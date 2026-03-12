வானிலை அப்டேட்: ஈரோடு, நாமக்கல், வேலூரில் வெதர் எப்படி இருக்கும்?

Weather Update Erode : தமிழ்நாட்டின் முக்கியமான ஐந்து மாவட்டங்களில், மார்ச் 13ஆம் தேதியான நாளை என்ன வானிலை நிலவரம் என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
Weather Update Erode : வானிலை நிலவரம், நாளை நாமக்கல், ஈரோடு, வேலூர், திருப்பத்தூர் உள்ளிட இடங்களில் எப்படியிருக்கும் என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.
ஈரோட்டில், நாளை 35 டிகிரி வரை வெயில் காயலாம். பெரும்பாலும் மேக மூட்டத்துடன் காணப்படும்.
நாமக்கல்லில், 36 டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெயில் இருக்கும். பெரும்பாலும் வானம் தெளிவாக காணப்படும். மழைக்கு வாய்ப்பில்லை.
கிஷ்ணகிரியில் நாளை 33 டிகிரி வெயில் இருக்கும். மழைக்கு வாய்ப்பில்லை, வானம் தெளிவாக காணப்படும்.
வேலூரில் நாளை 39 டிகிரி வரை வெயில் இருக்கும். நாளை முழுவதும் வானம் தெளிவாக காணப்படும்.
திருப்பத்தூரில் நாளை 36 டிகிரி வரை வெயில் இருக்கும். பெரும்பாலும் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். மழைக்கு வாய்ப்பில்லை.