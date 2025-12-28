7 ராசிகளுக்கு அடிக்கப்போகுது ஜாக்பாட்! இந்த வாரம் பணமழை பொழியப்போகுது

வேத ஜோதிடத்தின் படி, கிரகங்கள் மற்றும் நட்சத்திரங்களின் இடப்பெயர்வு ஒவ்வொரு தனிமனிதனின் வாழ்விலும் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. இந்த மாற்றங்கள் ஒருவருடைய ராசிக்கு சாதகமாக அமையும், சிலருக்கு சாதகமற்ற சூழல் ஏற்படக்கூடும்.
இந்த வாரம் (டிசம்பர் 29, 2025 முதல் ஜனவரி 4, 2026 வரை) கிரக நிலைகள் சில ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக அமைந்துள்ளன. இந்தப் புதிய வாரம் அவர்களுக்குப் புத்துணர்ச்சி, புதிய வாய்ப்புகள் மற்றும் தெளிவான முடிவுகளை எடுக்கும் திறனைத் தரும். இந்த வாரம் அதிர்ஷ்டக் காற்றை சுவாசிக்கப் போகும் அந்த ராசிக்காரர்கள் யார் என்பதைப் பார்ப்போம்:
ரிஷபம் - இந்த வாரம் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமான பலன்கள் தேடி வரும். தொழில் மற்றும் நிதி நிலை தொடர்பாக சில மகிழ்ச்சியான செய்திகளை நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். நீண்ட நாட்களாகத் தேங்கிக் கிடந்த பணிகள் இப்போது வேகம் எடுக்கும். பயணங்கள் மூலமாகவோ அல்லது புதிய வாய்ப்புகள் மூலமாகவோ உங்களுக்குப் பொருளாதார ரீதியான முன்னேற்றம் ஏற்படக்கூடும். மாற்றங்களைக் கண்டு அஞ்சத் தேவையில்லை என்பதை இந்தக் காலம் உங்களுக்கு உணர்த்தும். துணிச்சலாகவும், அதே சமயம் திட்டமிட்டும் எடுக்கப்படும் சில முடிவுகள் இந்த வாரம் உங்களுக்கு மிகுந்த நன்மைகளைத் தரும்.
மிதுனம் - மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் அங்கீகாரம் மற்றும் வளர்ச்சியைத் தேடித்தரும் வாரமாக அமையும். அலுவலகத்திலோ அல்லது உங்கள் தொழில் துறையிலோ உங்கள் கருத்துக்களுக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் கிடைக்கும். முக்கியக் கூட்டங்கள், நேர்காணல்கள் அல்லது ஆலோசனைகள் மூலம் நீங்கள் பெரும் ஆதாயம் அடைய வாய்ப்புகள் உள்ளன. தொழில் மாற்றம் அல்லது முன்னேற்றம் குறித்துச் சிந்திப்பவர்களுக்கு, இந்த வாரம் ஒரு சரியான வழிகாட்டியாக இருக்கும். சரியான நபர்களுடன் தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக் கொள்வதும், புதிய உறவுகளை வளர்த்துக் கொள்வதும் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டமாக அமையும்.
சிம்மம் - இந்த வாரம் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு வாழ்வின் சமநிலையைப் பேணுவதைப் பற்றியது. பணிச் சூழல் மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை என இரண்டிலும் பிரச்சினைகள் படிப்படியாகக் குறைந்து, அனைத்தும் சீராகத் தொடங்கும். உங்களின் புதிய சிந்தனை அல்லது ஒரு மாறுபட்ட அணுகுமுறை உங்களை அடுத்த கட்டத்திற்கு முன்னேற்றிச் செல்லும். இந்த வாரம் உங்கள் மனசாட்சியின் குரலுக்குச் செவிசாய்ப்பது மிகுந்த நன்மைகளைத் தரும். முழு தன்னம்பிக்கையுடன் நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகள், நீண்ட கால அடிப்படையில் மிகச் சரியானவை என்பதை காலம் நிரூபிக்கும்.
தனுசு - தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக அமையும். உங்கள் இலக்குகள் மற்றும் எதிர்காலத் திட்டங்கள் குறித்து ஒரு தெளிவான பார்வையை நீங்கள் பெறத் தொடங்குவீர்கள். உயர்கல்வி, படைப்புத் திறன் சார்ந்த பணிகள் (Creative works) அல்லது புதிய திட்டங்களைத் தொடங்குவதற்கு இது மிகச் சிறந்த தருணம். நீங்கள் வெறும் கடின உழைப்பை மட்டும் செலுத்தாமல், சரியான திசையில் பயணிக்கிறீர்கள் என்பதை இந்த வாரம் உணர்வீர்கள்; இது மற்றவர்களை விட உங்களை ஒரு படி முன்னிலையில் வைக்கும்.
மகரம் - இந்த வாரம் மகர ராசிக்காரர்களுக்குச் செயல்முறைக்கும், அதன் மூலம் கிடைக்கும் பலன்களுக்குமானது. உங்கள் வாழ்வில் நீங்கள் செய்ய நினைத்த மாற்றங்களைச் செயல்படுத்துவதற்கு இதுவே சரியான தருணம். உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிப்பதுடன், புதிய பொறுப்புகளை ஏற்கும் வாய்ப்புகளும் தேடி வரும். இந்த வாரம் நீங்கள் எடுக்கும் கடின உழைப்பு, உங்கள் எதிர்கால வெற்றிக்கு ஒரு வலுவான அடித்தளமாக அமையும். எனவே, சோம்பேறித்தனத்தைத் தவிர்த்து, வரும் வாய்ப்புகளைத் தவறவிடாமல் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
கும்பம் - இந்த வாரம் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய தொடக்கங்கள் மற்றும் புதிய சிந்தனைகள் உணர்த்தும் வாரமாக அமையும். உங்களைப் பற்றியும் உங்கள் திட்டங்களைப் பற்றியும் நீங்கள் தெளிவாக உணருவீர்கள். ஒரு புதிய யோசனை அல்லது முடிவு உங்களை முன்னேற உதவும். இந்த வாரம், தன்னம்பிக்கை உங்கள் மிகப்பெரிய பலமாக இருக்கும். நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் பாதை நீண்ட காலத்திற்கு உங்களுக்கு சரியானதாக இருக்கலாம்.
மீனம் - இந்த வாரம் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு அமைதியையும், காலத்தின் தேவையையும் உணர்த்தும் வாரமாக அமையும். எதிலும் அவசரப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை; நிதானமும், சரியான நேரத்தில் எடுக்கப்படும் முடிவுகளுமே உங்களுக்குச் சாதகமான பலன்களைத் தரும். எதையும் யோசித்து, உங்கள் மனதிற்குச் சரி என்று படுவதைச் செய்வது உங்களுக்கு நல்வாய்ப்புகளையும் அதிர்ஷ்டத்தையும் தேடித்தரும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.