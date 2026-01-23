இந்தியாவுக்கு Visa Free எண்ட்ரி கொடுத்த புதிய 2 நாடுகள்! பாஸ்போர்ட் இருந்தா போதும்...

Visa Free Entries For Indians Two New Countries : இந்தியர்களை விசா இல்லாமல் அனுமதிக்க 2 புதிய நாடுகள் முடிவு செய்துள்ளன. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.
Visa Free Entries For Indians Two New Countries : இந்தியர்கள் மட்டுமல்ல, நம் நாட்டில் இருந்து வெளிநாட்டிற்கு செல்ல வேண்டும் என்றாலும், வெளிநாட்டில் இருந்து இந்தியாவிற்கு வர வேண்டும் என்றாலும் கண்டிப்பாக விசா என்பது முக்கியம் ஆகும். ஆனால், ஒரு சில நாடுகள் இந்தியர்களை விசா இல்லாமல் வரவேற்கிறது. அந்த நாடுகள் என்னென்ன தெரியுமா?
வெளிநாடுகளுக்கு செல்வதற்கு, இந்தியர்கள் அனைவருக்குமே பாஸ்போர்ட் என்பது தேவையாக இருக்கும். இதை எடுப்பதற்கு மட்டுமே, நமது ஆதார் கார்ட், பான் கார்டு உள்ளிட்ட பல்வேறு சான்றுகள் முகவரி சான்றாக சமர்ப்பிக்கப்படும்.
பாஸ்போர்ட் இருந்தாலும், இந்தியாவில் இருந்து வெளிநாடு செல்ல வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக விசா தேவைப்படும். இதை எடுக்க, அந்தந்த நாட்டின் தூதரகத்திற்கு சென்று அவர்கள் வைக்கும் நேர்காணலில் கலந்து கொண்டு பின்னர் விசா பெற வேண்டும்.
இந்தியாவுடனான நல்லுறவை வளர்த்துக்கொள்வதற்காக ஒரு சில நாடுகள் மட்டும், விசா இல்லாமல் இந்தியர்களை தங்களின் நாட்டுக்குள் அனுமதிக்கின்றன. அப்படிப்பட்ட நாடுகளின் லிஸ்டில் புதிதாக 2 நாடுகள் இணைந்திருக்கின்றன.
இந்தியர்கள், இப்போது விசா இல்லாமல் மலேசியாவிற்கு செல்லலாம். இங்கு, ‘visit Malaysia Year 2026' என்கிற பெயரில் புதிதாக ஒரு விளம்பரம் நடத்தப்பட்டது. இந்த நாட்டின் சுற்றுலா துறையை அதிகரிக்கும் வகையிலும், இரு நாட்டிற்கும் இடையேயான நல்லுறவை மேம்படுதற்காகவும் இந்த முடிவானது எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியர்கள், இங்கு விசா இல்லாமல் 30 நாட்கள் வரை தங்கலாம். இந்த சலுகை 2026 டிசம்பர் 31 வரை செல்லுபடியாகும் என்று கூறப்படுகிறது.
அதே போல, கஜகஸ்தான் நாட்டிற்கும் இந்தியர்கள் விசா இல்லாமல் பயணிக்கலாம் என்கிற அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது. இதுவும் முழுக்க முழுக்க சுற்றுலாவிற்காகத்தான் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது. இங்கு இந்தியர்கள் 14 நாட்கள் வரை விசா இல்லாமல் தங்கிக்கொள்ளலாம்.
ஏற்கனவே இந்தியர்களுக்கு பல்வேறு நாடுகள் விசா ஃப்ரீ எண்ட்ரீயை கொடுத்திருக்கிறது. ஃபிஜி, ஓமன், பார்பேடோஸ், டோமினிகா, ஜமைகா, பூடான் உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு இந்தியர்கள் பாஸ்போர்ட் மற்றும் தங்களின் அரசு சான்றிதழை வைத்துக்கொண்டு செல்லலாம்.
நேபாளம், தாய்லாந்து, இலங்கை உள்ளிட்ட பல நாடுகள் ஏற்கனவே இந்தியர்களுக்கு ட்ரிப் செல்வதற்கு ஏற்ற நாடுகளாக இருக்கின்றன. இப்படி 50+ நாடுகளுக்கு இந்தியர்கள் விசா இல்லாமல் செய்ய முடியும். இதையடுத்து, அந்த லிஸ்டில் புதிதாக மலேசியா மற்றும் கஜகஸ்தான் ஆகியவை இணைந்திருக்கின்றன.