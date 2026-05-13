Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /21 வயது நடிகைக்கு ஜோடியாகும் 60 வயது விக்ரம்? புது பட அப்டேட்..

21 வயது நடிகைக்கு ஜோடியாகும் 60 வயது விக்ரம்? புது பட அப்டேட்..

Written ByYuvashreeUpdated byYuvashree
Published: May 13, 2026, 05:59 PM IST|Updated: May 13, 2026, 05:59 PM IST

Chiyaan 63 Riya Shibu : மக்கள் மத்தியில் அதிக ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கும் படமாக இருக்கிறது சியான் 63. இந்த படத்தில் நடிக்கும் ஹீரோயின் குறித்த அப்டேட் தற்போது வெளியாகியுள்ளது. இவர், ஏற்கனவே ஒரு மலையாள படம் மூலம் பிரபலமானார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Vikram1/6

2016ல் விக்ரம் ஹீரோவாக நடித்திருந்த திரைப்படம் இருமுகன். இந்த படத்தில் விக்ரம் இரட்டை வேடத்தில் நடித்திருப்பார். இதனை, ஆனந்த் இயக்கியிருந்தார். இந்த படம், த்ரில்லராக இருந்தாலும் ரசிகர்கள் மத்தியில அவ்வளவாக வரவேற்பை பெறவில்லை.

 

Irumugan Director2/6

தற்போது விக்ரமும், இயக்குநர் ஆனந்தும் மீண்டும் கைக்கோர்த்துள்ளனர். இந்த படத்தை சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. இது, விக்ரமின் 63வது படமாகும். இந்த கூட்டணி கண்டிப்பாக நன்றாக இருக்கும் என்பது ரசிகர்களின் நம்பிக்கையாக இருக்கிறது.

Santhosh Narayanan3/6

சியான் 63 படத்திற்கு, சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைக்கிறார். இந்த படம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு சமீபத்தில் வெளியானதை தொடர்ந்து, இதில் ஹீரோயினாக நடிக்கப்போவது யார் என்பது குறித்த அறிவிப்பும் வெளியாகியிருக்கிறது.

Sarvam Maya4/6

விக்ரமுக்கு ஜோடியாக நடிக்கும் நடிகையின் பெயர், ரியா ஷிபு. மலையாளத்தில் நிவின் பாலி நடிப்பில் வெளியாகி ஹிட் ஆன ‘சர்வம் மாயா’ திரைப்படத்தில் இவர் நடித்திருந்தார். ஆனால், இதில் அவர் முக்கிய கதாப்பாத்திரமே தவிர, ஹீரோயின் கிடையாது.

Heroine 5/6

வெகு சில படங்களில் மட்டுமே நடித்துள்ள ரியா ஷிபுவிற்கு வயது 21. இவர், தொடர்ந்து தமிழ் படங்களிலும் நடித்திருக்கிறார். தற்போது சியான் 63 படத்திலும் கமிட் ஆகியிருக்கிறார்.

Age Difference6/6

விக்ரமுக்கு 60 வயதாகிறது. இதையடுத்து, கிட்டத்தட்ட 39 வயது குறைந்த இளம் நடிகையுடன் இவர் ஜோடி சேர்வது குறித்து பலரும் பேசி வருகின்றனர். அதே சமயத்தில் இது ஒன்றும் புதிய விஷயம் இல்லை என்பதும் பலருடைய பேச்சாக இருக்கிறது.

Tags:
Riya Shibu
Chiyaan 63
Vikram
Celebrity News

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
என்னை ஒருத்தர் கூட திரும்பி பார்க்கவில்லை - ரஜினி சொன்ன முக்கிய தகவல்!

என்னை ஒருத்தர் கூட திரும்பி பார்க்கவில்லை - ரஜினி சொன்ன முக்கிய தகவல்!

Rajini17 min ago
2

அதிமுகவில் அதிரடி: வேலுமணி, சி.வி. ஆதரவாளர்கள் கூண்டோடு நீக்கம்! இபிஎஸ் விஸ்வரூபம்

AIADMK32 min ago
3

நீட் தேர்வு தேவை இல்லை.. ரத்து செய்ய வேண்டும்.. முதல்வர் விஜய் அதிரடி

CM Vijay42 min ago
4

பேய்க்கு டாட்டா..ஜாம்பி படத்தில் நடிக்கும் சந்தானம்! லவ் பைட் ப்ரோமோ வெளியீடு..

Santhanam1 hr ago
5

300 கோடி பட்ஜெட்.. 2 வருடம் கூட தாங்காத தரம்! இதுதான் மதுரை ஜைக்கா கட்டிட லட்சணமா?

Madurai1 hr ago