வானிலை அப்டேட்: ஈரோடு, நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரி, வேலூர் வெதர் எப்படி இருக்கும்?

Weather Update Tomorrow March 18th : வானிலை நிலவரம், நாளை ஈரோடு, நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரி, வேலூர், திருப்பத்தூர் உள்ளிட்ட இடங்களில் எப்படி இருக்கும் என்பது குறித்து இதோ இங்கு பார்ப்போம்.
ஈரோட்டில், இன்று மழைபெய்து வருகிறது. நாளை, 32 டிகிரி செல்சியஸ் உடன் வெயில் காணப்படும். வானம் தெளிவாக இருக்கும்.
நாமக்கல்லில் நாளை இரவு மழை பெய்ய வாய்ப்புண்டு. பகலில், 34 டிகிரி செல்சியஸ் வெயில் இருக்கும்.
கிருஷ்ணகிரியில் பகலில் 32 டிகிரி செல்சியஸ் வெயில் பகலில் இருக்கும். இன்று மழை பெய்த நிலையில், நாளை மாலையும் மழை பெய்ய வாய்ப்புண்டு.
வேலூரில், நாளை வானம் மேக மூட்டத்துடன் காணப்படும். இன்று இரவு மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. நாளையும் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.
திருப்பத்தூரில், நாளை 31 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் பதிவாகலாம். இன்று ஒரு சில இடங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. நாளை மாலை இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.