விநாயகர் சதுர்த்தி 2025: இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட் உறுதி... தொழிலில் லாபம் பெருகும்!

Vinayagar Chaturthi 2025: விநாயகர் சதுர்த்தியை ஒட்டி, இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு கூடுதல் பலன்கள் கிடைக்கும். விநாயகரால் பலன்பெறும் ராசிகள் என்னென்ன என்பதை இங்கு காணலாம்.
விநாயகர் சதுர்த்தி (Vinayagar Chaturthi 2025) வரும் ஆகஸ்ட் 27ஆம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ளது. விநாயகர் சதுர்த்தி வழிபாடு 10 நாள்கள் வரை நடைபெறும்.
விநாயகர் சதுர்த்திக்கு வழிபாடு மேற்கொண்டால் பக்தர்களுக்கு மகிழ்ச்சியும், செழிப்பும் உண்டாகும். இருப்பினும் இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு விநாயகர் கூடுதல் பலன்களை அளிப்பார். அந்த ராசிகள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
மேஷம் (Aries): விநாயகருக்கு மிகவும் பிடித்தமான ராசிகளில் மேஷமும் ஒன்று, செவ்வாய் பகவானுக்கு உகந்த ராசியும் மேஷம்தான். எனவே இந்த ராசிக்காரர்கள் தைரியமாக, அச்சமின்றி இருப்பார்கள். நீங்கள் நினைக்கும் வேலைகள் விரைவாக நடக்கும். பணத்திற்கு பற்றாக்குறையே வராது. வேலையிலும், தொழிலும் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள்.
மிதுனம் (Gemini): புதன் கிரகம் இந்த ராசிக்கு உகந்ததாகும். விநாயகரின் அருளும் இவர்களுக்கு கிடைக்கும். பணியில் இவர்களுக்கு முன்னேற்றம் இருக்கும். தொழிலிலும் லாபம் அதிகரிக்கும். சமூகத்தில் மதிப்பு உயரும்.
விருச்சிகம் (Scorpio): செவ்வாய் பகவானின் உகந்த ராசி விருச்சிகம் ஆகும், எனவே இவர் ஆக்ரோஷமாக செயல்படுவார்கள். மேலும் இந்த ராசிக்காரர்கள் பிரச்னையில் சிக்கும்போதெல்லாம் விநாயகர் பாதுகாப்பு அரணமாக இருந்து உதவுவார். விநாயகர் சதுர்த்தி அன்று இந்த ராசிக்காரர்கள் மோத்திசூர் லட்டுவை படைத்து விநாயகரை வழிபட வேண்டும். மேலும் பிரசாதத்தை ஏழை மக்களுக்கும் விநியோகிக்க வேண்டும்.
மகரம் (Capricon): சனி பகவானுக்கு உகந்த ராசி இதுதான். விநாயகர் மற்றும் சனி பகவானின் அருள் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இருக்கும். இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பிரச்னைகள் வரும், ஆனாலும் கணபதியின் அருளால் செல்வம், புகழ், செழிப்பு ஆகியவை உங்களை தேடி வரும். இந்த ராசிக்காரர்கள் நினைப்பதெல்லாம் நடக்கும்.
கும்பம் (Aquarius): சனி பகவானுக்கு உகந்த ராசி கும்பம். இவர்களுக்கும் விநாயகர் மற்றும் சனி பகவானின் அருள் கிடைக்கும். வெற்றி, செல்வம் அனைத்தும் உங்களை தேடி வரும், இளம் வயதிலேயே வேலையில் நல்ல இடத்திற்கு போவீர்கள். குடும்பமும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். தொழிலும் சிறப்படையும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இவை அனைத்தும் பொதுவான நம்பிக்கை மற்றும் கணிப்புகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டது. ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) இதனை உறுதிப்படுத்தவில்லை