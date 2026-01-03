லட்சுமி கடாட்சம் யாருக்கு? இந்த வாரம் பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கப்போகும் 5 அதிர்ஷ்ட ராசிகள்

Weekly Horoscope January 5 to January 11: ஜனவரி 4, 5, 9 மற்றும் 10 ஆகிய தேதிகள் உலக அளவில் சற்று கவனமாக இருக்க வேண்டிய நாட்கள். இயற்கை பேரிடர்கள் அல்லது எதிர்பாராத அசம்பாவிதங்கள் நடக்க வாய்ப்புள்ளது.
Weekly Horoscope January 5 to January 11: இந்த வாரம் (ஜனவரி 5, 2026 முதல் ஜனவரி 11, 2026 வரை) கிரக நிலைகள் சில ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக அமைந்துள்ளன. இந்தப் புதிய வாரம் அவர்களுக்குப் புத்துணர்ச்சி, புதிய வாய்ப்புகள் மற்றும் தெளிவான முடிவுகளை எடுக்கும் திறனைத் தரும். இந்த வாரம் அதிர்ஷ்டக் காற்றை சுவாசிக்கப் போகும் அந்த ராசிக்காரர்கள் யார் என்பதைப் பார்ப்போம்:
மேஷம்: வாரத்தின் முதல் இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகு சிறப்பான முன்னேற்றம் இருக்கும். லோன் மற்றும் குடும்பப் பிரச்சினைகள் தீரும். மாணவர்கள் படிப்பில் ஜொலிப்பார்கள்.
ரிஷபம்: பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். நிலுவையில் இருந்த நிலுவைத் தொகைகள் வசூலாகும். வாரத்தின் இறுதிப் பகுதி மிகவும் மகிழ்ச்சியாக அமையும்.
மிதுனம்: யோகமான வாரம். பழைய நண்பர்கள் அல்லது வாய்ப்புகள் மீண்டும் தேடி வரும். ஆடிட்டர்கள் மற்றும் வழக்கறிஞர்களுக்குச் சாதகமான சூழல் நிலவும்.
கடகம்: சுபச் செலவுகள் ஏற்படும். ஜனவரி 6-ம் தேதிக்குப் பிறகு பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும். புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும்.
சிம்மம்: வாழ்க்கையில் முக்கிய முடிவுகளை எடுக்க வேண்டிய வாரம். குழந்தை பாக்கியம் மற்றும் பூர்வீக சொத்து ரீதியான நன்மைகள் கிடைக்கும். 7, 8, 9 ஆகிய தேதிகள் மிக முக்கியம்.
கன்னி: தொழில் மற்றும் கடன் தொடர்பான சிக்கல்கள் தீரும். பெண்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கூடும். வார இறுதியில் முக்கியமான முடிவுகளை எளிதாக எடுப்பீர்கள்.
துலாம்: வண்டி, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டு. உறவுகளுக்குள் இருந்த கசப்புகள் நீங்கி இணக்கம் ஏற்படும். பொருளாதார நிலை உயரும்.
விருச்சிகம்: வெளியூர் பயணங்கள் அமையும். பணவரவு நன்றாக இருந்தாலும், உடல்நலத்தில் (குறிப்பாகப் பற்கள், கண்கள்) கவனம் தேவை. கோபத்தைக் குறைப்பது நல்லது.
தனுசு: ஜனவரி 4 மற்றும் 5 ஆகிய தேதிகளில் சந்திராஷ்டமம் அல்லது கிரகச் சேர்க்கையினால் கவனமாக இருக்க வேண்டும். அதன் பிறகு தடைகள் நீங்கி வெற்றி கிட்டும்.
மகரம்: வேலைப்பளு அதிகமாக இருக்கும். தூக்கமின்மை மற்றும் அலைச்சல் ஏற்படலாம். ஆனால் தெய்வ அனுக்கிரகத்தால் திட்டமிட்ட காரியங்கள் முடியும்.
கும்பம்: லாபகரமான வாரம். பதவி உயர்வு மற்றும் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். புதிய முயற்சிகள் அனைத்தும் கைகூடும்.
மீனம்: தொழில் மற்றும் உத்தியோகத்தில் பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்படும். குடும்பத்தில் நெருக்கம் கூடும். முழங்கால் வலி போன்ற உடல் உபாதைகளில் கவனம் தேவை.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.