விராட் கோலி டூ தீப்தி சர்மா: ஐசிசி தொடர் நாயகர் விருதை பெற்ற இந்தியர்கள்!

Icc Player Of The Tournament Winners List: ஐசிசி தொடரின் சிறந்த பிளேயர் என்ற விருதை பெற இந்தியர்கள் யார் யார் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
சச்சின் டெண்டுல்கர்: 2003ஆம் ஆண்டு உலகக் கோப்பையில் தொடர் நாயகன் விருதை சச்சின் டெண்டுல்கர் பெற்றார். அத்தொடரில் அவர் 11 போட்டிகளில் 673 ரன்கள் எடுத்தார்.
யுவராஜ் சிங்: உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் மிகச்சிறந்த ஆல்ரவுண்ட் ஆட்டங்களில் ஒன்றை யுவராஜ் சிங் வெளிப்படுத்தினார். அவர் 90.5 சராசரியாக 362 ரன்கள் எடுத்து 15 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இவர் 2011ஆம் ஆண்டு உலகக் கோப்பை தொடர் நாயகன் விருதை பெற்றார்.
ஷிகர் தவான்: 2013ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஐசிசி சாம்பியன் டிராபி தொடரின் சிறந்த வீரர் என்ற விருதை ஷிகர் தவான் பெற்றார். அவர், வெறும் 5 இன்னிங்ஸ்களில் 363 ரன்கள் எடுத்தார். அவர் இரண்டு சதங்கள் மற்றும் ஒரு அரைசதம் அடித்தார், சராசரியாக 90 க்கும் அதிகமாக இருந்தார்.
விராட் கோலி - 2014 டி20 உலகக் கோப்பையில் விராட் கோலி தடுக்க முடியாதவராக இருந்தார். அவர் 6 இன்னிங்ஸ்களில் 106.33 சராசரியுடன் 319 ரன்கள் எடுத்தார். தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு எதிரான அவரது போட்டி வெற்றிக்கான சதங்கள் இந்தியாவை இறுதிப் போட்டிக்கு அழைத்துச் சென்றன. இறுதி போட்டியில் தோல்வியடைந்து இருந்தாலும், இந்திய வீரர் விராட் கோலிக்கே தொடரின் சிறந்த வீரர் என்ற விருது கிடைத்தது.
விராட் கோலி - 2016 டி20 உலகக் கோப்பையிலும் விராட் கோலி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். அவர் 5 இன்னிங்ஸ்களில் 136.5 சராசரியுடன் 273 ரன்கள் எடுத்தார். மொஹாலியில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக அவர் அடித்த மறக்க முடியாத 82* ரன்கள் டி20யின் சிறந்த சேஸிங்ஸில் ஒன்றாகத் தொடர்கிறது. தொடர்ச்சியான விருதுகள், அழுத்தத்தின் கீழ் சேஸிங் செய்வதில் கோலியின் திறமையை உறுதிப்படுத்துகின்றன.
விராட் கோலி - 2023ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற உலகக் கோப்பையில் சிறப்பாக விளையாடிய விராட் கோலி சாதனையையும் படைத்தார். அவர் 11 இன்னிங்ஸ்களில் 765 ரன்கள் எடுத்தார், இது ஒரு பதிப்பில் எந்தவொரு வீரரும் எடுத்த அதிகபட்ச ரன்களாகும்.மூன்று சதங்கள் மற்றும் ஆறு அரைசதங்களுடன், அவர் நம்பமுடியாத சராசரியாக 95.62 ஐ வைத்திருந்தார். இதற்க்காக அத்தொடரின் சிறந்த வீரர் என்ற விருதை பெற்றார்.
ஜஸ்பிரித் பும்ரா: 2024 டி20 உலகக் கோப்பையில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா சிறப்பாக பந்து வீசினார். அவர் 7 போட்டிகளில் 4.17 என்ற எகானமியுடன் 15 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதற்க்காக அவர் அத்தொடரின் சிறந்த வீரர் என்ற விருதை பெற்றார்.
தீப்தி சர்மா: நடந்து முடிந்த மகளிர் உலகக் கோப்பை தொடரின் இந்திய அணியின் வீராங்கனை தீப்தி சர்மா சிறப்பான செயல்பாட்டை வெளிப்படுத்தினார். அவர் 378 ரன்கள் எடுத்து 12 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதற்க்காக அத்தொடரின் சிறந்த வீரர் என்ற விருதை பெற்றார்.