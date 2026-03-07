விஜய்யின் வீடு இவ்வளவு கோடியா? பளபளக்கும் நீலாங்கரை பங்களா - உரிமை கோரும் சங்கீதா

Vijay Neelankarai House Net Worth: விவாகரத்து முடியும் வரை விஜய்யின் நீலாங்கரை வீட்டில் வசிக்க தனக்கு உரிமை உள்ளது என விஜய் மனைவி சங்கீதா புதிய மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில், அந்த வீட்டின் மதிப்பு எவ்வளவு என்பது குறித்து இங்கு விரிவாக காணலாம்.
Vijay Sangeetha Divorce: நடிகரும், தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவருமான விஜய், தற்போது விவாகரத்து வழக்கை சந்தித்து வருகிறார். கடந்த 25 ஆண்டுக்கும் மேலாக திருமண உறவில் இருந்து விவாகரத்து கோரி மனைவி சங்கீதா நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் நடிகரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவருமான விஜய்யிடம் இருந்து விவாகரத்து கோரி அவரது மனைவி சங்கீதா கடந்த டிசம்பர் மாதம் மனு தாக்கல் செய்ததாக தகவல்கள் வெளியாகின.
தொடர்ந்து, விஜய் நடிகை ஒருவருடன் திருமணத்தை மீறிய உறவில் இருந்ததாகவும், இதனால் தனக்கு மன உளச்சல் ஏற்பட்டு கடுமையான மன அழுத்தத்திற்கு ஆளானதாகவும் சங்கீதா அந்த மனுவில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்நிலையில், தற்போது அவர் செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் புதிய மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இதில், விஜய்யின் நீலாங்கரை வீட்டில் தன்னை வசிக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என சங்கீதா கோரிக்கை வைத்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
விஜய் தன்னை அந்த வீட்டில் வசிக்க அனுமதிக்கவில்லை என்றும் தான் லண்டனில் குடியேறிவிட்டதால் சென்னையில் வசிக்க தனக்கு தற்போது வீடு இல்லை என்றும் சங்கீதா தெரிவித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. எனவே, நீலாங்கரை வீட்டிலோ அல்லது அவரது செல்வாக்குக்கு ஏற்ற வீட்டிலோ வசிக்க நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்றும் சங்கீதா தெரிவித்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. வரும் ஏப்.20ஆம் தேதி நீதிமன்றத்தில் வழக்கு விசாரணைக்கு வர இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
இது ஒருபுறம், விஜய்யின் நீலாங்கரை வீடு தொடர்ச்சியாக செய்திகளில் வந்த வண்ணம் உள்ளன. அவரது மனைவி சங்கீதாவும் தனக்கு அந்த வீட்டில் சம உரிமை இருப்பதாக நீதிமன்றத்திலும் உரிமைக்கோரியிருக்கிறார். இந்தச் சூழலில், விஜய் நீலாங்கரை வீடு குறித்த தகவல்களை இங்கு காணலாம்.
சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலை பகுதியான நீலாங்கரையில் உள்ள ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர் நகர் பகுதியில் விஜய்யின் சொகுசு பங்களா அமைந்துள்ளது. கடற்கரைக்கு அருகில் அமைந்துள்ள வீடு நவீன வடிவமைப்பு உடனும், பாதுகாப்பு அம்சங்கள் நிறைந்தும் கட்டப்படுள்ளது.
வீட்டில் உயர் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள், கண்காணிப்பு கேமராக்கள், கண்காணிப்பு அதிகாரிகள் என பாதுகாப்பு பலமாக இருக்கும். யாராலும் அவ்வளவு எளிதாக வீட்டிற்கு அனுமதியின்றி சென்றுவிட இயலாது. தோட்டம், நவீன உட்புற வடிவமைப்புடன் இந்த வீடு கட்டப்பட்டுள்ளது.
விஜய்யின் நீலாங்கரை சொகுசு பங்களா சுமார் ரூ.70 கோடி முதல் ரூ.100 கோடிவரை மதிப்பிருக்கும் என கூறப்படுகிறது. இவை அனைத்தும் இணையத்தில் உள்ள தகவல்கள் மட்டுமே. இவை உறுதிசெய்யப்படவில்லை.