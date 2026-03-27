வானிலை அப்டேட் : திருப்பத்தூர், ஈரோடு, நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரியில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதா?

Weather Update Tomorrow 28th March : மார்ச் 28ஆம் தேதியான நாளை, திருப்பத்தூர், ஈரோடு, நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வெப்பமாக இருக்குமா, மழையா என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
ஈரோட்டில், மார்ச் 27ஆம் தேதியான நாளை ஓரளவிற்கு வெப்பமாக இருக்கும். 37 டிகிரி வரை வெயில் பதிவாகும். இரவில் வானம் தெளிவாக இருக்கும்.
நாமக்கல்லில், நாளை முழுவதும் 38 டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பம் பதிவாகலாம். வானம் தெளிவாக காணப்படும்.
கிருஷ்ணகிரியில், 37 டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பம் பதிவாகலாம். இரவில் வானம் தெளிவாக காணப்படும்.
வேலூரில், நாளை 40 டிகிரி வரை வெப்பம் பதிவாகும். காலை முதல் இரவு வரை வானம் தெளிவாகவே காணப்படும். வெப்பக்காற்று வீச வாய்ப்புள்ளது.
திருப்பத்தூரில், 38 டிகிரி வரை வெப்பம் பதிவாகலாம். பெரும்பாலும் வெயிலாக இருக்கும் இரவில் வானம் மேக மூட்டத்துடன் காணப்படும்.