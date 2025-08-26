English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

விநாயகர் சதுர்த்தி 2025: பூஜை செய்ய மற்றும் படையலும் உகந்த நேரம்!

வீட்டில் விநாயகர் சிலையை வைத்திருக்கும் நாட்கள் முழுவதும் தினமும் வெற்றிலை, பாக்கு, வாழைப்பழம், மற்றும் சுண்டல் அல்லது இனிப்பு ஆகியவற்றை வைத்து படைத்து வழிபட வேண்டும்.
விநாயகர் சதுர்த்தி விழா இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் 27 ஆம் தேதி நாளை புதன்கிழமை, கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்பட உள்ளது. சதுர்த்தி திதியானது இன்று மதியம் 02:22 மணிக்கு தொடங்கி, நாளை மாலை 03:52 மணி வரை உள்ளது. 

விநாயகர் சதுர்த்தி அன்று, புதிதாக மண்ணால் செய்யப்பட்ட விநாயகர் சிலைகளை வாங்கி வந்து, வீட்டில் வைத்து வழிபடுவது வழக்கம். இந்த ஆண்டு, எந்த நாளில், எந்த நேரத்தில் சிலைகளை வாங்குவது, பூஜை செய்வது மற்றும் கரைப்பது என்பதற்கான உகந்த நேரங்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

பிள்ளையார் சிலைகளை வாங்க நல்ல நேரம் இன்று ஆகஸ்ட் 26 மாலை 04:50 முதல் 05:50 வரை மற்றும் மாலை 06:30 முதல் இரவு 08:30 வரை வாங்கலாம். மேலும் நாளை ஆகஸ்ட் 27 காலை 06:00 மணி முதல் 07:20 வரை மற்றும் காலை 09:10 மணி முதல் 10:20 வரை வாங்கலாம்.

பூஜை செய்ய உகந்த நேரம் நாளை ஆகஸ்ட் 27 காலை 6:00 மணி முதல் 07:20 மணி வரை பூஜை செய்யலாம். விநாயகருக்கு சுண்டல், கொழுக்கட்டை, சாம்பார் சாதம், பாயசம், அப்பம், வடை என படையலிட்டு வழிபடும் வழக்கம் உள்ளவர்கள், நாளை மதியம் 01:35 முதல் 02:00 மணி வரையிலான நேரத்தில் வழிபடலாம்.

மாலையில் பூஜை செய்பவர்களுக்கு விநாயகர் சதுர்த்தி வழிபாட்டை மாலையில் செய்யும் வழக்கம் உள்ளவர்கள், மாலை 06:10 மணிக்கு மேல் வழிபாட்டை தொடங்கலாம்.  

இன்று ஆகஸ்ட் 26 சிலை வாங்கியவர்கள் மூன்றாவது நாளான ஆகஸ்ட் 28 ஆம் தேதி சிலையை கரைக்கலாம்.   நாளை ஆகஸ்ட் 27 சிலை வாங்கியவர்கள் மூன்றாவது நாளான ஆகஸ்ட் 29 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை என்பதால், அன்று சிலைகளைக் கரைக்க கூடாது. எனவே, ஐந்தாவது நாளான ஆகஸ்ட் 31 ஆம் தேதி விநாயகர் சிலையை கரைப்பது நல்லது.

