அரசன் படத்தில் இணைந்த 3 முக்கிய நட்சத்திரங்கள்! யாரெல்லாம் தெரியுமா?

Arasan Movie Cast : வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் சிம்பு நடித்து வரும் படம், அரசன். இந்த படத்தில் இப்போது மூன்று முக்கிய நடிகர்கள் இணைந்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. அவர் யார் என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
Arasan Movie Cast : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகராக விளங்குபவர், சிம்பு. இவர், அரசன் படத்தில் தற்போது நடித்து வருகிறார். வெற்றிமாறன் இயக்கும் இந்த படத்தின் மீது ரசிகர்கல் பெருமளவு எதிர்பார்ப்பை வைத்துள்ளனர். இந்த நிலையில், இப்படத்தின் முக்கிய அப்டேட் ஒன்று, தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
சில நாட்களுக்கு முன்பு, வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் சிலம்பரசன் நடித்து வரும் அரசன் படத்தின் ப்ரோமோ வெளியானது. இதில் சிம்பு, கேங்க்ஸ்டர் தோற்றத்தில் நடிக்கிறார்.
அரசன் படத்தின் முதற்கட்ட படப்பிடிப்பு, கோவில்பட்டி, மதுரை பகுதிகளில் நடைப்பெற்று வருகிறது. இதில் சிம்பு, கபடி விளையாட்டு வீரராக நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது.
அரசன் படத்தில் சிம்புவுடன் முக்கியமான சில நட்சத்திரங்கள் இணைந்திருக்கின்றனர். ஏற்கனவே, விஜய் சேதுபதி நடிப்பதாக அறிவிப்பு வெளியானதை அடுத்து, இன்னும் சிலர் இதில் இணைந்துள்ளனர்.
அரசன் படத்தின் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடிக்க, நடிகர் விக்ராந்த் தேர்வு செய்யப்பட்டு இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. ஏற்கனவே ப்ரோமோவில் இயக்குநராகவே வந்து கேமியோவில் நடித்திருந்த நெல்சன், படத்திலும் அதே ரோலில் நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது.
இவர்கள் மட்டுமன்றி, ‘டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி’ படம் மூலம் கவனம் ஈர்த்த சிறுவன், கமலேஷும் இப்படத்தில் நடிக்கிறாராம். இவர் இதற்கு முன்னர் ராட்சசி படத்திலும் நடித்திருக்கிறார்.
நடிகர் விக்ராந்த், மதராசி, லால் சலாம் உள்ளிட்ட சமீபத்திய படங்களில் நடித்திருந்தார். சீரியஸான ரோல்களில் நடித்து பிரபலமான இவருக்கு, அரசன் பட கதாப்பாத்திரம் மேலும் வலுவூட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதுவரை, சிம்பு, விஜய் சேதுபதி உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக கன்ஃபார்ம் செய்யப்பட்டு இருக்கின்றனர். பிறர் நடிக்கின்றனரா இல்லையா என்பது குறித்த விவரம், இதற்கு பிறகுதான் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும்.