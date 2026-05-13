/21 வயது நடிகைக்கு ஜோடியாகும் 60 வயது விக்ரம்? புது பட அப்டேட்..

Chiyaan 63 Riya Shibu : மக்கள் மத்தியில் அதிக ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கும் படமாக இருக்கிறது சியான் 63. இந்த படத்தில் நடிக்கும் ஹீரோயின் குறித்த அப்டேட் தற்போது வெளியாகியுள்ளது. இவர், ஏற்கனவே ஒரு மலையாள படம் மூலம் பிரபலமானார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
2016ல் விக்ரம் ஹீரோவாக நடித்திருந்த திரைப்படம் இருமுகன். இந்த படத்தில் விக்ரம் இரட்டை வேடத்தில் நடித்திருப்பார். இதனை, ஆனந்த் இயக்கியிருந்தார். இந்த படம், த்ரில்லராக இருந்தாலும் ரசிகர்கள் மத்தியில அவ்வளவாக வரவேற்பை பெறவில்லை.
தற்போது விக்ரமும், இயக்குநர் ஆனந்தும் மீண்டும் கைக்கோர்த்துள்ளனர். இந்த படத்தை சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. இது, விக்ரமின் 63வது படமாகும். இந்த கூட்டணி கண்டிப்பாக நன்றாக இருக்கும் என்பது ரசிகர்களின் நம்பிக்கையாக இருக்கிறது.
சியான் 63 படத்திற்கு, சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைக்கிறார். இந்த படம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு சமீபத்தில் வெளியானதை தொடர்ந்து, இதில் ஹீரோயினாக நடிக்கப்போவது யார் என்பது குறித்த அறிவிப்பும் வெளியாகியிருக்கிறது.
விக்ரமுக்கு ஜோடியாக நடிக்கும் நடிகையின் பெயர், ரியா ஷிபு. மலையாளத்தில் நிவின் பாலி நடிப்பில் வெளியாகி ஹிட் ஆன ‘சர்வம் மாயா’ திரைப்படத்தில் இவர் நடித்திருந்தார். ஆனால், இதில் அவர் முக்கிய கதாப்பாத்திரமே தவிர, ஹீரோயின் கிடையாது.
வெகு சில படங்களில் மட்டுமே நடித்துள்ள ரியா ஷிபுவிற்கு வயது 21. இவர், தொடர்ந்து தமிழ் படங்களிலும் நடித்திருக்கிறார். தற்போது சியான் 63 படத்திலும் கமிட் ஆகியிருக்கிறார்.
விக்ரமுக்கு 60 வயதாகிறது. இதையடுத்து, கிட்டத்தட்ட 39 வயது குறைந்த இளம் நடிகையுடன் இவர் ஜோடி சேர்வது குறித்து பலரும் பேசி வருகின்றனர். அதே சமயத்தில் இது ஒன்றும் புதிய விஷயம் இல்லை என்பதும் பலருடைய பேச்சாக இருக்கிறது.