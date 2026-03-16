வானிலை அப்டேட்: ஈரோடு, நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரி வேலூரில் வெயில் எப்படி இருக்கும்?

Weather Update Tomorrow March 17th Erode : மார்ச் 17ஆம் தேதியான நாளை, ஈரோடு, நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரி, வேலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் வானிலை எப்படியிருக்கும் என்பதை இங்கு தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Weather Update Tomorrow March 17th Erode : மே மாதம் வருவதற்கு முன்பே, தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு இடங்களில் வெயில் தலையை பொளக்கிறது. இதையடுத்து, மார்ச் 17ஆம் தேதியான நாளை ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, வேலூர், நாமக்கல், திருப்பத்தூர் உள்ளிட்ட இடங்களில் வானிலை எப்படியிருக்கும் என்பதை இங்கு தெரிந்துகொள்ளலாம் வாங்க.
ஈரோட்டில், மார்ச் 17ஆம் தேதியான நாளை, வானம் தெளிவாக காணப்படும். 34 டிகிரி செல்சியஸ் வெயில் கொளுத்தும். அனல்காற்று வீச வாய்ப்புள்ளது.
நாமக்கல்லில், நாளை 35 டிகிரி செல்சியஸ் வெயில் கொளுத்தும். அனல்காற்று வீசலாம். பெரும்பாலும் வானம் தெளிவாக காணப்படும்.
கிருஷ்ணகிரியில் மார்ச் 17ஆம் தேதியான நாளை, 34 டிகிரி செல்சியஸ் வெயில் கொளுத்தும். வானம் தெளிவாக காணப்படும். மழைக்கு வாய்ப்பில்லை.
வேலூரில், மார்ச் 17ஆம் தேதியான நாளை 37 டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெயில் கொளுத்தும். ஆனால், வியாழக்கிழமை மாலை மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.
திருப்பத்தூரில், நாளை 34 டிகிரி செல்சியஸ் வெயில் கொளுத்தும். நாளை மறுநாள் மாலை இடியுடன் கூடிய மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.