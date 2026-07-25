/தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமாவை வரவேற்கிறோம், ஆனால்.... அமைச்சர் நிர்மல் குமார் சொன்ன பாயிண்ட்

Dharmendra Pradhan Resignation: மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் இன்று மதியம் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார். அவர் தனது ராஜினாமா கடிதத்தை பிரதமர் மோடியிடம் அளித்தார்.
Minister Nirmal Kumar on Dharmendra Pradhan Resignation: நீட் தேர்வு மத்திய அரசின் தவறான கொள்கை முடிவு என்றும் இது மாணவர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளுக்கு கிடைத்த வெற்றி என்றும் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் இன்று மதியம் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார். அவர் தனது ராஜினாமா கடிதத்தை பிரதமர் மோடியிடம் அளித்தார்.
நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவுக்கு எதிராக இந்தியா முழுவதும் உள்ள மாணவர்கள் கடந்த சில நாட்களாக மெற்கொண்டு வந்த போராட்டத்தை தொடர்ந்து, தார்மீக பொறுப்பேற்று அவர் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார்.
தர்மேந்திர பிரதானின் ராஜினாமாவை வரவேற்பதாக தமிழக அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து அவர் அளித்த பேட்டியில், அமைச்சரின் ராஜினாமா மட்டுமே நீட் பிரச்சனைக்கான தீர்வு இல்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
நீட் தேர்வு வேண்டாம் என்பதுதான் நம் நிலைப்பாடு என தெரிவித்த அமைச்சர் நிர்மல் குமார், மாணவர்களின் போராட்டத்திற்கு மத்திய அரசு செவி சாய்த்துள்ளது என கூறியுள்ளார்.
இந்த நடவடிக்கை முன்னரே எடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என கூறியுள்ள அமைச்சர் நிர்மல் குமார், லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் பாதிக்கப்பட்ட பிறகு ஒரு ராஜினாமாவை மட்டும் காண்பித்து மூடி மறைக்க முடியாது என்றும் கூறியுள்ளார். 3 லட்சம் மாணவர்களுக்கு மத்திய அரசின் பதில் என்ன என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
நீட் தேர்வு மத்திய அரசின் தவறான கொள்கை முடிவு என்றும் இது மாணவர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளுக்கு கிடைத்த வெற்றி என்றும் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், மத்திய அரசு நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் கல்வியை மாநில பட்டியலுக்கு மாற்ற வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.