியுமா?
விஜய் நடிப்பில், 1994ல் வெளியான ‘ரசிகன்’ திரைப்படத்தை பற்றிதான் சுந்தர்.சி அப்படி மெய்சிலிர்த்து பேசினார். இந்த படத்தை பார்க்கும் ரசிகர்கள் அனைவரும் ரிபீட் ஆடியன்ஸாக இருந்ததாகவும் அவர் கூறியிருந்தார்.
ரசிகன் திரைப்படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக சங்கீதா நடித்திருக்கிறார். இப்படம் தியேட்டர்களில் சுமார் 175 நாட்கள் வரை ஓடியது. விஜய்யின் சினிமா வாழ்க்கையில் திருப்புமுனையை ஏற்படுத்திய படங்களுள் இதுவும் ஒன்றாகும்.
ரசிகன் திரைப்படமும், அந்த நாயகனும் தனக்கு இதனால் குருநாதனாக மாறியதாகவும் நமக்கு பிடித்தது போல படம் எடுக்க வேண்டுமா, ஆடியன்ஸிற்கு பிடித்தது போல படம் எடுக்க வேண்டுமா என்கிற கேள்விக்கு இந்த படம் பதில் சொன்னதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.