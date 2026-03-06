English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  "என்னை நல்லா புரிஞ்சவங்க".. சங்கீதா குறித்து விஜய் சொன்ன 3 விஷயங்கள்! அப்புறம் ஏன் விவாகரத்து?

”என்னை நல்லா புரிஞ்சவங்க”.. சங்கீதா குறித்து விஜய் சொன்ன 3 விஷயங்கள்! அப்புறம் ஏன் விவாகரத்து?

Vijay About Sangeetha: விஜய் தனது மனைவி சங்கீதா குறித்து பகிர்ந்த 3 விஷயங்கள் குறித்து. 

 

Vijay Praised her Wife Sangeetha: நடிகரும் தவெக தலைவர் விஜய்யின் மனைவியுமான சங்கீதா சமீபத்தில் அவரிடம் இருந்து விவாகரத்து கோரி நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருக்கிறார். 

 
Vijay - Sangeetha Divorce Case Latest Update: நடிகர் விஜய் மற்றும் சங்கீதா 1999ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்துக்கொண்டனர். இவர்களது திருமணம் சென்னையில் ராஜா முத்தையா மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.   

இவர்களுக்கு மகன் ஜேசன் சஞ்சய் மற்றும் மகள் திவ்யா சாஷா என இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர். கட்டத்தட்ட 26 ஆண்டுகளை கடந்த இவர்களது திருமண வாழ்க்கை தற்போது முடிவு பெற உள்ளது. விஜய்யின் மனைவி சங்கீதா விவாகரத்துக்காக மனு தாக்கல் செய்திருக்கிறார். இது ரசிகர்கள் மத்தியில் பேசும்பொருளாக மாறி இருக்கிறது. இந்த நிலையில், சங்கீதா குறித்து விஜய் பல முறை புகழ்ந்து பேசி இருக்கிறார். அது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.   

முன்னதாக ஒரு நேர்காணலில் விஜய், தனது மனைவி சங்கீதா தன்னை நன்றாக புரிந்துகொள்பவள் என புகழ்ந்து பேசி இருக்கிறார். ”சங்கீதா மிகவும் புரிந்துக்கொள்ளும் தன்மை கொண்டர். திருமண வாழ்க்கையில் புரிதல் மிகவும் முக்கியமானவை. ஒரு படம் தோல்வியடைந்தால், அவர் என்னுடன் இருப்பார், என்னை ஆதரித்து கவலை பட தேவலையில்லை என உறுதுணையாக இருப்பார்” என கூறினார்.   

மற்றொரு நேர்காணலில் விஜய் கூறுகையில், ”சங்கீதா என்னை விரும்புகிறார் என தெரிந்ததும் எனது வீட்டிற்கு அழைத்தேன். எனது அப்பாவிற்கும் சங்கீதாவை பிடித்திருந்தது. அவர் என்னிடம் பேச வேண்டும் என அழைத்தார். நான் பதட்டம் அடைந்தேன். அவர் சங்கீதாவை பற்றி கேட்டார். அவள் மிகவும் நல்ல பெண் என கூறினேன். நீ அவளை திருமணம் செய்ய விரும்புகிறாயா என கேட்டார். நான் உரைந்துபோனேன். பின்னர் இரு குடும்பமும் சந்தித்தது” என கூறினார்.   

விஜய் - சங்கீதாவின் முதல் சந்திப்பு: முன்னதாக இருவரின் முதல் சந்திப்பு குறித்து விஜய் கூறுகையில், நாங்கள் லவ் டுடே படபிடிப்பின்போது சந்தித்துக்கொண்டோம். நான் என ரசிகர்களை சந்திக்க இருந்தேன். அப்போதுதான் சங்கீதா மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரை சந்தித்தேன். அவர்கள் என்னிடம் நன்றாக பேசினார்கள் என கூறினார்.   

தற்போது சென்னையில் ஒரு திருமண நிகழ்ச்சிக்கு விஜய் மற்றும் திரிஷா சேர்ந்த சென்ற வீடியோ மற்றும் புகைப்படம் சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாகி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.   

