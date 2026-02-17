English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • வானிலை அப்டேட்: நாமக்கல், ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, வேலூரின் நிலவரம் என்ன?

Weather Update February 18th 2026 : பிப்ரவரி18 வானிலை அப்டேட், ஈரோடு, நாமக்கல், வேலூரில் வானிலை அப்டேட் எப்படியிருக்கும்.

Weather Update February 18th 2026 : வானிலை, தமிழ்நாட்டில் ஒவ்வொரு நாளும் பல்வேறு நிலைகள் மாறி வருகின்றன. அப்படி, பிப்ரவரி 18ஆம் தேதி எந்த மாதிரியான வானிலை இருக்கும் என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
ஈரோட்டில், பிப்ரவரி 18ஆம் தேதி 30 டிகிரி வெப்பம் இருக்கும். நகரின் சில பகுதிகளில் ஆங்காங்கே மேக மூட்டத்துடன் காணப்படும்.  

நாமக்கல்லில், பிப்ரவரி 18ஆம் தேதியான நாளை, 29 டிகிரி வெயிலுடன் இருக்கும். ஆங்காங்கே மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும்.  

கிருஷ்ணகிரியில், 29 டிகிரி வெப்பம் பதிவாகும். ஆங்காங்கே மேக மூட்டத்துடன்  காணப்படும். ஒரு சில நாட்களுக்கு இதே நிலை தொடரும்.  

வேலூரில், 34 டிகிரி செல்சியஸ் உடன் காணப்படும். அடுத்த சில தினங்களுக்கும் இதே நிலை தொடரும்.  

திருப்பத்தூரில் பிப்ரவரி 18ஆம் தேதி 32 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் பதிவாகும். வானம் தெளிவாக காணப்படும்.

