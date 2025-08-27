English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

விநாயகர் சதுர்த்தி 2025: இன்று முதல் இந்த ராசிகளை பிரமாதமாய் வாழவைப்பார் பிள்ளையார்

Vinayagar Chaturthi 2025 Rasipalan: இன்று விநாயகர் சதுர்த்தி கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது. இன்று பல சுப யோகங்கள் உருவாகின்றன. இதனால் விநாயகர் சதுர்த்தி முதல் அதிக நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Ganesh Chaturthi 2025 Rashifal: தடைகளை போக்கி வெற்றிகளை தரும் முழுமுதற் கடவுள் பிள்ளையார். இன்று பிள்ளையார் சதுர்த்தியை நாம் அனைவரும் விமரிசையாக கொண்டாடி வருகிறோம். ஜோதிட ரீதியாக இன்று மிகவும் சிறப்பான நாள். இன்று பல யோகங்கல் உருவாகின்றன. இந்த யோகங்களின் தாக்கத்தால் இன்று முதல் அதிக நன்மைகளை அடைந்து ராஜவாழ்க்கை வாழப்போகும் ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
இந்த முறை விநாயகர் சதுர்த்தியன்று மிகவும் மங்களகரமான யோகங்கள் உருவாகின்றன. இதன் காரணமாக விநாயகர் சதுர்த்தி முதல் பல ராசிக்காரர்கள் அதிக பலன்களைப் பெறுவார்கள்.

இந்த ஆண்டு விநாயகர் சதுர்த்தி புதன் கிழமை கொண்டாடப்படுகின்றது. விநாயகர் புதன்கிழமையில்தான் பிறந்தார் என்று ஒரு ஐதீகம் உள்ளது. ஆகையால் இந்த முறை விநாயகர் சதுர்த்தி மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாக இருக்கும்.

விநாயகர் சதுர்த்தி நல்ல நாளில் தான யோகம், ராசி பரிவர்த்தன் யோகம், லட்சுமி நாராயண ராஜயோகம், சாம யோகம், ஆதித்ய யோகம், உபயச்சாரி யோகம் மற்றும் கஜகேசரி ராஜயோகம் ஆகியவை உருவாகின்றன. இந்த யோகங்களின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும். எனினும், சில ராசிகளுக்கு இன்று முதல் பல வித அற்புதமான பலன்கள் கிடைக்கவுள்ளன. அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

ரிஷபம்: சந்திரன் உங்கள் ராசியிலிருந்து ஐந்தாவது வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார், செவ்வாய் சந்திரனுடன் இணைந்து சஞ்சரிக்கிறார். ரிஷப ராசிக்காரர்கள் இந்த விநாயகர் சதுர்த்தி முதல் பல நற்பலன்களை  பெறப்போகிறார்கள். மாணவர்கள் கல்வித் துறையில் நன்மைகளைப் பெறுவார்கள். அதிர்ஷ்டத்தின் முழு ஆதரவையும் பெறுவீர்கள். அனைத்து துறைகளிலும் வெற்றி கிடைக்கும். குழந்தைகளிடமிருந்து சில நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். இது மனதை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்கும். வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். குடும்ப விஷயங்களிலும் அமைதியான மற்றும் இனிமையான சூழ்நிலை இருக்கும்.

மிதுனம்: புதன் உங்கள் ராசியிலிருந்து இரண்டாவது வீட்டில் சுக்கிரனுடன் இணைந்து சஞ்சரிப்பார், சந்திரன் நான்காவது வீட்டில் இருப்பார். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், விநாயகப் பெருமானின் சிறப்பு ஆசிகள் மிதுன ராசிக்காரர்கள் மீது இருக்கும். உங்கள் மகிழ்ச்சிக்கான வழிகள் அதிகரிக்கும். மேலும் வாழ்க்கையில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் இருக்கும். தொழில் செய்பவர்களுக்கு இந்த நேரம் சாதகமாக இருக்கும். உங்கள் புத்திசாலித்தனம் மற்றும் அறிவால் நீங்கள் மகத்தான நன்மைகளைப் பெறுவீர்கள், வெற்றிப் பாதையில் முன்னேறுவீர்கள். குடும்ப விஷயங்களிலும் நேரம் சாதகமாக இருக்கும்.

கடகம்: விநாயகர் கடக ராசிக்கு கருணை காட்டப் போகிறார். அவர்களுக்கு பணியிடத்தில் அதிக லாபத்தைத் தருவார். துணிச்சலான முடிவுகள் மூலமும் புத்திசாலித்தனத்தின் மூலமும் நீங்கள் முழு பலனைப் பெறுவீர்கள். இது லாபம் ஈட்ட உங்களுக்கு பொன்னான வாய்ப்புகளைத் தரும். வெளிநாட்டுத் துறையுடன் தொடர்புடையவர்களும் நல்ல பலன்களைப் பெறுவார்கள். பணியிடத்தில் தொழில்நுட்ப அறிவையும் பயன்படுத்திக் கொள்வீர்கள். வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி வரும். குடும்பத்தில் உள்ள உங்கள் சகோதரர்களிடமிருந்து உங்களுக்கு முழு ஆதரவு கிடைக்கும். இதன் காரணமாக மனம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.

கன்னி: கன்னி ராசியில் செவ்வாய் மற்றும் சந்திரனின் சேர்க்கை இருக்கும். தன யோகமும் உருவாகிறது. அதே நேரத்தில், வருமான ஸ்தானமான பதினொன்றாம் வீட்டில் புதன் சஞ்சாரம் உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும். நிதி விஷயங்களில் நேரம் சாதகமாக இருக்கும். மேலும் விநாயகர் உங்கள் வாழ்க்கையில் உள்ள அனைத்து தடைகளையும் நீக்குவார்.  செல்வம் அதிகரிக்கும், நிதி நிலை வலுவடையும். பணியிடத்தில் பணம் சம்பாதிக்க உங்களுக்கு பல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும், குடும்ப விஷயங்களிலும் நேரம் சாதகமாக இருக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் நல்ல நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். உங்கள் கணவன் / மனைவியுடனான உறவு வலுவடையும்.

மீனம்: மீன ராசியிலிருந்து ஏழாவது வீட்டில் தன யோகம் உருவாகிறது, புதன் ஐந்தாவது வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், மீன ராசிக்காரர்கள் விநாயகப் பெருமானின் அருளால் அதிக நன்மைகளைப் பெறுவார்கள். மேலும் அவர்களின் நிதி நிலை சாதகமாக இருக்கும். பணம் சம்பாதிக்க பல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். மாணவர்கள் கல்வியில் வெற்றி பெறுவார்கள். மேலும் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்திற்கான புதிய வழிகள் திறக்கும். குடும்ப சூழ்நிலையும் இனிமையாக இருக்கும்.

பிள்ளையாரின் அருள் பெற, பிள்ளையார் சதுர்த்தியன்று மட்டுமல்லாமல் தினமும் விநாயகர் அகவல், கணேஷ பஞ்சரத்னம் ஆகியவற்றை பாராயணம் செய்வது நல்லது. 

சனி பெயர்ச்சி , ஏழரை சனியின் தாக்கத்தில் உள்ளவர்கள் தினமும் விநாயகர் அகவல் பாராயணம் செய்வது மிகப்பெரிய நன்மைகளை அளிக்கும். ஒன்பது கிரகங்களையும் மகிழ்விக்கும் அகவலாக அது பார்க்கப்படுகின்றது.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

