உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. மீண்டும் வெளுக்கப்போகும் மழை! வெதர்மேன் எச்சரிக்கை

Tamil Nadu Rain Alert Latest Update: தெற்கு வங்க கடலில் புதிய காற்றதழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்திரன் கணித்துள்ளார்.
தமிழகத்தில் கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக வறண்ட வானிலையே இருந்து வருகிறது. அவ்வப்போது தென் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் மட்டும் லேசான மழை பெய்து வருகிறது.
இந்த நிலையில், அடுத்த 10 நாட்களில் தெற்கு வங்கக் கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக உள்ளதாக டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சதிரன் கணித்துள்ளார்.
இதேபோல், தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜானும் இம்மாத இறுதி அல்லது மார்ச் மாதம் முதல் வாரத்தில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக கூறி உள்ளார்.
வரும் 22ஆம் தேதி உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி இலங்கை கடற்கடையையொட்டி உருவாக வாய்ப்புள்ளது. இதனால் பிப்., 20ஆம் தேதிக்கு மேல் பனியின் தாக்கம் குறைந்து, மீண்டும் மழை பெய்ய தொடங்க உள்ளது.
உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தாழ்வு மண்டலமாக மாறுமா என்பதை பொறுத்துதான் மழையின் தீவிரத்தை கூற முடியும் என வெதர்மேன் கூறி உள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் பிப்ரவரி இறுது மற்றும் மார்ச்சின் தொடக்கத்தில் மீண்டும் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் கணித்துள்ளனர்.