தளபதி விஜய்யின் ஜனநாயகன் ரீலீஸ் தேதி! முக்கிய அப்டேட் இதோ!

நீண்ட இழுபறிக்கு பிறகு, தளபதி விஜய்யின் ஜன நாயகன் படத்தின் ரிலீஸ் குறித்த முக்கிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது. பிப்ரவரியில் வெளியாகும் என்று கூறப்படுகிறது.
சென்சார் சான்றிதழ் தாமதத்தால் பொங்கலுக்கு வெளியாகாத ஜனநாயகன் படம் வரும் பிப்ரவரி 12 முதல் 26க்குள் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
வெளிநாட்டு விநியோகஸ்தர்களிடம் ஏற்கனவே பட வெளியீட்டு பணிகளை தொடங்குமாறு தயாரிப்பு நிறுவனம் கூறியிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
அடுத்த சில வாரங்களில் படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் கிடைத்துவிடும் என்று படக்குழு நம்பிக்கையுடன் உள்ளது என்றும், அதன் பிறகே அதிகாரப்பூர்வ தேதி அறிவிக்கப்படும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
ஒரு முன்னாள் போலீஸ் அதிகாரி, தான் தத்தெடுத்த ஒரு சிறுமியை தைரியமான பெண்ணாக வளர்த்து ராணுவத்தில் சேர்ப்பதும், பின்னர் ஒரு தேசிய அச்சுறுத்தலை சமாளிப்பதும் தான் படத்தின் கதைக்களம் என்று கூறப்படுகிறது.
ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இந்த படம், தளபதி விஜய் தனது அரசியல் பயணத்தை தொடங்குவதற்கு முன் நடிக்கும் கடைசி படமாக அமைந்துள்ளது.
இப்படத்தில் விஜய்யுடன் பூஜா ஹெக்டே, பாபி தியோல், மமிதா பைஜூ, கெளதம் மேனன், பிரகாஷ் ராஜ் மற்றும் பிரியாமணி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.