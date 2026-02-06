வார ராசிபலன் (பிப்ரவரி 9-15): 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், மேஷம் முதல் மீனம் வரை யாருக்கு எப்படி?

Weekly Horoscope February 9 to February 15: பிப்ரவரி இரண்டாம் வாரம் தொடங்கவுள்ளது. பிப்ரவரி 9 முதல் 15 வரையிலான இந்த வாரம் 3 ராசிகளுக்கு அற்புதமாக இருக்கும். யார் அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள்?
Vaara Rasi Palan: பிப்ரவரி இரண்டாம் வாரத்தில் முக்கிய கிரக மாற்றங்கள் நிகழவுள்ளன. பிப்ரவரி 11 அன்று சுக்கிரன் சதய நட்சத்திரத்திலும், பிப்ரவரி 13 அன்று சூரியன் கும்ப ராசியிலும், பிப்ரவரி 15 அன்று செவ்வாய் அவிட்ட நட்சத்திரத்திலும் பெயர்ச்சி அடைகிறார்கள். இந்த கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். மேஷம் முதம் மீனம் வரை அனைத்து ராசிகளுக்குமான வார ராசிபலனை இந்த பதிவில் காணலாம்.
மேஷ ராசிக்கு இந்த வாரம் சமநிலையான நேரமாக இருக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். ஆனால் அதிக வேலை மற்றும் மன அழுத்தம் சோர்வை ஏற்படுத்தக்கூடும். உங்கள் அன்றாட வழக்கத்தில் ஒழுக்கத்தைக் கொண்டுவருவது உங்கள் நிலைமையை மேம்படுத்தும். நிதி வருமானம் நிலையானதாக இருக்கும், ஆனால் வீடு அல்லது குடும்பம் தொடர்பான எதிர்பாராத செலவுகள் எழக்கூடும். உங்கள் கடின உழைப்பு வேலையில் தெரியும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ரசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும், இதனால் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்.
இந்த வாரம் ரிஷப ராசிக்கு ஸ்திரத்தன்மையும் நம்பிக்கையும் இருக்கும். முன்பை விட ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும். பழைய பிரச்சனைகளும் முடிவுக்கு வரும். உங்கள் உணவில் கவனம் ஆரொக்கியத்திற்கு நல்லது. நிதி நிலைமைகள் சீராக இருக்கும். ஆனால் இப்போதைக்கு பெரிய முதலீடுகள் அல்லது ஆபத்தான முதலீடுகளைத் தவிர்ப்பது புத்திசாலித்தனம். வேலையில் படிப்படியாக முன்னேற்றம் இருக்கும். இந்த வாரம் உங்கள் உத்தியை வலுப்படுத்த வேண்டிய நேரம். குடும்பத்தில் பெரியவர்களின் ஆசிகளைப் பெறுவீர்கள், மேலும் உங்கள் குழந்தையின் சாதனைகள் மகிழ்ச்சியைத் தரும்.
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு கிரக மாற்றங்கள் காரணமாக இந்த வாரம் சற்று நிலையற்றதாக இருக்கலாம். மனக் கவலை அல்லது தூக்கமின்மை உங்களைத் தொந்தரவு செய்யலாம், எனவே உங்கள் மனதை அமைதியாக வைத்திருக்க முயற்சி செய்யுங்கள். புதிய நிதி வாய்ப்புகள் தோன்றும், ஆனால் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவது அவசியம். பணியிடத்தில் உங்கள் தொடர்புத் திறன்கள் நன்மை பயக்கும். உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் தெளிவு வரும்.
இந்த வாரம் கிரக பெயர்ச்சிகளின் காரணமாக கடக ராசிக்காரர்களுக்கு உணர்ச்சிப்பூர்வமான வாரமாக இருக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். ஆனால் மன அழுத்தம் உடலைப் பாதிக்கலாம். திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. அதிர்ஷ்டத்தின் முழுமையான ஆதரவு இருக்கும். உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். நிதி நிலை நன்றாக இருக்கும். போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகுபவர்கள் தங்கள் கடின உழைப்பால் நேர்மறையான பலன்களைப் பெறுவார்கள். குடும்ப சூழ்நிலை இணக்கமாக இருக்கும். குழந்தைகள் தொடர்பான முடிவுகளை கவனமாக எடுங்கள்.
இந்த வாரம் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் தங்கள் தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்க வேண்டும். ஆற்றல் அதிகமாக இருக்கும், மேலும் ஆரோக்கியம் சாதகமாக இருக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படும், ஆனால் ஆடம்பரம் அல்லது தேவையற்ற செலவுகளைத் தவிர்ப்பது முக்கியம். வேலையில் தலைமைப் பொறுப்பை ஏற்கும் வாய்ப்பு உங்களுக்குக் கிடைக்கும். காதல் உறவுகளில் ஈர்ப்பு இருக்கும், ஆனால் அகங்காரத்திலிருந்து விலகி இருங்கள். உங்கள் வாழ்க்கையில் அங்கீகாரம் மற்றும் மரியாதை கிடைக்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவதற்கான வலுவான வாய்ப்பு உள்ளது.
கன்னி ராசிக்கு, இந்த வாரம் கடின உழைப்பிற்கான வாரமாக இருக்கும். நீங்கள் எவ்வளவு அர்ப்பணிப்பை காட்டுகிறீர்களோ, அவ்வளவு பலன்களை பெறுவீர்கள். உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். மேலும் உங்கள் அன்றாட வாழ்வில் சமநிலை இருக்கும். நிதி ரீதியான விஷயங்களில் யோசித்து முடிவுகளை எடுப்பது முக்கியம். வணிக விரிவாக்கத்திற்கான திட்டங்கள் இப்போது வெற்றிகரமாக இருக்கும். உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் ஸ்திரத்தன்மையும் நம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும். உங்கள் வாழ்க்கையில் தொடர்ச்சியான முயற்சிகள் பலனளிக்கத் தொடங்கும். போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகி வருபவர்களுக்கு இந்த வாரம் சாதகமான வாரமாக இருக்கும். கன்னி ராசிக்காரரளுக்கு குடும்ப உறுப்பினர்களின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். குழந்தைகளின் கல்வி குறித்து நல்ல செய்தி கிடைக்கும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும்.
துலாம் ராசிக்கு, இந்த வாரம் சமநிலையான, நல்லிணக்கம் நிறைந்த வாரமாக இருக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். ஆனால் சோம்பலைத் தவிர்ப்பது முக்கியம். நிதி நிலைமை நிலையானதாக இருக்கும். வேலையில் கூட்டாண்மைகள் நன்மைகளைத் தரக்கூடும். குடும்ப வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்கும். இருப்பினும் பேச்சில் கட்டுப்பாடு அவசியம். புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராபவர்களுக்கு பொருத்தமான வழிகாட்டுதல் கிடைக்கும். பயணம் செய்ய வாய்ப்பு கிடைக்கும். இந்த பயணங்களால் அனுகூலமான நன்மைகள் ஏற்படும். குடும்பத்தில் அமைதியும் நல்லிணக்கமும் நிலவும். உங்கள் குழந்தையின் புரிதல் உங்களை ஈர்க்கும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும்.
இந்த வாரம் கிரக பெயர்ச்சிகள் காரணமாக விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு உள் வலிமை அதிகரிக்கும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் ஏற்ற இறக்கம் காணப்படலாம். இந்த நேரத்தில் யோகா மற்றும் தியானம் நன்மை பயக்கும். நிதி விஷயங்களில் எச்சரிக்கை அவசியம்; கடன் கொடுப்பதற்கு முன் கவனமாக சிந்தித்து செயல்படுவது முக்கியம். லாபத்தை அடைய உங்கள் வணிக உத்தியை மாற்ற வேண்டியிருக்கலாம். உங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற அதிக கடின உழைப்பு தேவைப்படும். போட்டித் தேர்வுகளை எழுதுபவர்கள் பொறுமையைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். திடீர் பயணம் சாத்தியமாகும். குடும்பத்திற்குள் உணர்ச்சிப் பிணைப்பு அதிகரிக்கும். குழந்தைகள் தொடர்பான பதட்டம் நீங்கும்.
பிப்ரவரி இரண்டாம் வாரம் தனுசு ராசிக்கு சிறப்பானதாக இருக்கும். தொழில் முன்னேற்றம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். ஆபத்தான முயற்சிகளிலிருந்தும் நல்ல லாபத்தை அடைவீர்கள். புதிய வேலை கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன. வேலையில் உங்கள் சொந்த அடையாளத்தை நிலைநிறுத்துவதில் வெற்றி பெறுவீர்கள். கூட்டு முயற்சிகள் கணிசமான லாபத்தைத் தரும்.
இந்த வாரம் மகர ராசிக்காரர்களுக்கும் சிறப்பு வாய்ந்ததாக இருக்கும். நீங்கள் முதலீடு செய்யத் திட்டமிட்டிருந்தால், அதற்கு இப்போது நேரம் சாதகமாக இருக்கும். புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கக்கூடும். இந்த வாரம் முழுதும் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்பதால் இந்த நேரத்தை பயன்படுத்திக்கொள்வது மிக நல்லது. வாகனம் அல்லது வீடு வாங்குவதற்கான யோகம் உருவாகும். வெளிநாட்டில் வேலை தேடும் உங்கள் கனவு நிறைவேறலாம். முன்னர் இருந்த சர்ச்சைகள் இப்போது தீர்க்கப்படலாம்.
இந்த வாரம் கும்ப ராசிக்கு அதிர்ஷ்டமான வாரமாக இருக்கும். நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும். வேலையில் பதவி உயர்வு மற்றும் ஊதிய உயர்வு கிடைக்க அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. வருமானம் திடீரென்று அதிகரிக்கலாம். நிதி ஆதாயங்களுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளன. வணிகத்தில் லாபம் அதிகமாகும். இந்த வாரம் தொழிலதிபர்களுக்கும் சிறப்பாக இருக்கும்.
பிப்ரவரி இரண்டம் வாரம் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு லாபகரமான வாரமாக இருக்கும். கிரக பெயர்ச்சிகள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன்கள் தாராளமாக கிடைக்கும். புதிதாக ஏதாவது ஒரு விஷயத்தைத் தொடங்குவது குறித்து நீங்கள் பரிசீலிக்கலாம். அவை வெற்றிகரமாக நிறைவடையும். புதிய முயற்சிகளில் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. கூட்டாண்மைகள் குறிப்பிடத்தக்க லாபத்தைத் தரும். இந்த வாரம் முதலீடுகளுக்கு ஏற்ற வாரமாக இருக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.