பிப்ரவரி 13 வானிலை அப்டேட்: ஈரோடு, நாமக்கல், திருப்பத்தூர், வேலூரில் வெதர் எப்படி?

Weather Update February 13th Erode : தமிழகத்தில் பல இடங்களில் ஆங்காங்கே அதிக குளிர் ஏற்படுகிறது. ஒரு சில இடங்களில் காலையில் பனியும், மாலையில் மழையும் பொழிகிறது. இதையடுத்து ஈரோடு, நாமக்கல், திருப்பத்தூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பிப்ரவரி 13ஆம் தேதிக்கான வானிலை என்னவாக இருக்கும் என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
Weather Update February 13th Erode : கடந்த சில நாட்களாகவே, தமிழ்நாட்டில் குளிர் அதிகரித்துள்ளது. இதனால் வாகன ஓட்டிகள், பொதுமக்கள் என பலர் பாதிப்படைகின்றனர். இந்த நிலையில், ஈரோடு, நாமக்கல், திருப்பத்தூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வானிலை எந்த மாதிரி இருக்கும் என்பது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
ஈரோட்டில், இன்று 31 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் பதிவாகி இருக்கிறது. நாளை 33 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பத்துடன் வானிலை இருக்கும், வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் இருக்கும்.
நாமக்கல்லில், 31 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் இன்று பதிவானது. நாளை 34 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பத்துடன் காணப்படும். ஆங்காங்கே மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும்.
27 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் கிருஷ்ணகிரியில் பதிவானது. நாளை 31 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பத்துடன் காணப்படும், பெரும்பாலும் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும்.
வேலூரில், 28 டிகிரி வெப்பம் இன்று பதிவானது. நாளை 34 டிகிரி செல்சியஸ் ஆக இருக்கலாம். வானம் தெளிவாக காணப்படும்.
திருப்பத்தூரில் 26 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் பதிவானது. நாளை, 32 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. இங்கு ஆங்காங்கே மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும்.