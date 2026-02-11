English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • வானிலை அப்டேட்: ஈரோடு, நாமக்கல், வேலூரில் மழையா, வெயிலா? இங்கு தெரிந்து கொள்ளுங்கள்..

Weather Forecast Latest Update Erode : ஈரோடு, நாமக்கல், திருப்பத்தூர், வேலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் வானிலை எப்படியிருக்கும் என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்

Weather Forecast Latest Update Erode : தமிழகத்தில், குறிப்பாக சென்னையில் கடந்த சில நாட்களாக காலையிலும் மாலையிலும் குளிர் அதிகரித்து வருகிறது. இதனால், வாகன ஓட்டிகள், பொதுமக்கள் உள்ளிட்ட பலர் அவதிப்படுகின்றனர். இந்த நிலையில், ஈரோடு, நாமக்கல், திருப்பத்தூர், வேலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் வானிலை எப்படியிருக்கும் என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
ஈரோட்டில், பிப்ரவரி 12ஆம் தேதி 31 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பத்துடன் ஓரளவு வெயிலுடன் வானிலை இருக்கும். இன்று மட்டும் 17 டிகிரி வெப்பம் பதிவாகி இருந்தது.  

வேலூரில் பிப்ரவரி 12ஆம் தேதி 33 டிகிரி வெப்பம் பதிவாகும். வானம் தெளிவாக இருக்கும்.

திருப்பத்தூரில் பிப்ரவரி 12ஆம் தேதியான நாளை பகலில் 31 டிகிரி வெயில் இருக்கும். பகலிலும் இரவிலும் வானம் தெளிவாக காணப்படும்

நாமக்கல்லில் 32 டிகிரி வெப்பம் பதிவாகும். வானம் தெளிவாக இருக்கும். மழைக்கு வாய்ப்பில்லை.

கிருஷ்ணகிரியில், 30 டிகிரி வெப்பம் பதிவாகும். வானம் தெளிவாக காணப்படும். மிதமான வெயில் இருக்கும்.

