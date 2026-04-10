  • வார ராசிபலன் (ஏப்ரல் 13-19): வரும் வாரம் எந்த ராசிகளுக்கு பொற்காலம்? யாருக்கு போறாத காலம்?

வார ராசிபலன் (ஏப்ரல் 13-19): வரும் வாரம் எந்த ராசிகளுக்கு பொற்காலம்? யாருக்கு போறாத காலம்?

Weekly Horoscope April 13 to April 19: ஏப்ரல் 13 ஆம் தேதி தொடங்கும் ஏப்ரல் மாதத்தின் மூன்றாம் வாரத்தில் கிரக பெயர்ச்சிகளால் ராசிகளில் என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும்? எந்த ராசிகளுக்கு அதிக நன்மகள் கிடைக்கும்? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Vaara Rasi Palan April 13 to April 19: வரும் வாரத்தில் அக்ஷய திரிதியை, சித்திரை அமாவாசை மற்றும் முக்கிய கிரகப் பெயர்ச்சிகள் போன்ற குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வுகள் இடம்பெறுகின்றன. இவை அனைத்தும் வரவிருக்கும் காலம் சுபமானதாக அமையப்போகிறது என்பதற்கான அறிகுறிகளாகத் திகழ்கின்றன. மேஷம் முதல் மீனம் வரை வரும் வாரம் எப்படி இருக்கும்? அனைத்து ராசிகளுக்குமான ராசிபலனை இங்கே காணலாம்.
மேஷம்: ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி, மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் ஒரு புதிய தொடக்கமாக அமையும். உங்கள் தொழில் அல்லது பணியில் புதிய வாய்ப்புகளை நீங்கள் பெறக்கூடும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். நிதி சார்ந்த விஷயங்களில் நீங்கள் துணிச்சலான முடிவுகளை எடுக்கலாம். குடும்பத்திற்குள் சிறு சிறு கருத்து வேறுபாடுகள் எழக்கூடும், எனவே அமைதியைக் கடைப்பிடியுங்கள்.

ரிஷபம்: இந்த வாரம் கிரக நிலைகள் உங்கள் பணி வாழ்வில் ஒரு நிலையான தன்மையைக் கொண்டுவரும். பணத்தைச் சேமிப்பதில் கவனம் செலுத்துங்கள். உங்கள் உடல்நலத்தில் அக்கறை காட்டுங்கள். நண்பர்கள் அல்லது உறவினர்களிடமிருந்து உங்களுக்கு உதவிகள் கிடைக்கும். வாரத்தின் இறுதியில் உங்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி வந்து சேரக்கூடும். பண வரவு அதிகமாகும்.

மிதுனம்: கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால், மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த வாரம் வேலை மற்றும் தொழில் ஆகிய இரண்டிலும் முன்னேற்றத்திற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. பணி இடத்தில் ஊதிய உயர்வும் பதவி உயர்வும் கிடைக்கும். நிதி ஆதாயம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியால் நிறைந்திருக்கும். பயணங்களுக்கான வாய்ப்புகள் அமையக்கூடும்.

கடகம்: ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி, கடக ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த வாரம் சற்று மன உளைச்சல் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் குடும்பத்தின் மீது கூடுதல் கவனம் செலுத்துங்கள். செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும். உங்கள் பணியில் பொறுமையைக் கடைப்பிடியுங்கள். உங்கள் உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை. பிறரிடம் பேசும்போது பொறுமை அவசியம்.

சிம்மம்: ஜோதிடத்தின்படி, சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த வாரம் மிகவும் மங்களகரமானதாகவும், நற்பேற்றைக் கொண்டுவருவதாகவும் அமையும். உங்கள் தொழில் அல்லது பணியில் ஒரு பெரிய வாய்ப்பு உங்களுக்குக் கிடைக்கக்கூடும். உங்கள் செல்வமும், சமூக அந்தஸ்தும் உயரும். குடும்பத்திற்குள் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். பெரிய பதவிகள் உங்களைத் தேடி வரும்.

கன்னி: ஜோதிடத்தின்படி, இந்த வாரம் பணி சார்ந்த மன அழுத்தம் அதிகரிக்கக்கூடும் என்றாலும், இறுதியில் நீங்கள் வெற்றியை அடைவீர்கள். உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். புதிய பொறுப்புகள் உங்களிடம் ஒப்படைக்கப்படக்கூடும். உங்கள் உடல்நலம் சீராக இருக்கும். குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும்.

துலாம்: ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி, துலாம் ராசியில் பிறந்தவர்கள் புதிய திட்டங்களைத் தொடங்குவதற்கு இந்த வாரம் ஒரு மிகச்சிறந்த நேரமாக அமையும். உங்கள் பணியில் நீங்கள் முன்னேற்றத்தைக் காண்பீர்கள். உங்கள் குடும்ப உறவுகளில் இனிமை நிறைந்திருக்கும். பயணங்களுக்கான வாய்ப்புகள் அமையக்கூடும். மாணவர்களுக்கும் இது ஒரு சாதகமான நேரமாகும். குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும்.

விருச்சிகம்: ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி, விருச்சிக ராசியில் பிறந்தவர்கள் இந்த வாரம் நிதி சார்ந்த விஷயங்களில் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும். வீண் விவாதங்களைத் தவிர்த்துவிடுங்கள். குடும்பத்திற்குள் சில சிறு சிறு மனக்கசப்புகள் அல்லது பதற்றங்கள் ஏற்படக்கூடும். உங்கள் உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள். வாரத்தின் இறுதியில் நிலைமை சீரடையும்.

தனுசு: கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கம் காரணமாக, தனுசு ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த வாரம் வேலை மற்றும் தொழில் ஆகிய இரண்டிலும் சாதகமான பலன்கள் உண்டாகும். பண வரவு அதிகமாகும். வாழ்க்கைத் துணையிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். நிதி ஆதாயங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. ஒரு புதிய முயற்சியைத் தொடங்குவதற்கு இது ஒரு ஏற்ற நேரமாகும்.  

மகரம்: ஜோதிடத்தின்படி, மகர ராசியில் பிறந்தவர்கள் இந்த வாரம் தங்கள் பணியில் கூடுதல் முயற்சி எடுக்க வேண்டியிருக்கும். செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும். சோம்பலை தவிர்ப்பது நல்லது. உங்கள் உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்தவும். உங்கள் மேலதிகாரிகளிடமிருந்து உங்களுக்கு அழுத்தம் ஏற்படலாம்.

கும்பம்: ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி, கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் அதிர்ஷ்டத்தின் முழுமையான ஆதரவு இருக்கும். உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் அபரிமிதமான முன்னேற்றம் ஏற்படும். உங்கள் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். உங்கள் நிதி நிலைமை வலுப்பெறும்.

மீனம்: ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி, மீன ராசியில் பிறந்தவர்கள் இந்த வாரம் உணர்ச்சிவசப்பட்டு முடிவெடுப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும். உங்கள் செலவுகளைக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள். வேலை பளு அதிகமாகலாம். ஆனால், உங்கள் குடும்பத்தினருக்காக நேரம் ஒதுக்குங்கள். வாரத்தின் இறுதியில் ஒரு நல்ல வாய்ப்பு உங்களைத் தேடி வரும்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

Weekly Horoscope Zodiac Signs Astrology Grah Gochar Rasi Palan

