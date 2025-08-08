தொழிலில் வெற்றியடைய வேண்டுமா? சுந்தர் பிச்சை கூறிய 8 வழிமுறைகள்! முழு விவரம்...

Sundar Pichai's Success Formula: அமைதியான வார்த்தைகளாலும், தெளிவான நோக்கத்தாலும், உலகின் மிகப்பெரிய டெக் நிறுவனங்களை வழிநடத்தும் தன்மை கொண்டவர் சுந்தர் பிச்சை. ஒரு சாதாரண புராடக்ட் மேனேஜராக தொடங்கி கூகுள் நிறுவனத்தின் தலைவராக உயர்ந்த அவரது பயணம், தற்போதைய இளைஞர்களுக்கும், தொழில்முறை வளர்ச்சி விரும்புகிறவர்களுக்கும் மிக முக்கியமான பாடங்களைக் கொடுக்கிறது.
Sundar Pichai's Success Formula: “தாமாகவே சவால்களை ஏற்க வேண்டும்” என்பதற்காகவே அவர் வாழ்ந்துள்ளார். 20 வருட அனுபவத்தின் பின்னணியில், அவரது நடைமுறையான அனுபவங்களிலிருந்து வந்த எட்டு முக்கியமான ஆலோசனைகள் இங்கே உள்ளன. தொழில்முறையில் மட்டும் அல்லாமல் வாழ்க்கையிலும் முன்னேற விரும்பும் ஒவ்வொருவரும் இதில் இருந்து பாடம் பெறலாம்.
உங்கள் தவறுக்கு நீங்களே விமர்சகர் ஆகுங்கள்: உங்கள் தவறுகளை மற்றவர் சொல்லுவதற்குள் உணர வேண்டும். மற்றவர் கூறும் முன்பே நம்மால் நம்மைத் திருத்திக்கொள்ள முடிந்தால், அது ஒரு சிறந்த வளர்ச்சியின் அடையாளம்.
போட்டியிடும் நபர்களுடன் வேலை செய்யுங்கள்: தன்னைவிட சிறந்தவர்களுடன் வேலை செய்தால், வளர்ச்சி கட்டாயம் நடக்கும். சவாலாகத் தோன்றும் இடங்களைத் தவிராமல் தள்ளிச் செல்லுங்கள்.
சௌகரியமான சூழலைவிட்டு வெளியே வாருங்கள்: "நிம்மதியான சூழலில் வளர்ச்சி நடக்காது" என்கிறார் பிச்சை. பாதுகாப்பான வட்டத்திலிருந்து வெளியே வந்தால்தான் வித்தியாசமான அனுபவங்களும், வளர்ச்சியும் அமையும்.
மனம் சொல்வதைக் கேட்டு முடிவெடுங்கள்: பணத்தை நோக்கி மட்டுமே அல்ல, மனம் மகிழும் விஷயங்களைச் செய்ய வேண்டும். உண்மையான ஆர்வம் கொண்டிருக்கும் விஷயங்களில் ஈடுபடுங்கள்.
இலக்குள்ள குழுக்களை உருவாக்குங்கள்: தனியாக ஒருவர் எல்லா செயலையும் செய்திட முடியாது. ஒரே நோக்குடன் இயங்கும் குழுவை உருவாக்குங்கள். அவர்களது ஊக்கமும், உழைப்பும் வளர்ச்சிக்கு வழி அமைக்கும்.
விமர்சனத்திற்கு முன் நம்பிக்கையை கொடுங்கள்: வழிநடத்தும் பொழுது விமர்சனை செய்ய வேண்டிய நேரங்கள் வரும். ஆனால், நம்பிக்கையை முதலில் கொடுப்பது எப்போதும் சிறந்தது. நம்பிக்கை, மாற்றத்துக்கு தூண்டுகோலாக இருக்கும்.
புகழ் தானாக வரட்டும்: சுந்தர் பிச்சை தன்னைத்தானே விளம்பரப்படுத்தவில்லை. நேர்மையான உழைப்பும், முடிவுகளும் அவரை உயர்த்தின. நல்ல வேலை தானாகவே கவனிக்கப்படும் என்கிறார்.
பணம் மட்டுமே வெற்றியின் குறிக்கோல் அல்ல: அவரது செல்வம், கூகுள் நிறுவன உருவாக்கியவர்களைவிட குறைவாக இருந்தாலும், அவர் உலகம் முழுக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியவர். பணத்தை விட முக்கியம், நீங்கள் என்ன மாற்றத்தை கொண்டு வருகிறீர்கள் என்பதே முக்கியம்.