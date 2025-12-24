கடகத்தில் குரு 2026.. விபரீத யோகத்தால் 4 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட், பண மழை கொட்டும்

Jupiter Transits 2026 In Cancer : குரு சந்திரனின் ராசிக்குள் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். குரு கடக ராசியில் உச்சத்தில் இருக்கிறார், மேலும் அதன் நண்பரான சந்திரனின் வீட்டில் இருப்பது மிகவும் நல்ல பலன்களை அளிக்கும். 2026 ஆம் ஆண்டில், குரு கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சியாகி, விப்ரீத ராஜயோகத்தை உருவாக்கும்.
Jupiter transit in Cancer 2026 : 2026 ஆம் ஆண்டு, குரு கிரகத்தில் ஏற்படும் மாற்றம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. வருடத்திற்கு ஒரு முறை பெயரச்சி அடையும் குரு, 2026 ஆம் ஆண்டில் மூன்று முறை பெயர்ச்சி அடையும். 2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில், குரு மிதுன ராசியில் பயணிக்கும். பின்னர், ஜூன் 2, 2026 அன்று, மிதுன ராசியை விட்டு வெளியேறி குரு அதன் உச்ச ராசியான கடக ராசியில் நுழையும். இதன் பிறகு, அக்டோபர் 31, 2026 அன்று, கடக ராசியை விட்டு வெளியேறி சிம்ம ராசியில் பெயர்ச்சி அடையும்.
மூன்று ராசிகளிலும் குரு இருப்பது குறிப்பிடத்தக்க மாற்றமாக இருந்தாலும், ஜூன் 2026 இல் குரு அதன் உச்ச ராசியான கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடையும் போது, நான்கு ராசிகளுக்கு இந்த நேரம் மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கும். கடக ராசியில் இந்த பெயர்ச்சி விப்ரீத ராஜயோகத்தை உருவாக்கும்.
கடகம்: சந்திரனின் நட்பு கிரகமான குரு கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவது இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்மைகளைத் தரும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். தொழில் வாழ்க்கையில் பெரிய அளவில் முன்னேற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எதிர்பாராத முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. வணிக லாபம் கணிசமாக இருக்கலாம். அரசியலில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு, இந்த நேரம் உயர் பதவிகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு குரு பல நன்மைகளைத் தருவார். புனித யாத்திரை செல்லும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. உங்கள் ஆளுமை மேம்படும், உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். தொழில் வாழ்க்கைக்கும் ஒரு நல்ல நேரம்.
மகரம்: மகர ராசிக்காரர்களுக்கு திருமணம் நடக்கலாம். தொழில் வருமானம் அதிகரிக்கும். புதிய மூலங்களிலிருந்து பணம் வரும். புதிய வேலை கிடைக்கும். உடன்பிறந்தவர்களுடனான உறவுகள் மேம்படும். இந்த ஆண்டு வாழ்க்கையின் அனைத்து அம்சங்களிலும் சாதகமான பலன்களைத் தரும்.
மீனம்: மீன ராசிக்கு வாழ்க்கை ஆறுதலையும் மகிழ்ச்சியையும் அதிகரிக்கும். திருமணமாகாதவர்களுக்கு திருமணம் நடக்கும். கல்வி, வெளிநாட்டுப் பயணம் மற்றும் தொழில் நல்ல பலன்களைத் தரும். செல்வம் சேரும். உங்கள் ஆரோக்கியமும் மேம்படும்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.