வானிலை அப்டேட் : திருப்பத்தூர், வேலூர், நாமக்கல், ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரியில் வெயிலா? மழையா?

Weather Update Tomorrow March 19th 2026 : வானிலை நிலவரம், மார்ச் 19ஆம் தேதியான நாளை திருப்பத்தூர், வேலூர், ஈரோடு, நாமக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் எந்த மாதிரியான வானிலை எப்படியிருக்கும் என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
ஈரோட்டில், மார்ச் 19ஆம் தேதியான நாளை, பகலில் 34 டிகிரி வரை வெப்பம் பதிவாகும். இரவில் ஓரளவு வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும்.
நாமக்கல்லில் 35 டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பம் பதிவாகலாம். இரவில் வானம் மேக மூட்டத்துடன் காணப்படும். மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.
கிருஷ்ணகிரியில், நாளை 34 டிகிரி வரை வெயில் வெப்பம் பதிவாகலாம். மாலையில் இடியுடன் கூடிய மழைப்பு வாய்ப்புள்ளது.
வேலூரில், 36 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் பதிவாகலாம். இரவில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். வானம் தெளிவாக இருக்கும்.
திருப்பத்தூரில், நாளை 33 டிகிரி வரை வெயில் பதிவாகும். இரவில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். ஓரிரு இடங்களில் மழை பெய்யலாம்.