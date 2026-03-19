வானிலை அப்டேட் : மார்ச் 20 ஈரோடு, நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரி வெதர் எப்படியிருக்கும்?

Weather Update March 20th Erode : ஈரோடு, நாமக்கல், திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் வானிலை மார்ச் 20ஆம் தேதியான நாளை எப்படியிருக்கும்? எங்கெல்லாம் மழை பெய்யும்? எங்கெல்லாம் வெயில் காயும்? இதோ அது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
ஈரோட்டில் நாளை 30டிகிரி செல்சியஸ் வெயில் காயலாம். நாளை பெரும்பாலும் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும்.
நாமக்கல்லில், இன்று இரவில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யலாம். நாளை 34 டிகிரி வரை வெயில் காயலாம். பெரும்பாலும் நாளை வானம் தெளிவாக காணப்படும்.
கிருஷ்ணகிரியில் இன்று மாலைக்கு மேல் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. நாளை 36 டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பம் இருக்கலாம். பெரும்பாலும் வானம் தெளிவாக காணப்படலாம்.
வேலூரில், நாளை 36 டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெயில் இருக்கலாம். வானம் ஆங்காங்கே நாளை மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும்.
திருப்பத்தூரில், 35 டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பம் இருக்கலாம். நாளை பெரும்பாலும் வானம் தெளிவாக காணப்படலாம்.