2026இல் விராட் கோலி செய்யப்போகும் 3 முக்கிய சம்பவங்கள் - என்ன தெரியுமா?

Virat Kohli: விராட் கோலி 2026ஆம் ஆண்டில் கண்டிப்பாக இந்த மூன்று முக்கிய மைல்கல்களை எட்டிவிடுவார். அவை என்னென்ன என்பதை இங்கு காணலாம்.
விராட் கோலி ஓடிஐ மற்றும் ஐபிஎல் தொடரில் மட்டுமே விளையாடுவார் என்ற நிலையில், இந்தாண்டு அவர் மூன்று முக்கிய மைல்கல்களை எட்ட இருக்கிறார்.
2026 புத்தாண்டு பிறந்துவிட்டது. இந்திய அணி ஆண்டின் முதல் தொடராக நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிராக விளையாட உள்ளது. ஓடிஐ தொடரான இதில் இந்திய அணியின் மூத்த பேட்டர் விராட் கோலி விளையாடுவார்.
விராட் கோலி டி20ஐ மற்றும் டெஸ்ட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வுபெற்றுவிட்டார். ஒருநாள் போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடி வருகிறார். ஐபிஎல் தொடரிலும் விளையாட இருக்கிறார்.
அந்த வகையில், இந்தாண்டு இந்திய அணிக்கு மொத்தம் 7 ஓடிஐ தொடர்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு ஓடிஐ தொடர்களிலும் தலா 3 போட்டிகள் என மொத்தம் 21 ஓடிஐ போட்டிகளில் விராட் கோலி இந்தாண்டு விளையாடுவார்.
இதுமட்டுமின்றி விராட் கோலி, ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்காக குறைந்தபட்சம் 14 போட்டிகளில் விளையாடுவார். இதனால் சுமார் 35 போட்டிகளில் விராட் கோலி இந்தாண்டு விளையாடுவார் எனலாம்.
இந்நிலையில், வரும் 2026ஆம் ஆண்டில் விராட் கோலி இந்த மூன்று முக்கிய மைல்கல்களை நிச்சயம் எட்டுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவற்றை இங்கு காணலாம்.
1. சர்வதேச அளவில் டெஸ்ட், ஓடிஐ, டி20ஐ என விராட் கோலி தற்போது 27,975 ரன்களை சேர்த்துள்ளார். இதன்மூலம் அவர் சர்வதேச போட்டிகளில் அதிக ரன்களை அடித்தவர்கள் பட்டியலில் 3வது இடத்தில் உள்ளார். இந்த பட்டியலில் 2வது இடத்தில் உள்ள சங்கக்காரா 28,016 ரன்களை சேர்த்துள்ளார். எனவே, விராட் கோலி 42 ரன்களை சேர்க்கும்பட்சத்தில், சங்கக்காராவை மிஞ்சிவிடுவார். இதன்மூலம் சர்வதேச போட்டிகளில் அதிக ரன்களை அடித்தவர்கள் பட்டியிலில் 2வது இடத்தை பிடிப்பார். சச்சின் டெண்டுல்கர் 34,357 ரன்களுடன் யாரும் எட்ட முடியாத உயரத்தில் உள்ளார்.
2. ஓடிஐ போட்டிகளை பொருத்தவரை அதிக ரன்களை அடித்தவர்கள் பட்டியிலில் விராட் கோலி 14,557 ரன்களுடன் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளார், சச்சின் டெண்டுல்கர் 18,426 ரன்களுடன் முதலிடத்தில் உள்ளார். இதில் விராட் கோலி இந்தாண்டின் 21 ஓடிஐ போட்டிகளில் 443 ரன்களை சேர்த்தால் 15 ஆயிரம் ரன்களை கடந்துவிடுவார். மேலும், சச்சின் 377வது இன்னிங்ஸில்தான் ஓடிஐயில் 15 ஆயிரம் ரன்களை கடந்தார். ஒருவேளை விராட் கோலி இந்தாண்டிலேயே 443 ரன்களை அடித்துவிட்டால் அதிவேகமாக 15 ஆயிரம் ஓடிஐ ரன்களை அடித்த வீரர் என்ற பெருமையை பெற்றுவிடுவார். விராட் கோலி கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டில் 14 ஓடிஐ இன்னிங்ஸில் 651 ரன்களை குவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
3. விராட் கோலிதான் ஐபிஎல் தொடரில் அதிக ரன்களை அடித்தவர்கள் பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளவர். இவர் இன்னும் 9 ஆயிரம் ரன்களை எட்ட, 339 ரன்களே தேவை. அந்த வகையில், விராட் கோலி வரும் 2026 சீசனில் 339 ரன்களை அடித்துவிட்டால் ஐபிஎல் தொடரில் 9 ஆயிரம் ரன்களை கடக்கும் முதல் வீரர் என்ற பெருமையை பெறுவார். கடந்த மூன்று சீசனில் அவர் 600க்கும் மேல் ரன்களை குவித்துள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.