ரீ-ரிலீஸாகும் விஜய்யின் ப்ரண்ட்ஸ் படம்! செம குஷியில் ரசிகர்கள்..

Vijay Friends Movie Re Release : விஜய், சூர்யா நடிப்பில் உருவான படம், ப்ரண்ட்ஸ். இந்த படம் மீண்டும் ரீ ரிலீஸாக இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.
Vijay Friends Movie Re Release : விஜய்யின் பல படங்கள் அவரது பிறந்தநாளையொட்டி ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்படுவது வழக்கம். பலமுறை சாதாரணமாக கூட ரிலீஸாகும். அதே போல, இப்போதும் ப்ரண்ட்ஸ் படம் ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்பட இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. இது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
தமிழ் திரையுலகில் டாப் நடிகர்களுள் ஒருவராக இருப்பவர், விஜய். விரைவில் அரசியலில் களமிறங்க இருப்பதால் சினிமாவை விட்டு விலகுவதாக கூறி விட்டார். இதையடுத்து, அவரது பழைய படங்கள் சில ரீ-ரிலீஸாகின்றன.
விஜய் நடிப்பில் ஹிட் ஆன படம், ப்ரண்ட்ஸ். இந்த படத்தில் சூர்யா, ரமேஷ் கண்ணா உள்ளிட்டோர் நடித்திருப்பர். இது, 2001ஆம் ஆண்டு வெளியானது.
சூர்யா, இந்த படத்தில் சந்துரு எனும் கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருப்பார். கதைப்படி, விஜய்-சூர்யாவின் கதாப்பாத்திரங்கள் நண்பர்களாக இருந்து, எதிரிகளாக மாறி விடுவர் பிறகு கடைசியில் ஒன்றாக சேருவர்.
ப்ரண்ட்ஸ் படம் ஹிட் ஆவதற்கு படத்தின் பாடல்கள் மற்றும் வடிவேலு காமெடி முக்கிய காரணங்களாக இருந்தன. இது சூர்யாவின் மார்கெட்டை பெரிதாக தூக்கி விட்ட படமாக பார்க்கப்பட்டது.
ப்ரண்ட்ஸ் படத்தை அடிக்கடி தனியார் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்புவர். இதன் காதல் மற்றும் காமெடி காட்சியை பார்ப்பதற்காகவே பலர் இதை மீண்டும் பார்ப்பர். அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி வெளியாகி இருக்கிறது.
ப்ரண்ட்ஸ் திரைப்படம், மீண்டும் ரிலீஸாக இருக்கிறது. 4K வெர்ஷனில் ரீ-மாஸ்டர் செய்யப்பட்டு படம் வெளியாக இருக்கிறது.
ப்ரண்ட்ஸ் படத்தின் ரீ-ரிலீஸ் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் இன்னும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.