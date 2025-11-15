English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பித்ரு தோஷத்தால் அவதியா? நாளை இதை கட்டாயம் செய்யுங்க!

Vrishchik Sankranthi 2025: நாளை விருச்சிக சங்கராந்தி அனுசரிக்கப்படுகிறது. பித்ரு தோஷத்தால் அவதிப்பட்டு வருபவர்கள் நாளை (நவம்பர் 15) இந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் கட்டாயம் செய்ய வேண்டும்.  

 
கிரகங்களின் ராஜாவான சூரியன் விருச்சிக ராசிக்குள் நுழையும் நாளே விருச்சிக சங்கராந்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது.சூரியன் விருச்சிக ராசிக்குள் நுழையும் போது விருச்சிக சங்கராந்தி ஏற்படுகிறது. அந்த நாளில் நாம் செய்யும் சில விஷயங்களால் பித்ரு தோஷத்தில் இருந்து விடுபடலாம் என ஜோதிடத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளது.  

நவம்பர் 16 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை பிற்பகல் 1:45 மணிக்கு சூரியன் விருச்சிக ராசியில் நுழைவார். அந்த நேரம் விருச்சிக சங்கராந்தியின் தருணமாக இருக்கும். விருச்சிக சங்கராந்தி இந்துக்கள் மத்தியில் மகத்தான மத, ஆன்மீக மற்றும் ஜோதிட முக்கியத்துவத்தைக் கொண்டுள்ளது. இந்த நாளில் புனித நதிகளில் புனித நீராடுவது, மூதாதையர்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்வது புண்ணியமாக கருதப்படுகிறது.  

விருச்சிக சங்கராந்திக்கு உகந்த நேரம் 5 மணி நேரம் 43 நிமிடங்கள் ஆகும். காலை 8:02 மணிக்கு தொடங்கி மதியம் 1:45 மணிக்கு சங்கராந்தி நிறைவடையும். இந்த வருடம் விருச்சிக சங்கராந்தி நாளில் மூன்று மங்களகரமான யோகங்கள் உருவாகின்றன. ப்ரீதி யோகம் காலை 6:47 மணிக்கு தொடங்கி நாள் முழுவதும் நீடிக்கும்.   

அமிர்த சித்தி யோகம் காலை 6:45 மணிக்கு தொடங்கி அதிகாலை 2:11 மணி வரை நீடிக்கும். சர்வார்த்த சித்தி யோகமும் நவம்பர் 17 ஆம் தேதி காலை 6:45 மணிக்கு தொடங்கி அதிகாலை 2:11 மணி வரை நீடிக்கும். இந்த நாளில் மூதாதையர்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும்.  

மேலும், இந்த நாளில் சூரியனை வழிபடுவது மிகவும் நன்மை பயக்கும் என்று கருதப்படுகிறது. பக்தர்கள் சூரிய உதயத்திற்கு முன் எழுந்து குளித்து பூஜை அறையை சுத்தம் செய்ய வேண்டும். ஒரு செம்பு பாத்திரத்தில் தண்ணீரை நிரப்பி, அதில் சிவப்பு சந்தனம், மஞ்சள், ரோலி மற்றும் குங்குமம் ஆகியவற்றை கலக்கவும்.  

பின்னர், நெய் தீபம் ஏற்றி, சிவப்பு பூக்களை சூரிய வழிபாட்டிற்கு மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். சக்கர பொங்கலை நெய்வேத்யமாக சூரியனுக்கு படைக்க வேண்டும். விருச்சிக சங்கராந்தி அன்று சூரியனை வழிபடுவது சூரிய தோஷத்தையும் பித்ர தோஷத்தையும் நீக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.   

நாளை சூரியனை வழிபடும்போது, ஓம் சூர்யயே நமஹே, ஓம் கிரிணி சூர்யயே நமஹ், ஓம் ஆதித்யாயே வித்மஹே பாஸ்கராயே ஆகிய  மந்திரங்களை சொல்ல வேண்டும். 

