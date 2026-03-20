வார ராசிபலன் (மார்ச் 23-29): 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.... மேஷம் முதல் மீனம் வரை முழு ராசிபலன்

Weekly Horoscope March 23 to March 29: மார்ச் 23 முதல் 29 வரையிலான வாரம் ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இந்த வாரம் எந்தெந்த ராசிகள் சுப விளைவுகளையும் அனுகூலமான பலன்களையும் அனுபவிப்பார்கள்? யார் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்வார்கள்?
Vaara Rasi Palan March 23 to March 29: மார்ச் 26 ஆம் தேதி நடக்கவுள்ள சுக்கிரன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகள் மீதும் இருக்கும். கிரக பெயர்ச்சிகள் மற்றும் கிரக நிலைகளின் அடிப்படையில் இந்த வாரம் யாருக்கு எப்படி இருக்கும்? மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான ராசிகளுக்கு வரும் வார ராசிபலனை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மேஷம்: மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு வரும் வாரம் அனுகூலமாக இருக்கும். பண வரவு அதிகமாக இருக்கும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். உடல் ஆரொக்கியம் நன்றாக இருக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும். வீடு மற்றும் குடும்பம் சார்ந்த விஷயங்களுக்கு நீங்கள் முன்னுரிமை அளிப்பீர்கள்.
ரிஷபம்: கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால், இந்த வாரம் நீங்கள் மிகுந்த தன்னம்பிக்கையுடனும், மன உறுதியுடனும் உணர்வீர்கள். மார்ச் 25 முதல், உங்கள் கவனம் நிதி சார்ந்த பரிவர்த்தனைகளின் பக்கம் திரும்பும். மார்ச் 27 அன்று, உங்கள் அன்புக்குரியவர்களுடனான பிணைப்பு வலுப்பெறும். மேலும் நிலுவையில் அனைத்து பணிகளும் வெற்றிகரமாக நடந்துமுடியும். சுக்கிரன் பெயர்ச்சி காரணமாக உங்கள் மனதில் மறைந்திருக்கும் சில உணர்ச்சிகள் வெளிப்படக்கூடும்.
மிதுனம்: மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு ஆற்றல் மட்டம் மீண்டும் அதிகரிக்கும். இதனால் உங்களை நீங்கள் சுதந்திரமாக வெளிப்படுத்திக்கொள்ள முடியும். மார்ச் 27 அன்று, நிதிப் பாதுகாப்பின் மீது கவனம் செலுத்துவது மிகவும் அவசியமாகும். வார இறுதியில், உங்கள் சமூக வாழ்க்கை மிகவும் மகிழ்ச்சிகரமானதாக அமையும். குரு பகவானின் அருளால், உங்கள் தனிப்பட்ட வளர்ச்சிக்கு உதவும் புதிய வாய்ப்புகளை நீங்கள் பெறுவீர்கள்.
கடகம்: கடக ராசிக்காரர்களுக்கு வரும் வாரம் உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்தி கிடைக்கும். பணி இடத்தில் ஊதிய உயர்வும் பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. மார்ச் 27 முதல், கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால் உங்கள் தன்னம்பிக்கையும் மன உறுதியும் படிப்படியாக வளரும். வார இறுதியில், நிதி சார்ந்த விஷயங்களின் மீது உங்கள் முதன்மையான கவனம் இருக்கும். சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி உங்கள் தொழில் வாழ்க்கைக்கும், பொதுவெளியில் உங்கள் நற்பெயருக்கும் மிகவும் சாதகமாக அமையும்.
சிம்மம்: இந்த வாரம் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் தொழில் சார்ந்த பொறுப்புகளில் கவனம் செலுத்துவார்கள். சமூக ரீதியாக ஈடுபடவும் ஏராளமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். இது உங்கள் தொடர்புகளை விரிவுபடுத்த உதவும். இந்த காலகட்டத்தில் பண வரவு அதிகமாகும். வார இறுதியில், நீங்கள் மிகுந்த உற்சாகத்துடனும் ஆற்றலுடனும் உணர்வீர்கள். சுக்கிரன் மேஷ ராசிக்கு மாறுவது, உங்களுக்குப் புதிய வாய்ப்புகளையும் உற்சாகத்தையும் கொண்டு வரும்.
கன்னி: கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரத்தின் தொடக்கம், புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்வதில் உள்ள தீவிர ஆர்வத்தால் சிறந்து விளங்கும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். மார்ச் 27-ஆம் தேதி, உங்கள் நட்பு மற்றும் உறவுமுறைகளில் முன்னேற்றங்கள் ஏற்படும். வார இறுதியில், ஓய்வெடுக்கவும் மனதை ஆசுவாசப்படுத்திக்கொள்ள சிறிது நேரம் ஒதுக்குவது சிறந்தது. சுக்கிரனின் ராசி மாற்றம், உங்கள் நிதி நிலையில் சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
துலாம்: வாரத்தின் தொடக்கத்தில், துலாம் ராசிக்காரர்களின் கவனம் கடந்தகால முதலீடுகள் மற்றும் உணர்வுபூர்வமான ஆழமான விஷயங்களின் மீது ஈர்க்கப்படும். மார்ச் 25 முதல், உங்கள் பேச்சுத்திறனும் அறிவாற்றலும் விரிவடையும். மார்ச் 27-ஆம் தேதி முதல் தொழிலில் அதிக வெற்றி காண்பீர்கள். வார இறுதி நாட்கள் நண்பர்களுடன் நேரத்தைச் செலவிட ஒரு சிறந்த வாய்ப்பை வழங்கும். சுக்கிரன் பெயர்ச்சி உங்கள் உறவுமுறைகளில் நேரடித் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரத்தின் தொடக்கம், உங்கள் உறவுமுறைகளில் சமநிலைக்கும் நேர்மைக்கும் முக்கியத்துவம் அளிப்பதாக அமையும். நிதித் திட்டமிடலுக்கு ஒரு சிறப்பான நேரமாக இது இருக்கும் மார்ச் 27 முதல், கற்றலுக்கும் தனிப்பட்ட வளர்ச்சிக்கும் இது ஏற்ற காலமாக அமையும். வார இறுதியில், உங்கள் தொழில் சார்ந்த விஷயங்கள் முதன்மையான இடத்தைப் பிடிக்கும். சுக்கிரனின் ராசி மாற்றம், உங்கள் அன்றாடச் செயல்பாடுகள் மற்றும் வழக்கங்களில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
தனுசு: தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இது கலவையான பலன்களை அளிக்கும் வாரமாக இருக்கும். உங்கள் உடல்நலனில் அதிக கவனம் செலுத்துவது நல்லது. அன்றாட நடைமுறைகளை மேம்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்துங்கள். முதலீடு செய்யும் முன் நன்றாக ஆலோசித்து முடிவெடுப்பது நல்லது. சிக்கனம் அவசியம்.
மகரம்: வரும் வாரம் கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் இனிமையாகவும் ஆக்கப்பூர்வமாகவும் இருக்கும். மார்ச் 25 முதல், உங்கள் பணிச்சுமை மற்றும் பொறுப்புகளில் நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். மார்ச் 27 அன்று, உங்கள் உறவுகளில் பரஸ்பர புரிதல் மேலோங்கி நிற்கும். வார இறுதியில், நிதி சார்ந்த பரிவர்த்தனைகள் உங்கள் கவனத்தின் முக்கிய மையமாக இருக்கும். சனியின் தாக்கத்தால், வாரம் முழுவதும் நீங்கள் பொறுமையைக் கடைப்பிடிப்பீர்கள். முக்கிய முடிவுகளை எடுக்க சனி பகவான் உங்களுக்கு உதவுவார்.
கும்பம்: கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு வரும் வாரம் சாதகமான பலன்களை அளிக்கும். படைப்பாற்றல் மற்றும் தகவல் தொடர்புத் துறைகளில் உள்ளவர்களுக்கு இந்த வாரம் பல வெற்றிகள் குவியும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். செவ்வாயின் தாக்கத்தால், உங்கள் உற்சாகமும் ஆற்றல் அளவும் உயர்வாகவே இருக்கும்.
மீனம்: மீன ராசிக்காரர்கள் கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால் அனுகூலமான நன்மைகளை அனுபவிப்பார்கள். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். இந்த வாரம் முழுதும் உங்கள் பேச்சுத் தெளிவானதாகவும், சரளமாகவும், தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாகவும் இருக்கும். மார்ச் 25 முதல், உங்கள் கவனம் வீட்டு வேலைகள் மற்றும் குடும்பம் சார்ந்த விஷயங்களை நோக்கித் திரும்பும். இந்த வாரம் உங்கள் படைப்பாற்றல் திறன்கள் ஊக்கம் பெறும். வார இறுதியில், உங்கள் கவனம் உங்கள் பணி சார்ந்த நடைமுறைகளின் மீது திரும்பும். சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி உங்கள் நிதி நிலையில் ஒரு நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
