வானிலை அப்டேட் : திருப்பத்தூர், நாமக்கல், ஈரோடு, வேலூரில் மழை பெய்யுமா? பெய்யாதா?

Weather Update Tomorrow March 31st : மார்ச் 31ஆம் தேதியான நாளை வேலூர், திருப்பத்தூர், நாமக்கல் உள்ளிட்ட சில பகுதிகளில் வானிலை எப்படியிருக்கும் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
Weather Update Tomorrow March 31st : மார்ச் 31ஆம் தேதியான நாளை, திருப்பத்தூர், வேலூர், நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வானிலை எப்படி இருக்கும் என்பதையும், மக்கள் எந்த மாதிரியான வானிலை சூழலுக்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் என்பதையும் இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
ஈரோட்டில் நாளை 36 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் பதிவாகலாம். பெரும்பாலும் நாளை முழுவதும் வானம் தெளிவாக காணப்படும்.
நாமக்கலில் 37 டிகிரி வரை வெப்பம் பதிவாகலாம். பெரும்பாலும் வானம் தெளிவாக காணப்படும். மழைக்கு வாய்ப்பில்லை.
திருப்பத்தூரில் 37 டிகிரி வரை வெப்பம் பதிவாகலாம். வானம் தெளிவாக காணப்படும். மழைக்கு வாய்ப்பில்லை.
வேலூரில் நாளை வெயில் கொளுத்தும். 39 டிகிரி வரை வெயிலுக்கு வாய்ப்புண்டு. நாளை முழுவதும் வானம் தெளிவாக இருக்கும்.
கிருஷ்ணகிரியில், மார்ச் 31ஆம் தேதியான நாளை 37 டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பம் பதிவாகலாம். நாளை முழுவதும் வானம் தெளிவாக காணப்படும். மழைக்கு வாய்ப்பில்லை.