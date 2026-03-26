வானிலை அப்டேட் : ஈரோடு, நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரி, வேலூரில் மழைக்கு வாய்ப்பா?

Weather Update Tomorrow 27th March : மார்ச் 27ஆம் தேதியான நாளை, வேலூர், திருப்பத்தூர், நாமக்கல், ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி உள்ளிட்ட இடங்களில் மழை பெய்யுமா? வெப்பம் எந்த நிலையில் இருக்கும் என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
ஈரோட்டில் மார்ச் 27ஆம் தேதியான நாளை 37 டிகிரி வரை வெப்பம் இருக்கலாம். நகரின் சில பகுதிகளில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும்.
நாமக்கல்லில், மார்ச் 27ஆம் தேதியான நாள 37 டிகிரி வரை வெப்பம் பதிவாகலாம். ஆங்காங்கே வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும்.
கிருஷ்ணகிரியில் 38 டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெயில் பதிவாகலாம். நாள் முழுக்க வானம் ஆங்காங்கே மேக மூட்டத்துடன் காணப்பட வாய்ப்புள்ளது.
வேலூரில், நாளை 39 டிகிரி வரை வெப்பம் பதிவாகலாம். இதனால் வறண்ட வானிலை நிலவும்.
திருப்பத்தூரில் 38 டிகிரி வரை வெப்பம் பதிவாகாலாம். இங்கும் நாள் முழுக்க வரண்ட வானிலையே நிலவ வாய்ப்புள்ளது.