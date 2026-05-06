சுக்கிரன்: விபரீத ராஜயோகம்! 3 ராசிகளுக்கு ஆரம்பிக்கும் சோதனை காலம்..

Vipreet Rajyog In May : சுக்கிர பகவான், வரும் மே 16 வரை ரிஷப ராசியில் சஞ்சரிக்க இருக்கிறார். இந்த நேரத்தில் உருவாகும் விபரீத ராஜயோகத்ஹ்டால் 3 ராசிக்காரர்களுக்கு கஷ்டகாலம் ஏற்படலாம். அந்த ராசிகள் யார் யார்? அவர்களுக்கு எந்த மாதிரி கஷ்டங்கள் ஏற்படும்? அவர்கள் எப்படி அந்த சிரமங்களில் இருந்து தள்ளியிருக்க முடியும் என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
Vipreet Rajyog In May : ஜோதிடக் கணிப்புகளின்படி, சுக்கிரன் ரிஷபத்தில் இருப்பது என்பது பொதுவாக சிலருக்கு நன்மை தரும் காலமாக கருதப்பட்டாலும், விபரீத ராஜயோகத்தின் தாக்கம் சில ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்பாராத சவால்களை உருவாக்கும். குறிப்பாக பண விஷயங்களில் திடீர் செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். சேமிப்பு குறையலாம். இதனால் மனஅழுத்தம் கூட வாய்ப்பு உள்ளது. இதனால் மூன்று ராசிகள் பாதிக்கப்படப்போவதாக கூறப்படுகிறது.
சுக்கிர பகவான், ஏப்ரல் 19ஆம் தேதி, ரிஷப ராசிக்குள் நுழைந்தார். மே 14ஆம் தேதி வரை, சுக்கிரன், இதே ராசியில்தான் இருப்பார் என ஜோதிடம் கணிக்கிறது. ரிஷப ராசியின் அதிபதியே சுக்கிரன்தான் எனும் பட்சத்தில், இந்த ராசியில் சுக்கிரனின் நிலை மிகவும் வலுவான ஒன்றாக இருக்குமென கருதப்படுகிறது. சுக்கிர பகவான், ஒருவரது ஜாதகத்தில் 6,8 அப்படி இல்லை என்றால் 12ஆம் வீட்டில் நுழைகையில், ‘விபரீத ராஜயோகம் உருவாகிறது. இதனால் அவர் சஞ்சரிக்கும் ராசிகளுக்கு எதிர்மறையான பலன்கள் வந்து சேரலாம்.
லிஸ்டில் முதல் ஆளாக இருப்பது, மிதுன ராசிதான். மிதுன ராசியின் 12வது வீட்டில்தான், விபரீத ராஜயோகம் உருவாக இருக்கிறது. சுக்கிரனின் இந்த குறிப்பிட்ட நிலை, அந்த ராசிக்காரர்களின் செலவுகளை அதிகரிக்கலாம். தேவையற்ற விஷயங்களுக்கு அவர்கள் அதிகமாக செலவு செய்ய வாய்ப்பு இருக்கிறது.
துலாம் ராசியின் எட்டாவது வீட்டில், விபரீத ராஜயோகம் உருவாகிறது. இந்த நேர்த்தில் அந்த ராசிக்காரர்களின் நிதி நிலை நேரடியாக பாதிக்கப்படக்கூடும். இந்த நேரத்தில் பணம்சேமிப்பது என்பது செய்ய முடியாத காரியமாக மாறலாம். இதனால், இந்த காலத்தில் சற்றே வசதி வாய்ப்புகள் குறையும்.
தனுசு ராசிக்கு ஆறாவது வீட்டில், ’விபரீத ராஜயோகம்’ உருவாக இருக்கிறது. இதனால் இவர்களின் வேலை மற்றும் தொழில் விஷயங்களில் நிலைமை மோசமடையலாம். சம்பளம் வாங்கும் ஊழியர்கள், இந்த நேரத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டியது நல்லது.
