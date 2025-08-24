வார ராசிபலன்! இந்த வாரம் இந்த 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டமாக இருக்கும்!

இந்த வாரம் கிரகங்களின் சஞ்சாரத்தை பொறுத்து, பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் ஏற்படக்கூடிய பலாபலன்கள், தொழில், பொருளாதாரம், குடும்பம், மற்றும் ஆரோக்கியம் குறித்த கணிப்புகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
உணர்ச்சிகள் அதிகமாக இருந்தாலும், அமைதியாக செயல்படும் பக்குவம் கிடைக்கும். 3-ம் இடத்தில் சுப கிரகங்கள் சஞ்சரிப்பதால் நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும். ரசாயனம், தகவல் தொடர்பு, மின்சாரம் மற்றும் கட்டுமான பொருள் வியாபாரிகள் கூடுதல் உழைப்பைச் செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.
பொறுமையுடன் செயல்பட்டு வெற்றிகளை காண்பீர்கள். 2-ல் சுப கிரகங்களும், 11-ல் சனியும் இருப்பதால், எடுக்கும் முயற்சிகளில் வெற்றி கிட்டும். இரும்பு, அழகுசாதனம், மருந்துப் பொருள் மற்றும் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும்.
அனுபவ அறிவால் காரியங்களில் வெற்றி காண்பீர்கள். 1, 2-ம் இடங்களில் சுப கிரகங்கள் சஞ்சரிப்பதால், செல்வம் மற்றும் செல்வாக்கு உயரும். தகவல் தொடர்பு, ஏற்றுமதி-இறக்குமதி, மற்றும் விவசாய விளைபொருள் வியாபாரிகளுக்கு இது லாபகரமான காலம். அரசு ஊழியர்கள் உத்தியோக ரீதியாக வெளியூர் பயணம் மேற்கொள்வார்கள்.
பயணங்களில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். உங்கள் செல்வாக்கு உயரும். இரும்பு, ரசாயனம், மற்றும் மருந்துத் தொழில் துறையினருக்கு ஆதாயம் கிடைக்கும். ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் பங்குச் சந்தையில் கவனமாக முதலீடு செய்தால் லாபம் உண்டு. மாணவர்களுக்கு இது மகிழ்ச்சியான காலகட்டம்.
புதிய நம்பிக்கைகளுடன் எதிர்காலத்தை வரவேற்பீர்கள். ரசாயனம், மருந்து, மற்றும் வண்டி வாகன வியாபாரிகளுக்கு எதிர்பார்த்த ஆதாயம் கிடைக்கும். அரசு ஊழியர்களுக்குப் பணிச்சுமை அதிகரித்தாலும், மதிப்பும் உயரும். ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் பங்குச் சந்தையில் முதலீடு செய்யும்போது கவனம் தேவை.
மனதை மகிழ்ச்சியாக வைத்து கொள்ளும் குணம் கொண்ட உங்களுக்கு, லாப ஸ்தானம் பலம் பெறுவதால், காரியங்களில் வெற்றி உண்டாகும். கணினி, போக்குவரத்து மற்றும் நுகர்பொருள் வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத முன்னேற்றம் காணப்படும்.
நேர்மறை சிந்தனைகளுடன் செயல்படுவீர்கள். பாக்கிய ஸ்தானத்தில் சுப கிரகங்களின் சேர்க்கை மனதில் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தும். வண்டி வாகனம், லாட்ஜ், மற்றும் ஜவுளி வியாபாரத்தில் தொழில் விரிவாக்கம் செய்யலாம். தனியார் உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலைச்சல் இருந்தாலும், அதற்கேற்ற ஆதாயம் கிடைக்கும். ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் பங்குச் சந்தை முதலீடுகள் லாபம் தரும்.
காரிய வெற்றியே லட்சியமாக கொண்டு செயல்படுவீர்கள். லாப ஸ்தானத்தில் ராசி அதிபதியும், ராஜ்ய ஸ்தானத்தில் சூரியனும் சஞ்சரிப்பதால், அரசாங்க விஷயங்களில் லாபம் உண்டாகும். ரியல் எஸ்டேட், ஹோட்டல், மற்றும் கெமிக்கல் வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும்.
மன உறுதியுடன் செயல்பட்டு காரியங்களைச் சாதிப்பீர்கள். 7, 8-ம் இடங்களில் சுபர் சஞ்சரிப்பதால், தடைபட்ட காரியங்கள் இனிதே நடந்தேறும். பணம் கொடுக்கல் வாங்கல், கட்டுமானத் துறை, மற்றும் ஏற்றுமதி வியாபாரத்தில் வருமானம் பெருகும்.
நினைத்ததை நிறைவேற்றும் வரை தொடர்ந்து உழைக்கும் குணம் கொண்ட உங்களுக்கு, 8-ல் உள்ள ஆட்சி பெற்ற சூரியன் உடல் நலனில் முன்னேற்றத்தைத் தருவார். ஜவுளி, ஹோட்டல், மற்றும் ஏஜென்சி வியாபாரிகள் அளவாக முதலீடு செய்து லாபம் காணலாம்.
திட்டமிட்டு செயல்பட்டு காரியங்களை சாதிப்பீர்கள். 7-ல் அமர்ந்த ஆட்சி பெற்ற சூரியன், அரசு தரப்பு நன்மைகளை வழங்குவார். விவசாயம், சிறுவணிகம், மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத் தொழிலில் தடைகள் வந்தாலும், லாபம் குறையாது. உத்தியோகஸ்தர்கள் தங்கள் பணிகளைக் கவனமாகச் செய்வது நல்லது.
தடைகளை சுய முயற்சியால் கடந்து வெற்றி காண்பீர்கள். 5-ம் இடத்தில் உள்ள புதன், சந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்பச் செயல்படும் திறனைக் கொடுத்து, காரிய வெற்றியைத் தருவார். விவசாயம், பாத்திரங்கள் தயாரிப்பு, மற்றும் சிறுவணிகத்தில் அளவாக முதலீடு செய்து லாபம் பெறலாம்.