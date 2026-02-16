English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • வானிலை அப்டேட்: ஈரோடு, நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரி, வேலூரின் நிலை என்ன?

வானிலை அப்டேட்: ஈரோடு, நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரி, வேலூரின் நிலை என்ன?

Weather Update 17th February Erode : ஈரோடு, நாமக்கல், திருப்பத்தூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் வானிலை எப்படியிருக்கும் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

Weather Update 17th February Erode : பிப்ரவரி 17ஆம் தேதி, சில மாவட்டங்களுக்கு மழை அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, ஈரோடு, திருப்பத்தூர், நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரி உள்ளிட்ட பிற மாவட்டங்களுக்கு மழையா, வெயிலா, பனியா? என்ன வெதர் அப்டேட் என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
ஈரோட்டில், பிப்ரவரி 17ஆம் தேதி வானம் ஆங்காங்கே மேக மூட்டத்துடன் காணப்படும். வெப்பம், 32 டிகிரி செல்சியஸ் அளவிற்கு இருக்கும்.

நாமக்கல்லில் பிப்ரவரி 17ஆம் தேதி 33 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் இருக்கும். நகரின் சில பகுதிகளில் ஆங்காங்கே மேக மூட்டத்துடன்  காணப்படும்.

கிருஷ்ணகிரியில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதே சமயத்தில், 32 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் பதிவாகலாம்.  

வேலூரில் 34 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் பதிவாகும். கூடவே, தெளிவான வானிலை காணப்படும்.  

திருப்பத்தூரில் ஆங்காங்கே மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். வெப்பம் 32 டிகிரி செல்சியஸுடன் இருக்கும். 

