வானிலை அப்டேட் : ஈரோடு, திருப்பூர், நாமக்கலில் மழைக்கு வாய்ப்பிருக்கா? இதை தெரிஞ்சிக்கோங்க..

Weather Update Erode Tirupathur Namakkal : ஈரோடு, நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரி, வேலூர், திருப்பத்தூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் வானிலை எப்படி இருக்கும் என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். 

Weather Update Erode Tirupathur Namakkal : ஈரோடு, திருப்பத்தூர், நாமக்கல் உள்ளிட்ட சில மாவட்டங்களில், வானிலை எப்படி இருக்கும் என்பதை வானிலை நிலவரத்தின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம். 
1 /7

தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை, கடந்த சில மாதங்களாகவே அதிக பனி மூட்டம் நிலவி வருகிறது. இதனால் தினசரி வாழ்க்கை பல விதத்தில் பாதிக்கப்படுகிறது. 

2 /7

கொங்கு மண்டலத்தில் உள்ள ஈரோடு அதனுடன் சேர்த்து நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரி, வேலூர், திருப்பத்தூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் அடுத்த சில நாட்களில் வானிலை எப்படி இருக்கும் என்பது பற்றி இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

3 /7

ஈரோட்டில், இன்றைய வானிலை நிலவரம் 32 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பமாக இருக்கிறது. நாளையும் இதே நிலை தொடரும். ஆங்காங்கே மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும்.

4 /7

நாமக்கல்லில் இன்றைய வானிலை நிலவரம், மேக மூட்டத்துடன் இருந்தது. இதையடுத்து, நாளை 32 டிகிடி செல்சியஸ் வெப்பத்துடன் ஒரு சில இடங்களில் மேக மூட்டத்துடன் காணப்படும்.

5 /7

கிருஷ்ணகிரியில் இன்று 31டிகிசி செல்சியஸ் வெப்பத்துடன் இருந்தது. நாளை ஓரிரு இடங்களில் மேக மூட்டத்துடன் காணப்படும். 

6 /7

வேலூரில் இன்று 33 டிகிரி செல்சியஸ் உடன் காணப்பட்டது. நாளையும் இதே நிலை தொடரும். ஆங்காங்கே மேக மூட்டத்துடன் காணப்படும்.

7 /7

திருப்பத்தூரில் இன்று 32 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பத்துடன் இருந்தது. நாளை 32 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் பதிவாகலாம். அதே போல, நாளை மிதமாக வெயில் அடிக்கும்.

