Rain Update: இந்த 4 மாவட்ட மக்களுக்கு எச்சரிக்கை! வெளுத்து வாங்க போகும் மழை!

தமிழ்நாட்டில் அடுத்த 6 நாட்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு குறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. எந்த எந்த பகுதியில் மழை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
அடுத்த 6 நாட்களுக்கு மார்ச் 5 வரை தமிழ்நாட்டில் உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்களான நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், தேனி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
மலை பகுதிகளை தவிர்த்து, தமிழ்நாட்டின் பிற மாவட்டங்கள், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அடுத்த சில நாட்களுக்கு பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 33-34 டிகிரி செல்சியஸாகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 23-24 டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னையின் சில பகுதிகளிலும், தமிழ்நாட்டின் ஓரிரு கடலோர பகுதிகளிலும் அதிகாலை நேரங்களில் லேசான பனிமூட்டம் அல்லது மூடுபனி காணப்படலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையில் பெரிய அளவிலான மாற்றங்கள் ஏதும் இருக்காது; வெப்பநிலை சீராகவே தொடரும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போது கடற்பகுதிகளில் காற்று சீராக உள்ளதால், மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல எவ்வித வானிலை எச்சரிக்கையும் அல்லது தடையும் விதிக்கப்படவில்லை.