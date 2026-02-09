வானிலை அப்டேட் : ஈரோடு, திருப்பூர், நாமக்கலில் மழைக்கு வாய்ப்பிருக்கா? இதை தெரிஞ்சிக்கோங்க..

Weather Update Erode Tirupathur Namakkal : ஈரோடு, நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரி, வேலூர், திருப்பத்தூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் வானிலை எப்படி இருக்கும் என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை, கடந்த சில மாதங்களாகவே அதிக பனி மூட்டம் நிலவி வருகிறது. இதனால் தினசரி வாழ்க்கை பல விதத்தில் பாதிக்கப்படுகிறது.
கொங்கு மண்டலத்தில் உள்ள ஈரோடு அதனுடன் சேர்த்து நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரி, வேலூர், திருப்பத்தூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் அடுத்த சில நாட்களில் வானிலை எப்படி இருக்கும் என்பது பற்றி இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
ஈரோட்டில், இன்றைய வானிலை நிலவரம் 32 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பமாக இருக்கிறது. நாளையும் இதே நிலை தொடரும். ஆங்காங்கே மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும்.
நாமக்கல்லில் இன்றைய வானிலை நிலவரம், மேக மூட்டத்துடன் இருந்தது. இதையடுத்து, நாளை 32 டிகிடி செல்சியஸ் வெப்பத்துடன் ஒரு சில இடங்களில் மேக மூட்டத்துடன் காணப்படும்.
கிருஷ்ணகிரியில் இன்று 31டிகிசி செல்சியஸ் வெப்பத்துடன் இருந்தது. நாளை ஓரிரு இடங்களில் மேக மூட்டத்துடன் காணப்படும்.
வேலூரில் இன்று 33 டிகிரி செல்சியஸ் உடன் காணப்பட்டது. நாளையும் இதே நிலை தொடரும். ஆங்காங்கே மேக மூட்டத்துடன் காணப்படும்.
திருப்பத்தூரில் இன்று 32 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பத்துடன் இருந்தது. நாளை 32 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் பதிவாகலாம். அதே போல, நாளை மிதமாக வெயில் அடிக்கும்.