வார ராசிபலன்! இந்த 6 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் அள்ளிக் கொட்டும்.. கடன் பிரச்னை தீரும்

Weekly Horoscope On December 15 - 21: டிசம்பர் 15ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 21ஆம் தேதி வரை இருக்கக் கூடிய வார ராசி பலன்களை குறித்து தெரிந்து கொள்ளுவோம். இந்த வாரத்தில் மார்கழி மாதம் பிறக்கப்போகும் நிலையில், இந்த வாரத்தில் முக்கிய மாற்றம் ஏற்படப்போகிறது.
Vara Rasipalan: டிசம்பர் மூன்றாவது வாரத்தில் ஆதித்ய மங்கள யோகம் உருவாகிறது. சூரியன் மற்றும் செவ்வாய் தற்போது தனுசு ராசியில் இருக்கிறார். இந்த இரண்டு கிரகங்களின் சேர்க்கையால் ஆதித்ய மங்கள யோகத்தை வலுப்படுத்தும். இந்த யோகம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது மற்றும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த சுப யோகத்தின் போது, மேஷம் முதல் மீனம் வரை சில ராசிகள் சிறந்த பலன்களை பெறுவார்கள்
மேஷ ராசிக்கு அடுத்த வாரம் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும் . இந்த நேரத்தில், சூரியன் மற்றும் செவ்வாய் சேர்க்கையால் உங்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகள் கிடைக்கும். அரசு ஊழியர்கள் சில நல்ல செய்திகளைக் கேட்பார்கள். உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி ஏற்படும். உங்கள் காதல் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி இருக்கும். நிதி அடிப்படையில் சிறந்த லாபம் கிடைக்கும்.
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு துலாம் ராசியில் சந்திரன் சஞ்சரிக்கிறது. சூரியன் தனுசு ராசியில் நுழைவதால், நிதி பிரச்னைகள் தீரும். நீண்ட காலமாக இருந்த வந்த சொத்து பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும். வேலை கிடைக்கும். பணி இடத்தில் பதவி உயர்வு பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள்
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு தைரியம் அதிகரிக்கும். இந்த காலகட்டத்தில், நீங்கள் புதிதாக ஏதாவது செய்யத் திட்டமிடுவீர்கள். நிலுவையில் உள்ள அனைத்து வேலைகளையும் முடிக்க வாய்ப்பு உள்ளது. உங்கள் திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். உறவினர்களிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். அடுத்த வாரத்தில் முதலீடு செய்ய நினைத்தால், நல்ல லாபம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி நிலவும்.
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் கலவயைன பலன்களை தரும். வெளியூர் பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். அதிக செலவுகள் ஏற்படக் கூடும். இதனால், நிதி நெருக்கடியை ஏற்படுத்தும். நினைத்த காரியங்களை முடிப்பீர்கள். முதலீடு செய்யும்போது கவனமாக இருக்க வேண்டும். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள்.
டிசம்பர் மூன்றாவது வாரம் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். இந்த கிரகத்தை ஆளும் சூரியன், ஐந்தாவது வீட்டிலிருந்து தனுசு ராசிக்குள் நுழைவார். இந்த நேரத்தில், உங்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகள் கிடைக்கும். வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த வாரம் உங்களுக்கு பல நன்மைகள் கிடைக்கும். திருமணமாகாதவர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கும். வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
கன்னி - இந்த வாரம் கன்னி ராசியில் பிறந்தவர்கள் உறவுகளில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். உங்கள் துணையை அதிகமாக கட்டுப்படுத்த முயற்சிக்காமல் அவர்களுக்கு இடம் கொடுங்கள். சிறிய விஷயங்களுக்கு வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்கவும். ஒருவரையொருவர் புரிந்து கொள்ள முயற்சிப்பது உறவில் உள்ள பதற்றத்தைக் குறைக்க வேண்டும். நிதி விஷயத்திலும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். வீண் செலவுகள் அதிகரிக்கும்
இந்த வாரம் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு திருத்தமாக இருக்கும். உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியும், அதிர்ஷ்டமும் பொழியும். இந்த வாரம் உங்களை சிறிது காலமாகத் தொந்தரவு செய்து வந்த பிரச்சினைகள் எளிதில் தீர்க்கப்படுவதை உணர்வீர்கள். தொழிலில் அதிக லாபம் கிடைக்கும். ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும். ந்த ராசிக்காரர்களுக்கு வேலையில் சக ஊழியர்கள் மற்றும் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு தொடர்ந்து கிடைக்கும்.
விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் இந்த வாரம் சிறிய லாபங்களுக்காக பெரிய தொகைகளை முதலீடு செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும். அவசர முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும். வாரத்தின் முதல் பாதியில், வேலை செய்பவர்களுக்கு வேலையில் சிறிது நிம்மதி கிடைக்கலாம். மேலும் எதிரிகளிடம் கவனமாக இருக்க வேண்டும். நெருங்கியவர்களிடம் பேசும்போது கவனமாக இருக்க வேண்டும். காதல் விவகாரத்தில் பிரச்னை ஏற்படலாம். அவசர முடிவுகளை எடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்.
தனுசு ராசிக்கு இந்த வாரம் கலவையாக இருக்கும். முதல் நாள் முதல் புதன்கிழமை காலை வரையிலான காலம் பல விஷயங்களில் வெற்றியைத் தரும். நல்ல செய்திகள் மகிழ்ச்சியை தரும். புதன்கிழமை காலை முதல் வெள்ளி வரை, திடீர் செலவுகள் மற்றும் பயணங்கள் அதிகரிக்கும். தொழில் மந்தமாக இருக்கும். சனி முதல் ஞாயிறு வரையிலான காலம் மீண்டும் உங்களுக்கு நன்றாக இருக்கும். வேலை இடத்தில் உங்களுக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும்
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் நன்றாக இருக்கும். வேலைச் சூழல் சாதகமாக இருக்கும். உங்கள் நற்பெயர் அதிகரிக்கும். ஊதிய உயர்வு போன்ற செய்திகள் வரும். திருமண தடைகள் நீங்கள் புதிய சம்மந்தம் கைகூடும். ணம் செய்யும் போது எச்சரிக்கையாக இருங்கள். அதிக செலவுகளைத் தவிர்க்கவும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி இருக்கும். வெளியூர் பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள்
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் சவால்கள் நிறைந்து இருக்கும். மனக்கவலை அதிகமாக இருக்கும். குடும்பத்தில் பிரச்னை ஏற்படும். கள் அதிகமாகவும் லாபம் குறைவாகவும் இருக்கும். உங்கள் உடல்நலத்தை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள், குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுங்கள். நீண்ட தூர பயணம் இருக்கும். அதிகப்படியான வேலை காரணமாக, உங்கள் அன்றாட வழக்கத்தில் ஓரளவு இடையூறு ஏற்படும்.
மீன ராசிக்காரர்கள் இந்த வாரம் நிதி நெருக்கடியை சந்திப்பீர்கள். அத்தியாவசியப் பணிகள் குறிப்பிடத்தக்க சவால்களை முன்வைக்கும். இந்தக் காலகட்டத்தில் பணிச்சுமை அதிகரிப்பது மன அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும். முக்கியமான பணிகளை எச்சரிக்கையுடன் கையாளுங்கள். உங்கள் உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள். திட்டமிட்ட பணிகள் சரியான நேரத்தில் முடிக்கப்படும். (இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், வாஸ்து சாஸ்திரங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE Tamil NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது)