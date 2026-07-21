/Weather Update Today: டெல்லி முதல் தமிழ்நாடு வரை மழை.. பல மாநிலங்களுக்கு மஞ்சள் அலர்ட்! IMD எச்சரிக்கை!

IMD Weather News: ஜூலை 21-ஆம் தேதி நாட்டின் பல பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. டெல்லி, நொய்டா, குருகிராம் உள்ளிட்ட NCR பகுதிகளில் லேசான முதல் கனமழை வரை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக IMD தெரிவித்துள்ளது. கேரளாவில் பல மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தமிழ்நாட்டின் சில பகுதிகளிலும் மழை தொடரும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜம்மு & காஷ்மீரில் கனமழையால் அமர்நாத் யாத்திரை தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
Weather Update Today: நாட்டின் பல மாநிலங்களில் மழை தீவிரமடைந்துள்ளது. டெல்லி, நொய்டா, குருகிராம், கேரளா, தமிழ்நாடு மற்றும் ஜம்மு & காஷ்மீருக்கு IMD மஞ்சள் அலர்ட் அறிவித்துள்ளது. உங்கள் பகுதியில் மழை நிலவரம் என்ன? முழு வானிலை அப்டேட்டை இங்கே தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.
இன்று வானிலை எப்படி? பல மாநிலங்களுக்கு மஞ்சள் அலர்ட்: ஜூலை 21-ஆம் தேதி நாட்டின் பல பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. டெல்லி, குருகிராம், நொய்டா உள்ளிட்ட வட இந்திய நகரங்களிலும், கேரளா, தமிழ்நாடு, ஜம்மு & காஷ்மீர் போன்ற மாநிலங்களிலும் மழை தொடரும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD) தெரிவித்துள்ளது. பல பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய மழை, பலத்த காற்று மற்றும் மின்னல் ஏற்படும் வாய்ப்பு இருப்பதால் பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
டெல்லியில் மழை... வெப்பத்திலிருந்து நிம்மதி: செவ்வாய்க்கிழமை காலை டெல்லியின் பல பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்தது. இதனால் கடந்த சில நாட்களாக நிலவிய வெப்பம் மற்றும் ஈரப்பதமான சூழலில் இருந்து மக்கள் சற்று நிம்மதி அடைந்தனர்.இன்று முழுவதும் மேகமூட்டத்துடன் கூடிய வானிலை நிலவும். மதியம் வரை மிதமான முதல் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்றும், மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசும் என்றும் IMD தெரிவித்துள்ளது.
நொய்டா - குருகிராமில் இடியுடன் மழை: டெல்லியை ஒட்டியுள்ள நொய்டா மற்றும் குருகிராமிலும் இன்று லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இடியுடன் கூடிய மழை, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் தேவையற்ற வெளிப்பயணங்களை தவிர்க்கவும், மரங்கள் மற்றும் மின்கம்பங்களின் அருகே நிற்காமல் பாதுகாப்பாக இருக்கவும் அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
கேரளாவின் பல மாவட்டங்களுக்கு மழை எச்சரிக்கை: பத்தனம்திட்டா, ஆலப்புழா, கோட்டயம், இடுக்கி, எர்ணாகுளம், திருச்சூர், பாலக்காடு, மலப்பുറം, கோழிக்கோடு, வயநாடு, கண்ணூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்யும் என IMD தெரிவித்துள்ளது. காசர்கோடு மாவட்டத்தில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்யும் வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளது. கடல் சீற்றம் நீடிப்பதால் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்றும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டின் சில மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு: தமிழ்நாட்டின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகள் மற்றும் சில உள் மாவட்டங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. மலைப்பகுதிகளுக்கு செல்லும் சுற்றுலா பயணிகள் கூடுதல் கவனத்துடன் இருக்கவும், ஆறுகள், நீர்நிலைகள் மற்றும் அருவி பகுதிகளுக்கு அருகில் தேவையின்றி செல்ல வேண்டாம் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரில் வெள்ளம்... அமர்நாத் யாத்திரை நிறுத்தம்: ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரின் பல பகுதிகளில் கனமழை காரணமாக சாலைகளில் வெள்ளநீர் தேங்கியுள்ளது. ஸ்ரீநகரின் லால் சவுக் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நீர்தேக்கம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அமர்நாத் யாத்திரை பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், பள்ளிகளுக்கான விடுமுறையும் ஜூலை 23 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
மழைக்காலத்தில் இதை மறக்காதீர்கள்: மழை மற்றும் இடியுடன் கூடிய வானிலை நிலவும் நிலையில், பொதுமக்கள் தேவையற்ற வெளிப்பயணங்களை தவிர்க்க வேண்டும். மின்னல் நேரத்தில் திறந்த வெளியில் நிற்க வேண்டாம். மரங்கள் மற்றும் மின்கம்பங்களின் அருகில் தங்க வேண்டாம். ஆறுகள், ஏரிகள், கடற்கரை பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம். அதிகாரப்பூர்வ வானிலை அறிவிப்புகளை தொடர்ந்து கவனிக்கவும். அவசர தேவையின்றி நீண்ட தூர பயணங்களை தவிர்ப்பது பாதுகாப்பானது.