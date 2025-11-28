விராட், ரோஹித் உலகக் கோப்பையில் விளையாடலாம்... ஓகே சொன்ன முக்கிய தலை!

Team India: விராட் கோலியும், ரோஹித் சர்மாவும் வரும் 2027 ஐசிசி உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடுவார்களா என்ற கேள்விக்கு இந்திய அணி பந்துவீச்சு பயிற்சியாளர் மார்னே மார்கல் பதில் அளித்துள்ளார்.
இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்று போட்டிகள் ஓடிஐ தொடர் வரும் நவ. 30ஆம் தேதி ராஞ்சியில் தொடங்குகிறது. டிச. 3ஆம் தேதி ராய்ப்பூர் நகரிலும், டிச. 6ஆம் தேதி விசாகப்பட்டினத்திலும் நடைபெற இருக்கிறது.
ஆஸ்திரேலிய ஓடிஐ தொடருக்கு பின் விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா ஆகியோர் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான ஓடிஐ தொடரில் இருந்து இவர்கள் மீண்டும் விளையாட இருக்கிறார்கள். அடுத்து, ஜனவரியில் நடக்க இருக்கும் நியூசிலாந்து தொடரில்தான் அவர்கள் விளையாடுவார்கள்.
இந்தச் சூழலில், 2027ஆம் ஆண்டில் தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் ஜிம்பாப்வே நாடுகளில் நடைபெற இருக்கும் ஐசிசி உலகக் கோப்பை தொடரில் இவர்கள் விளையாடுவார்களா இல்லையா என்பதுதான் மில்லியன் டாலர் கேள்வியாக உள்ளது.
தென்னாப்பிரிக்கா தொடரையும் சேர்த்து 2027 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு முன் 20-25 ஓடிஐ போட்டிகளில் இந்தியா விளையாட இருக்கிறது. 2026 ஐபிஎல் சீசனுக்கு பிறகு தொடர்ச்சியாக ஓடிஐ தொடர்கள் நடைபெற இருக்கும் சூழலில், நிச்சயம் அதுவரை விராட் மற்றும் ரோஹித் பிட்னஸ் உடன் இருப்பார்கள் எனலாம்.
அந்த வகையில், விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் சர்மாவின் கிரிக்கெட் எதிர்காலம் குறித்தும், அவர்கள் ஐசிசி உலகக் கோப்பையில் விளையாடுவார்களா என்பது குறித்த கேள்விக்கு இந்திய அணியின் பந்துவீச்சு பயிற்சியாளர் மார்னே மார்கல் பதிலளித்துள்ளார்.
"அது (உலகக் கோப்பை தொடர்) இன்னும் ரொம்ப தூரம் இருக்கிறது. அவர்கள் தரமான வீரர்கள் அவர்கள் கடின உழைப்புடனும், உடற்தகுதியுடனும் சிறப்பாக இருந்தால் நிச்சயமாக விளையாடுவார்கள்" என மார்னே மார்கல் தெரிவித்திருக்கிறார்.
"அவர்கள் (விராட், ரோஹித்) மனதாலும், உடலாலும் அதைச் செய்ய முடியும்னு நினைத்தால், 2027 ஐசிசி உலகக் கோப்பையில நிச்சயம் விளையாட முடியும்" என்றும் மார்னே மார்கல் தெரிவித்திருந்தார்.
"நான் எப்போதும் அனுபவத்தின் மீது நம்பிக்கை வைப்பேன். அந்த அனுபவம், எங்கேயும் கிடைக்காது. அவர்கள் கோப்பைகளை வென்று கொடுத்திருக்கிறார்கள், பெரிய போட்டிகளை எப்படி விளையாட வேண்டும் என அவர்களுக்குத் தெரியும். உலகக் கோப்பை என எடுத்துக்கொண்டால், அனைத்து பார்மட்டிலும் அவர்களுக்கு எதிராக நான் நிறைய ஆட்டங்கள் விளையாடியிருக்கேன். அவர்களுக்குப் பந்துவீச நினைத்தே பல இரவுகள் தூங்காமல் இருந்துள்ளேன். ஒரு பந்துவீச்சாளராக, அவர்களுக்கு எதிராக விளையாடும்போது எப்படி தயாராவார்கள் என்பது எனக்குத் தெரியும். அதனால் நான் (விராட் கோலியும், ரோஹித் சர்மாவும் உலகக் கோப்பை விளையாடுவதில்) கண்டிப்பாக ஒப்புக்கொள்வேன்" என்று மார்னே மார்கல் தனது கருத்தை வெளிப்படுத்தினார்.