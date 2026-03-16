English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
வானிலை அப்டேட்: ஈரோடு, நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரி வேலூரில் வெயில் எப்படி இருக்கும்?

Weather Update Tomorrow March 17th Erode : மார்ச் 17ஆம் தேதியான நாளை, ஈரோடு, நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரி, வேலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் வானிலை எப்படியிருக்கும் என்பதை இங்கு தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Weather Update Tomorrow March 17th Erode : மே மாதம் வருவதற்கு முன்பே, தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு இடங்களில் வெயில் தலையை பொளக்கிறது. இதையடுத்து, மார்ச் 17ஆம் தேதியான நாளை ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, வேலூர், நாமக்கல், திருப்பத்தூர் உள்ளிட்ட இடங்களில் வானிலை எப்படியிருக்கும் என்பதை இங்கு தெரிந்துகொள்ளலாம் வாங்க.
1 /5

ஈரோட்டில், மார்ச் 17ஆம் தேதியான நாளை, வானம் தெளிவாக காணப்படும். 34 டிகிரி செல்சியஸ் வெயில் கொளுத்தும். அனல்காற்று வீச வாய்ப்புள்ளது. 

2 /5

நாமக்கல்லில், நாளை 35 டிகிரி செல்சியஸ் வெயில் கொளுத்தும். அனல்காற்று வீசலாம். பெரும்பாலும் வானம் தெளிவாக காணப்படும். 

3 /5

கிருஷ்ணகிரியில் மார்ச் 17ஆம் தேதியான நாளை, 34 டிகிரி செல்சியஸ் வெயில் கொளுத்தும். வானம் தெளிவாக காணப்படும். மழைக்கு வாய்ப்பில்லை.

4 /5

வேலூரில், மார்ச் 17ஆம் தேதியான நாளை 37 டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெயில் கொளுத்தும். ஆனால், வியாழக்கிழமை மாலை மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. 

5 /5

திருப்பத்தூரில், நாளை 34 டிகிரி செல்சியஸ் வெயில் கொளுத்தும். நாளை மறுநாள் மாலை இடியுடன் கூடிய மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.

Weather update march Erode Namakkal Tirupathur

Next Gallery

