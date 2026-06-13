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வார ராசிபலன் (ஜூன் 15-21): மேஷம் முதல் மீனம் வரை.... வரும் வாரம் யாருக்கு சூப்பர்? யாருக்கு சுமார்?

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 13, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:48 PM IST

Weekly Horoscope June 15 to June 21: ஜூன் மாத மூன்றாம் வாரம் எப்படி இருக்கும்? எந்த ராசிக்கு அதிர்ஷ்டம்? முழுமையான ராசிபலனை இங்கே காணலாம்.

Vaara Rasi Palan June 15 to June 21: ஜூன் 15 முதல் ஜூன் 21 வரையிலான வாரம் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான அனைத்து ராசிகளுக்கும் எப்படி இருக்கும்? முழுமையான ராசிபலனை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Aries1/13

மேஷம்

ஜூன் மாதத்தின் மூன்றாம் வாரம் மேஷ ராசியினருக்குச் சாதகமாக அமையும். உங்கள் உடல்நலனில் கவனம் தேவை. இந்த வாரம், அதிகரித்து வரும் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். தொழிலில், கூட்டாளியுடன் ஏதேனும் ஒரு விஷயத்தில் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. பணியில் இருப்பவர்கள், மேலதிகாரிகளின் அறிவுறுத்தல்களின்படி செயல்படுவது நல்லது. இது கல்விக்கு ஏற்ற காலம் என்றாலும், படிப்பில் முழு கவனத்தைச் செலுத்த நீங்கள் முயற்சிக்க வேண்டும்.

Taurus2/13

ரிஷபம்

வரவிருக்கும் வாரம் இந்த ராசியினருக்குப் பலனளிப்பதாக இருக்கும். காதல் உறவில் இருப்பவர்களுக்கு இது நம்பிக்கைக்குரிய காலமாக அமையும்; பரஸ்பர புரிதல் அதிகரிக்கும் மற்றும் உறவு குறித்த தெளிவு பிறக்கும். குடும்ப வாழ்க்கை சீராக இருக்கும், மேலும் உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையின் ஆதரவு கிடைக்கும். நீங்கள் ஆக்கப்பூர்வமாகச் சிந்திப்பீர்கள்; வழக்கமான முறையிலிருந்து விலகி, தனித்துவமான ஒன்றைச் செய்ய விரும்புவீர்கள். பணி தொடர்பான விஷயங்களில் நல்ல முடிவுகளைப் பெறுவீர்கள், ஆனால் நடத்தையில் அதிகப்படியான செயற்கைத்தன்மை பாதகமாக அமையலாம். மேலதிகாரியுடனான உறவு சிறப்பாக இருக்கும்.

Gemini3/13

மிதுனம்

மிதுன ராசியினருக்கு இந்த வாரம் சராசரியாக அமையும். வயிறு தொடர்பான பிரச்சனைகளைப் புறக்கணிக்காதீர்கள். நிதி விஷயங்களில் விவேகத்துடன் செயல்படுங்கள்; உங்கள் செலவுகள் குறையும். தொழில் செய்பவர்கள் இந்த வாரம் உற்சாகமாக இருப்பார்கள், மேலும் புதிய முயற்சியைத் தொடங்கலாம். பணியில் இருப்பவர்கள் பணியிடத்தில் அதிகப்படியான தன்னம்பிக்கையைக் (overconfidence) கொண்டிருப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும். காதல் உறவில் துணையுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. திருமண வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும், மேலும் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் பயணம் மேற்கொள்ளலாம். இது கல்விக்கும் ஏற்ற காலம்; நீங்கள் அதிகம் கற்றுக்கொள்ளவும், கடினமான பாடங்களில் கவனம் செலுத்தவும் முயற்சிப்பீர்கள்.

Cancer4/13

கடகம்

வரவிருக்கும் வாரம் கடக ராசியினருக்குச் சாதகமாக இருக்கும். உங்கள் உடல்நலம் சீராக இருக்கும், நிதி நிலையும் நம்பிக்கைக்குரியதாகத் தெரிகிறது. தொழில் செய்பவர்கள் சாத்தியமான இழப்புகளைத் தவிர்க்கத் தங்கள் செயல்பாடுகளில் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். பணியில் இருப்பவர்கள் கவனமாகச் செயல்பட்டு, பணியிடத்தில் தங்கள் நற்பெயரைக் காத்துக்கொள்ள வேண்டும். காதல் உறவைப் பொறுத்தவரை இக்காலம் சற்று சவாலானதாக இருக்கலாம். அன்புக்குரியவருடன் வாக்குவாதம் ஏற்படலாம். பணியில் இருப்பவர்களுக்கு, பணியிடத்தில் மோதல் சூழல் உருவாகலாம்; எனவே எச்சரிக்கையுடன் செயல்படவும்.

Leo5/13

சிம்மம்

வரவிருக்கும் வாரம் சிம்ம ராசியினருக்குச் சராசரியாக அமையும். உங்கள் உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். இந்த வாரம் உங்கள் வருமானம் அதிகரித்தாலும், செலவுகளும் அதிகமாகவே இருக்கும். தொழில் செய்பவர்கள் கவனமாக முதலீடு செய்ய வேண்டும். பணியில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல பணி வாய்ப்புகள் கிடைக்கும், மேலும் வருமானமும் உயரக்கூடும். காதல் உறவுகளுக்கு இது சாதகமான நேரம்; உங்களுக்கும் உங்கள் துணைக்கும் இடையே நல்லிணக்கம் நிலவும். இருப்பினும், திருமண உறவில் சில மனக்கசப்புகள் அல்லது பதற்றம் ஏற்படலாம். போட்டி நிறைந்த முயற்சிகளில் வெற்றிபெற நீங்கள் கடினமாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும். உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கு இது அவ்வளவு சிறப்பான காலகட்டம் அல்ல.

Virgo6/13

கன்னி

கன்னி ராசியினருக்கு இந்த வாரம் சில சிரமங்களைக் கொண்டுவரலாம். உடல்நலம் சார்ந்த கவலைகள் ஏற்படலாம்; எனவே தியானம் மற்றும் யோகா செய்வதைப் பரிசீலிக்கவும். நிதி விஷயங்களில் கவனமாக இருக்கவும், புதிய முதலீடுகளைத் தவிர்க்கவும். கிரக மாற்றத்தின் தாக்கத்தால்தொழில் செய்பவர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல வாரமாக அமையும்; அவர்கள் தங்கள் அறிவு மற்றும் திறமையைப் பயன்படுத்தி தொழிலை முன்னெடுத்துச் செல்வார்கள். பணியில் இருப்பவர்களுக்கும் பதவி உயர்வு அல்லது முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகளுடன் கூடிய சிறந்த வாரமாக இது அமையும். காதல் உறவுகளில் ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கலாம், ஆனால் திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். உயர்கல்விக்கு இது சிறந்த நேரம் என்றாலும், மாணவர்கள் இந்த வாரம் சற்று கவனமாக இருக்க வேண்டும்.

Libra7/13

துலாம்

துலாம் ராசியினருக்கு வரவிருக்கும் வாரம் மிகவும் நம்பிக்கைக்குரியதாகத் தெரிகிறது. உங்கள் உடல்நலத்தில் சிறப்பு கவனம் செலுத்துங்கள் மற்றும் பணியிடத்தில் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுங்கள். உங்கள் நிதி நிலை வலுவாக இருக்கும்; செலவுகள் அதிகரித்தாலும் பணத்திற்குப் பற்றாக்குறை இருக்காது, மேலும் வருமானம் அதிகரிக்கவும் வாய்ப்புள்ளது. ஒட்டுமொத்தமாக இது ஒரு சிறந்த வாரமாக இருக்கும். பணியில் இருப்பவர்களுக்கு இது மிகச் சிறந்த நேரம்; நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த ஊக்கத்தொகை (incentive) உங்களுக்குக் கிடைக்கலாம். தொழில் செய்பவர்கள் தங்கள் செயல்பாடுகளில் சில சவால்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம். காதலுக்கு இது நல்ல நேரம்; உங்கள் துணையுடன் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். இருப்பினும், சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம் - பிரச்சினைகளை அமைதியாகத் தீர்க்க முயற்சிக்கவும். நீங்கள் உங்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

Scorpio8/13

விருச்சிகம்

ஜூன் மாதத்தின் இந்த வாரம் விருச்சிக ராசியினருக்கு எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டிய காலமாகும். உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள்; தலைவலி போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால் உங்கள் நிதி நிலை சீராக இருக்கும் மற்றும் பணத்திற்குப் பற்றாக்குறை இருக்காது; ஆன்மீக நடவடிக்கைகளுக்காக நீங்கள் பணம் செலவிட நேரிடலாம். தொழில் செய்பவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த வாரமாக இருக்கும்; பெண் நண்பர் ஒருவர் உங்கள் தொழிலை விரிவுபடுத்த உதவலாம். பணியில் இருப்பவர்களுக்கு முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். 

Sagittarius9/13

தனுசு

தனுசு ராசியினருக்கு இந்த வாரம் சராசரியானதாக இருக்கும். உங்களுக்கு வயிறு தொடர்பான சில பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம், எனவே உங்கள் உடல்நலத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துங்கள். உங்கள் நிதி நிலைமை சிறப்பாக இருக்கும்; பணத்திற்கு எந்தப் பற்றாக்குறையும் இருக்காது. தொழில் செய்பவர்கள் தங்கள் வணிகத்தை விரிவுபடுத்துவதற்கான புதிய வாய்ப்புகளைக் கண்டறிவார்கள். பணிபுரிபவர்களுக்கும் இக்காலம் சாதகமாக அமையும், இருப்பினும் சக ஊழியர்களுடன் வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. திருமண உறவு இணக்கமாக இருக்கும்; உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடனான பிணைப்பில் இனிமை நிலவும். உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர்கள் சில சிரமங்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம்.

Capricorn10/13

மகரம்

மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் நம்பிக்கைக்குரியதாக அமையும். உடல்நலத்தைப் பாதிக்கக்கூடும் என்பதால், இந்த வாரம் வெளியில் சாப்பிடுவதையோ அல்லது தேவையற்ற பயணங்களையோ தவிர்க்கவும். கிரக மாற்றங்களின் தாக்கத்தால் உங்கள் நிதி நிலை சீராக இருக்கும்; வருமானம் அதிகரிக்கவும், பணம் சம்பாதிக்க புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கவும் வாய்ப்புள்ளது. தொழில் செய்பவர்களுக்கு இது சாதகமான காலம்; அவர்கள் தங்கள் தொழிலை விரிவுபடுத்துவதில் வெற்றி பெறுவார்கள். உறவுகள் மேம்படும்; உங்கள் இணையுடன் வெளியே செல்லத் திட்டமிடலாம்.

Aquarius11/13

கும்பம்

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு வரவிருக்கும் வாரம் சிறப்பாக அமையும். கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால் உங்கள் உடல்நலம் மிகச் சிறப்பாக இருக்கும். இருப்பினும் வாகனம் ஓட்டும்போது கவனமாக இருக்க வேண்டும். நிதி ரீதியாக நிலைமை சாதகமாக இருக்கும், மேலும் உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கலாம். தொழில் செய்பவர்கள் தங்கள் செயல்பாடுகளை விரிவுபடுத்துவதில் கவனம் செலுத்த இது நல்ல நேரம். இருப்பினும், திருமண உறவில் சில பதற்றங்கள் ஏற்படலாம்; எனினும், குழந்தைகள் மூலம் பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்படலாம்.

Pisces12/13

மீனம்

மீன ராசிக்காரர்கள் இந்த வாரம் கவனமாக இருக்க வேண்டும். பல் அல்லது வாய் தொடர்பான பிரச்சினைகளை நீங்கள் சந்திக்க நேரிடலாம். நிதி நிலை வலுவாக இருக்கும், பணத் தட்டுப்பாடு இருக்காது; ஆனால் முறையற்ற வழிகளில் பணம் சம்பாதிப்பதைத் தவிர்க்கவும். பணியில் இருப்பவர்களுக்கு வருமானத்தை அதிகரிக்க நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.

Disclaimer13/13

பொறுப்புத் துறப்பு

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

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