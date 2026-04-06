CSK vs VK... ஒரு அணிக்கு எதிராக அதிக ரன்கள் - ரோஹித்தை முந்தினார் கோலி!

IPL Virat Kohli Record vs CSK: ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஒரு குறிப்பிட்ட அணிக்கு எதிரான மட்டும் அதிக ரன்களை குவித்தவர்கள் பட்டியலில், ரோஹித் சர்மாவை பின்னுக்குத் தள்ளி ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி முதலிடத்தை பிடித்தார். பட்டியலின் டாப் 7 இடங்களை பிடித்த வீரர்கள் இதோ...
விராட் கோலி, சிஎஸ்கே அணிக்கு எதிரான இன்றைய போட்டியில் 28 ரன்களை குவித்தார். இதன்மூலம், விராட் கோலி சிறப்பான ஒரு சாதனையை படைத்திருக்கிறார். சிஎஸ்கேவுக்கு எதிராக அதிக ரன்களை அடித்தவர்தான். அந்த வகையில், ஒரு குறிப்பிட்ட அணிக்கு எதிரான மட்டும் அதிக ரன்களை குவித்தவர்கள் பட்டியலின் டாப் 7 இடங்களை பிடித்த வீரர்களை இங்கு பார்க்கலாம்.
8. ரோஹித் சர்மா vs டெல்லி: டெக்கான் சார்ஜர்ஸ், மும்பை இந்தியன்ஸ் வீரரான ரோஹித், டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணிக்கு எதிராக மட்டும் 1,034 ரன்களை குவித்துள்ளார்.
7. ஷிகர் தவாண் vs சிஎஸ்கே: டெல்லி, மும்பை, டெக்கான் சார்ஜர்ஸ், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத், பஞ்சாப் அணிகளுக்காக விளையாடி உள்ள ஷிகர் தவாண், சிஎஸ்கே அணிக்கு எதிராக மட்டும் 1,057 ரன்களை குவித்துள்ளார்.
6. டேவிட் வார்னர்: டெல்லி, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி வீரரான இவர் கேகேஆர் அணிக்கு எதிராக 1,075 ரன்களை குவித்துள்ளார்.
5. விராட் கோலி: ஆர்சிபி அணி வீரரான இவர், டெல்லி அணிக்கு எதிராக 1,130 ரன்களை குவித்துள்ளார்.
4. டேவிட் வார்னர்: டெல்லி, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி வீரரான இவர் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிராக 1,134 ரன்களை குவித்துள்ளார்.
3. விராட் கோலி: ஆர்சிபி அணி வீரரான விராட் கோலி, பஞ்சாப் அணிக்கு எதிராக 1,159 ரன்களை குவித்துள்ளார்.
2. ரோஹித் சர்மா: டெக்கான் சார்ஜர்ஸ், மும்பை அணி வீரரான இவர் கேகேஆர் அணிக்கு எதிராக 1,161 ரன்களை குவித்துள்ளார்.
1. விராட் கோலி: ஆர்சிபி அணி வீரரான இவர் சிஎஸ்கே அணிக்கு எதிராக மட்டும் 1,188 ரன்களை குவித்துள்ளார். தற்சமயம் இந்த லிஸ்டில் விராட் கோலி நம்பர் 1 இடத்தில் இருந்தாலும், ரோஹித் சர்மா மீண்டும் முதலிடத்திற்கு வர அதிக வாய்ப்புள்ளது. இனி சிஎஸ்கே அணிக்கு எதிராக ஆர்சிபி லீக் சுற்றில் மோதாது. ஆனால், ரோஹித் கேகேஆர் அணியுடன் இந்த சீசனில் 2வது முறை மோத இருக்கிறது. அதில் ரோஹித் சர்மா 18 ரன்களை அடித்தாலே மீண்டும் முதலிடத்திற்கு வந்துவிடுவார். இருப்பினும் விராட் கோலி பஞ்சாப் மற்றும் டெல்லி அணிக்கு எதிரான போட்டிகளில் சிறப்பாக விளையாடினால் ரோஹித் சர்மாவை தாண்டுவதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது. ஏனென்றால் இந்த லிஸ்டில் ரோஹித், விராட் மட்டும் இன்னும் விளையாடி வருகிறார்கள்.