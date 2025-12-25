English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • விராட் கோலியின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு? ஐபிஎல், பிசிசிஐ சம்பளம் உள்ளிட்ட முழு விவரம்!

விராட் கோலியின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு? ஐபிஎல், பிசிசிஐ சம்பளம் உள்ளிட்ட முழு விவரம்!

Virat Kohli Net Worth: இந்திய அணியின் ஸ்டார் வீரர் விராட் கோலியின் சொத்து மதிப்பு, அவரின் ஐபிஎல் சம்பளம், பிசிசிஐ ஒப்பந்தங்கள் உள்ளிட்ட விவரங்களை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம். 

 

Virat Kohli Latest News: இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி டி20 மற்றும் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற நிலையில், ஒருநாள் (ODI) போட்டிகளில் மட்டும் தொடர்ந்து விளையாடி வருகிறார். 

 
பல ஆண்டுகளாக இந்திய அணிக்காக விளையாடி வரும் இவர், பிசிசிஐ ஒப்பந்தம், ஐபிஎல், விளம்பரம் பிராண்ட் ஒப்புதல்கள் மூலம் என பல்வேறு வழிகளில் சம்பாதியத்தை பெற்று வருகிறார்.   

2025ஆம் ஆண்டின் நிலவரப்படி விராட் கோலியின் சொத்து மதிப்பு கிட்டத்தட்ட ரூ. 1050 கோடி இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது அவரை உலகின் பணக்கார விளையாட்டு வீரர்களில் ஒருவராகவும் இந்தியாவின் பணக்கார கிரிக்கெட் வீரராகவும் ஆக்குகிறது.   

விராட் கோலி ஐபிஎல்லில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியை பிரநிதித்துவப்படுத்தி வருகிறார். இதன் மூலம் அவர் ஒரு சீசனுக்கு ரூ. 21 கோடி சம்பாதிக்கிறார். சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இந்தியாவை விராட் கோலி பிரநிதித்துவப்படுத்தி வருவதால் பிசிசிஐ ஒப்பந்தத்தின்படி, ஆண்டுக்கு ரூ. 7 கோடி பெறுகிறார்.   

விளம்பரங்கள் மூலம் மட்டும் விராட் கோலி ஆண்டுக்கு சுமார் ரூ.200 கோடி சம்பாதிக்கிறார். பூமா, எம்ஆர்எஃப், ஆடி, மைந்த்ரா, ப்ளூ ட்ரைப், டிஸ்ஸாட், விவோ மற்றும் ஹிமாலயா உள்ளிட்ட 30க்கும் மேற்பட்ட முக்கிய பிராண்டுகளின் முகமாக அவர் இருந்துள்ளார்.   

கோலி வெறும் கிரிக்கெட் வீரர் மட்டுமல்ல; அவர் ஒரு வெற்றிகரமான தொழில்முனைவோரும் கூட. அவர் Chisel Gym என்ற உடற்பயிற்சி சங்கிலியின் இணை உரிமையாளராகவும், Wrogn என்ற ஃபேஷன் பிராண்டை சொந்தமாகவும் வைத்திருக்கிறார், மேலும் Blue Tribe Foods மற்றும் Go Digit Insurance ஆகியவற்றில் முதலீடுகளைக் கொண்டுள்ளார்.  

விராட் கோலி பல ஆடம்பர சொத்துக்களை வைத்திருக்கிறார். மும்பையில் ரூ. 35 கோடி மதிப்பிலான அடுக்குமாடி குடியிருப்பு உள்ளது. அவரது குர்கான் பங்களாவின் மதிப்பு ரூ.80 கோடிக்கும் அதிகமாகும். தனது மனைவி அனுஷ்கா சர்மாவுடன் சேர்ந்து, இந்தியா முழுவதும் பல பிரீமியம் குடியிருப்பு சொத்துக்களில் முதலீடு செய்துள்ளார்.  

அதேபோல் பல ஆடி கார்கள் (R8, Q8, RS5, A8L), ரேஞ்ச் ரோவர் வோக், பென்ட்லி கான்டினென்டல் GT மற்றும் ஒரு லம்போர்கினி கல்லார்டோ உள்ளிட்ட ஏராளமான ஆடம்பரமான கார்களை வைத்திருக்கிறார். அவரது கார் சேகரிப்பின் மொத்த மதிப்பு ரூ. 30 கோடிக்கு மேல் இருக்கும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.   

விளம்பரம், பிசிசிஐ, ஐபிஎல் ஒப்பந்தங்களை தவிர்த்து விராட் கோலி சமூக வலைத்தளம் மூலமும் வருமாணம் ஈட்டி வருகிறார். 300 மில்லியனுக்கும் அதிகமான இன்ஸ்டாகிராம் பின்தொடர்பவர்களையும், ட்விட்டர் மற்றும் பேஸ்புக்கில் மில்லியன் கணக்கானவர்களையும் கொண்ட கோலி, ஒரு ஸ்பான்சர் செய்யப்பட்ட பதிவிற்கு ரூ.8-10 கோடி சம்பாதிக்கிறார்.   

Virat Kohli Virat Kohli Net Worth Anushka Sharma Team India

