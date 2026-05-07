விஜய் மீது அழுத்தம்: எங்களுக்கும் இதற்கும் சம்பந்தம் இல்லை - பாஜக திட்டவட்டம்

TVK Government Formation: தவெக தலைவர் விஜயின் ஆட்சி அமைக்கும் கோரிக்கையை நிராகரித்ததில் தங்களுக்கு எந்தப் பங்கும் இல்லை என்று பாஜக கூறியுள்ளது. விஜய் மீது அழுத்தம் கொடுக்கப்படுவதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகளையும் அது மறுத்துள்ளது.
BJP on TVK Crisis: விஜய் மீது பாஜக அழுத்தம் கொடுப்பதாக எழுந்துள்ள குற்றச்சாட்டுகளுக்கு, 'இது ஒரு ஜனநாயக நாடு. இங்குத் தேர்தல்கள் அனைத்தும் ஜனநாயக முறைப்படியே நடைபெறுகின்றன. தவெக -வைச் சேர்ந்த திரு. விஜய் அதிக எண்ணிக்கையிலான இடங்களைப் பெற்றுள்ளார். அனைத்தும் ஜனநாயக முறைப்படியே நடைபெறும். ஒருவர் மீது மற்றொருவர் எப்படி அழுத்தம் கொடுக்க முடியும்? இவை அனைத்தும் வெறும் அரசியல் ரீதியான சொல்லாடல்களே ஆகும். அத்தகைய குற்றச்சாட்டுகளில் எவ்வித உண்மையும் இருப்பதாக நான் கருதவில்லை. அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின்படி எது சாத்தியமோ, அதுவே இங்கு நடைபெறும்," என்று மாநில பாஜக செய்தித் தொடர்பாளர் நாராயணன் திருப்பதி கூறியுள்ளார்.
தமிழக அரசியல் களம் நாளுக்கு நாள் புதிய திருப்பங்களை கண்டு வருகிறது. தவெக தலைவர் விஜய், மக்களின் ஆதரவை கூட எளிதாக பெற்றுவிட்டார். ஆனால் அரசு அமைக்க ஆளுநரின் ஒப்புதல் கிடைப்பது பிரம்ம பிரயத்னமாக மாறி வருகின்றது. பெரும்பான்மையை இன்னும் நிரூபிக்காததால், விஜய் ஆட்சி அமைக்க இன்னும் ஆளுநர் ஆர்.வி. அர்லேக்கர் அவரை அழைக்கவில்லை. இந்த நிலையில், ஆளுநருக்கு பின்னாலிருந்து பாஜக விஜய்க்கு அழுத்தம் கொடுப்பதாக பலர் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், தவெக தலைவர் விஜயின் ஆட்சி அமைக்கும் கோரிக்கையை நிராகரித்ததில் தங்களுக்கு எந்தப் பங்கும் இல்லை என்று பாஜக கூறியுள்ளது. விஜய் மீது அழுத்தம் கொடுக்கப்படுவதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகளையும் அது மறுத்துள்ளது. தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைப்பதில் தொடர்ந்து நீடித்து வரும் இழுபறி நிலைக்கு மத்தியில், தவெக தலைவர் விஜய்க்கு ஆட்சி அமைப்பதற்கான அனுமதியை வழங்காத தமிழக ஆளுநர் ஆர்.வி. அர்லேக்கரின் முடிவில் தங்களுக்கு எந்தப் பங்கும் இல்லை என்று பாஜக தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. பாஜகவை எதிர்ப்பதற்காக விஜய் மீது அழுத்தம் கொடுக்கப்படுவதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகளையும் அக்கட்சி நிராகரித்துள்ளது.
தமிழகச் சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் தனது கட்சி அமோக வெற்றி பெற்றதைத் தொடர்ந்து, 108 இடங்களையும், காங்கிரஸுடன் கூட்டணி அமைத்ததன் மூலம் கிடைத்த 5 இடங்களையும் சேர்த்து, மொத்தம் 113 இடங்களுடன் ஆட்சி அமைப்பதற்கு விஜய் உரிமை கோரினார். இந்தக் கூட்டணிக்கு இன்னும் 5 இடங்கள் குறைவாகவே இருந்ததால், பெரும்பான்மை நிரூபிக்கப்படாத காரணத்தினால், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தால் (TVK) ஆட்சி அமைக்க இயலாது என்று ஆளுநர் தெரிவித்தார். ஆளுநரின் முடிவு குறித்துப் பேசிய மாநில பாஜக செய்தித் தொடர்பாளர் நாராயணன் திருப்பதி, இந்த முடிவில் பாஜகவுக்கு எந்தப் பங்கும் இல்லை என்று கூறினார். மேலும், தவெக தனது பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க முடிந்தால், அதன் முன்மொழிவை ஆளுநர் ஏற்றுக்கொள்வார் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
"இது ஒரு பிளவுபட்ட தேர்தல் தீர்ப்பு (fractured verdict). தவெக -விடம் பெரும்பான்மை இல்லை. அவர்கள் தங்கள் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டும். தவெக அதற்கான வாய்ப்புகளை ஆராய்ந்து பார்க்கலாம். அவர் பெரும்பான்மையை நிரூபித்தால், ஆளுநர் அரசியலமைப்பு ரீதியாக அதை ஏற்றுக்கொள்வார். ராஜ் பவனிலோ அல்லது ஆளுநரிடமோ எந்தக் குழப்பமும் இல்லை. அவர் அரசியலமைப்பின்படியே செயல்படுவார்," என்று செய்தி நிறுவனமான PTI-யிடம் பேசுகையில் அவர் கூறினார்.
"மக்கள் வாக்களித்த விதம் இந்தத் தேர்தல் முடிவில் பிரதிபலிக்கிறது. இதன் விளைவாக, எந்தவொரு தனிப்பட்ட கட்சியும் முழுமையான பெரும்பான்மையைப் பெறாத வகையில் வாக்காளர்கள் வாக்களித்துள்ளனர்," என்றும் அவர் மேலும் கூறினார். "நமது அரசியலமைப்புச் சட்டக் கட்டமைப்பின்படி, அதிகபட்ச இடங்களை — குறிப்பாக, மொத்த இடங்களின் எண்ணிக்கையில் பாதியையும் அதற்கு மேலேயும் — பெற்று, ஆட்சி அமைப்பதற்குத் தேவையான ஆதரவையோ அல்லது பின்புலத்தையோ பெறும் கட்சி மட்டுமே அரசாங்கத்தை அமைப்பதற்குத் தகுதியுடையதாகும். இருப்பினும், துரதிர்ஷ்டவசமாக, தற்போதைய சூழலில் எந்தவொரு கட்சியும் பெரும்பான்மையை எட்டவில்லை," என்று மாநில பாஜக செய்தித் தொடர்பாளர் தெரிவித்தார்.
"தற்போதைய குழப்பங்களுக்கு இதுவே மிக முக்கியமான காரணம் என்றும், அதனாலேயே அவர்கள் (லோக் பவன்) முடிவெடுப்பதற்குத் தேவையான கால அவகாசத்தை எடுத்துக்கொண்டுள்ளார்கள் என்றும் நான் கருதுகிறேன். மற்ற கட்சிகள் முன்வந்து விஜய்க்குத் தங்கள் ஆதரவைத் தெரிவித்தால், தமிழ்நாட்டில் ஒரு நிலையான ஆட்சி அமையும்," என்றும் அவர் மேலும் கூறினார். பாஜக-வை எதிர்த்து வந்த காரணத்தினால், விஜய் மீது ஏதேனும் அழுத்தங்கள் கொடுக்கப்படுவதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகளையும் திருப்பதி திட்டவட்டமாக மறுத்தார்.