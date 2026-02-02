English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • Virat Kholi : 0 பந்தில் விக்கெட்.. விராட் கோலியின் விநோத சாதனை!

Virat Kholi : 0 பந்தில் விக்கெட்.. விராட் கோலியின் விநோத சாதனை!

Virat Kholi : ஒருபந்து கூட வீசாமல் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் விராட் கோலி விக்கெட் எடுத்தது எப்படி? என்ற சுவாரஸ்ய தகவலை இங்கே பார்க்கலாம்.

 

Virat Kholi : விராட் கோலி ஜீரோ பந்தில் விக்கெட் எடுத்தது எப்படி? என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

 
1 /11

Virat Kholi : விராட் கோலியின் பெயரில் இருக்கும் பல சாதனைகளில் இது தனித்துவமான சாதனை. விராட் கோலி என்றாலே எல்லோருக்கும் நினைவுக்கு வருவது அவருடைய அதிரடி பேட்டிங்கும், சதங்களும் தான்.   

2 /11

ஆனால், பந்துவீச்சில் கோலி செய்துள்ள ஒரு 'மகா சாதனை'யை உலகின் தலைசிறந்த பந்துவீச்சாளர்களால் கூட இதுவரை முறியடிக்க முடியவில்லை. இதற்கு மேலும் முறியடிக்கப்படுமா? என்பதும் தெரியவில்லை.   

3 /11

ஏனென்றால், ஒரு லீகல் பந்து கூட வீசாமல் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் விக்கெட் எடுத்த ஒரே வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை கோலி தன்வசம் வைத்துள்ளார்.  

4 /11

விராட் கோலியின் இந்த 'மேஜிக்' நடந்தது எப்படி? : கடந்த 2011-ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 31-ம் தேதி, மான்செஸ்டரில் நடைபெற்ற இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டி20 போட்டியின் போது தான் இந்த சுவாரஸ்யமான சம்பவம் நிகழ்ந்தது.   

5 /11

இந்திய அணியின் கேப்டனாக இருந்த தோனி, ஆட்டத்தின் 8-வது ஓவரை வீச விராட் கோலியை அழைத்தார். அப்போது இங்கிலாந்தின் அதிரடி ஆட்டக்காரர் கெவின் பீட்டர்சன் களத்தில் இருந்தார்.   

6 /11

கோலி வீசிய அந்த முதல் பந்து லெக் சைடில் ஒய்டு ஆக சென்றது. பந்தை அடிக்க பீட்டர்சன் க்ரீஸை விட்டு வெளியே வர, மின்னல் வேகத்தில் செயல்பட்ட எம்.எஸ்.தோனி அவரை ஸ்டம்பிங் செய்தார்.  

7 /11

ஐசிசி விதிகளின்படி, ஒய்டு பந்து என்பது ஒரு பந்துவீச்சாளரின் ஓவரில் பந்தாகக் கணக்கிடப்படாது. ஆனால், அந்தப் பந்தில் ஸ்டம்பிங் செய்ய முடியும்.  

8 /11

இதனால் கோலி வீசிய அந்தப் பந்து 0 பந்தாகக் கணக்கிடப்பட்டது, ஆனால் பீட்டர்சன் விக்கெட் கோலியின் கணக்கில் சேர்ந்தது. இதன் மூலம் "0 பந்தில் 1 விக்கெட்" எடுத்த முதல் பவுலர் என்ற அரிய உலக சாதனையை விராட் கோலி படைத்தார்.  

9 /11

டி20-யில் முதல் விக்கெட்: விராட் கோலி தனது டி20 சர்வதேச வாழ்க்கையில் வீசிய முதல் பந்திலேயே விக்கெட் எடுத்தார். அதுவும் ஒய்டு பந்தில் விக்கெட் எடுத்தது இன்னும் ஒரு தனிச்சிறப்பு.  

10 /11

விராட் கோலி ஒரு பகுதிநேர பந்துவீச்சாளராக இருந்தாலும், கோலி ஒருநாள் போட்டிகளில் 5 விக்கெட்டுகளையும், டி20 போட்டிகளில் 4 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தியுள்ளார். 2023 உலகக்கோப்பையில் நெதர்லாந்து அணிக்கு எதிரான போட்டியில் விக்கெட் வீழ்த்தி ரசிகர்களை குஷிப்படுத்தினார் கோலி.  

11 /11

சமீபத்தில் நடைபெற்ற டி20 உலகக்கோப்பையை இந்தியா வென்ற பிறகு, விராட் கோலி சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் இருந்து தனது ஓய்வை அறிவித்தார். தற்போது அவர் ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் போட்டிகளில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.  

Virat Kohli Virat Kohli record Virat Kohli unique record Virat Kohli zero ball wicket Latest Cricket News

Next Gallery

Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!