வானிலை அப்டேட் : திருப்பத்தூர், ஈரோடு, நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரியில் மழைக்கு வாய்ப்பா?

Weather Update Tomorrow March 25th : தமிழ்நாட்டில் அடிக்கடி வானிலை மாற்றங்கள் நிகழ்கிறது. மார்ச் 25ஆம் தேதி, திருப்பத்தூர், ஈரோடு, நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரி, வேலூர், திருப்பத்தூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வானிலை எப்படியிருக்கும் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
Weather Update Tomorrow March 25th : இன்னும் சில நாட்களில், மே மாதம் தொடங்க இருக்கிறது. இதனால், தமிழகத்தில் எங்கு திரும்பினாலும் வெயில் கொளுத்த ஆரம்பித்துள்ளது. இதையடுத்து, ஈரோடு, நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர் உள்ளிட்ட இடங்களில் வானிலை எப்படியிருக்கும் என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
ஈரோட்டில், மார்ச் 25 பெரும்பாலும் மேக மூட்டத்துடன் காணப்படும். 36 டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பம் பதிவாகலாம்.
நாமக்கல்லில், மார்ச் 25 35 டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பம் பதிவாகலாம். வேகமாக காற்று வீசக்கூடும். வானம் தெளிவாக காணப்படும்.
கிருஷ்ணகிரியில் மார்ச் 25ஆம் தேதி 33 டிகிரி வரை வெப்பம் பதிவாகலாம். பெரும்பாலும் நாளை வானம் மேக மூட்டத்துடன் காணப்படும்.
வேலூரில் மார்ச் 25ஆம் தேதியான நாளை 28 டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பம் பதிவாகலாம். வானம் பெரும்பாலும் மேக மூட்டத்துடன் காணப்படும்.
திருப்பத்தூரில் மார்ச் 25ஆம் தேதியான நாளை, 36 டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பம் பதிவாகலாம். பெரும்பாலும் வெப்பமான சூழல் நிலவும்.