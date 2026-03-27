வார ராசிபலன் (மார்ச் 30-ஏப்ரல் 05): 5 ராசிகளுக்கு பணக்கார யோகம்.... மேஷம் முதல் மீனம் வரை முழு ராசிபலன்

Weekly Horoscope March 30 to April 05: மார்ச் 30 முதல் ஏப்ரல் 05 வரையிலான வாரம் ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இந்த வாரம் எந்த ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? யார் அதிக நன்மைகளை அனுபவிப்பார்கள்?
Vaara Rasi Palan March 23 to March 29: ஏப்ரல் மாதத்தின் முதல் வாரத்தில், செவ்வாய் கிரகம் மீன ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகும். செவ்வாயின் இந்த இடப்பெயர்ச்சியின் மூலம், 'திரிகிரக யோகம்' உருவாகிறது. சனி மற்றும் சூரியன் ஆகிய கிரகங்கள் ஏற்கனவே மீன ராசியில் சஞ்சரித்து வருகின்றன. இதன் விளைவாக, செவ்வாய், சனி மற்றும் சூரியன் ஆகிய மூன்று கிரகங்களின் சேர்க்கையானது இந்தத் திரிகிரகி யோகத்தை உருவாக்கும். இந்த வாரம் இதன் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும். மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான ராசிகளுக்கு வரும் வார ராசிபலனை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மேஷம்: மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்த வாரம் அபாரமான தன்னம்பிக்கையுடன் தொடங்கும். ஊதிய உயர்வும் பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். புதிய தொடக்கங்கள் வெற்றிகரமாக இருக்கும். உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும்.
ரிஷபம்: ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்த வாரம் மன அமைதி மற்றும் உணர்வுசார் பாதுகாப்பைத் தேடும் பயணத்துடன் தொடங்கும். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். எளிமையான, வழக்கமான வாழ்க்கை முறையைப் பின்பற்றுவதில் நீங்கள் மன அமைதியைக் காண்பீர்கள். நாட்கள் செல்லச் செல்ல, உங்கள் படைப்பாற்றல் செழித்து வளரும். இது உங்கள் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படையாகவும் சுதந்திரமாகவும் வெளிப்படுத்த உங்களுக்கு உதவும்.
மிதுனம்: மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்த வாரம் சிறப்பான வாரமாக இருக்கும். சிந்தனை சீராகும். நீங்கள் மனதளவில் மிகுந்த சுறுசுறுப்புடன் இருப்பீர்கள். உங்கள் எண்ணங்களையும் கருத்துக்களையும் மற்றவர்களிடம் வெளிப்படுத்த மிகுந்த ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். வாரம் செல்லச் செல்ல, உங்கள் கவனம் வீடு மற்றும் தனிப்பட்ட விஷயங்களை நோக்கித் திரும்பும். வாரத்தின் நடுப்பகுதியில், உங்கள் மனநிலை லேசாகி, உங்கள் சமூக வாழ்க்கை மேம்படும். வார இறுதியில், வேலை மற்றும் பொறுப்புகள் உங்கள் கவனத்தை ஈர்க்கும். எனவே, ஒழுங்கமைப்போடு செயல்படுவதே வெற்றிக்கு முக்கியமாகும்.
கடகம்: கடக ராசியினருக்கு, வரும் வாரம் உங்கள் நிதி நிலைமை மற்றும் தனிப்பட்ட விழுமியங்களைப் புரிந்துகொள்வதில் கவனம் செலுத்துவதோடு தொடங்குகிறது. எதிர்கால ஸ்திரத்தன்மை குறித்து நீங்கள் சிந்திக்கக்கூடும், இது நடைமுறை சார்ந்த முடிவுகளை எடுப்பதை எளிதாக்கும். வாரம் செல்லச் செல்ல, உங்கள் பேச்சாற்றல் மேம்படும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். வாழ்வில் அமைதி இருக்கும்.
சிம்மம்: சிம்ம ராசியினருக்கு, இந்த வாரம் புத்துணர்ச்சியூட்டும் புதிய ஆற்றலுடனும் மிகுந்த தன்னம்பிக்கையுடனும் தொடங்குகிறது. பொறுப்புகளை ஏற்று நடத்த நீங்கள் தயாராக இருப்பீர்கள். பல்வேறு சூழல்களில் முன்னின்று செயல்படுவதை நீங்கள் விரும்புவீர்கள். வாரத்தின் நடுப்பகுதியில், உங்கள் கவனம் நிதி மேலாண்மை மற்றும் எதிர்காலத் திட்டமிடலை நோக்கித் திரும்பும். வார இறுதியில், வீடு சார்ந்த சில உணர்வுபூர்வமான விஷயங்கள் மேலெழக்கூடும். இவற்றைச் சமாளிக்க நீங்கள் பொறுமையுடனும் புரிதலுடனும் செயல்பட வேண்டியிருக்கும்.
கன்னி: கன்னி ராசியினருக்கு, வாரத்தின் தொடக்கமானது ஓய்வு எடுப்பதற்கும், தன்னைத்தானே சுயபரிசோதனை செய்துகொள்வதற்கும் ஏற்றதாக அமைகிறது. தெளிவு பெறுவதற்காக, நீங்கள் தனிமையில் சிறிது நேரம் செலவிட விரும்பலாம். சந்திரன் உங்கள் ராசிக்குள் பிரவேசித்த உடனேயே, நீங்கள் இழந்திருந்த சுய நம்பிக்கை மீண்டும் திரும்பும். குழந்தைகளால் மனம் மகிழும்.வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். உங்கள் உணர்வுகளை நீங்கள் இன்னும் ஆழமாக உணர்ந்துகொள்ளத் தொடங்குவீர்கள்.
துலாம்: துலாம் ராசியினருக்கு, இந்த வாரம் சமூகத் தொடர்புகளிலும், பிறருடன் இணைவதிலும் உள்ள ஆர்வம் அதிகரிக்கும். நண்பர்களுடன் நேரத்தைச் செலவிடுவதையும், கருத்துக்களைப் பரிமாறிக்கொள்வதையும் நீங்கள் மகிழ்ச்சியுடன் செய்வீர்கள். இருப்பினும், வாரம் செல்லச் செல்ல, தனிமையில் சிறிது நேரம் செலவிட வேண்டும் என்ற உணர்வு உங்களுக்கு ஏற்படலாம். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்தி கிடைக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். வார இறுதியில், நிதி சார்ந்த விஷயங்களில் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுங்கள். உறவுமுறைகளில் உணர்ச்சிவேகம் அதிகரிக்கக்கூடும் என்பதால், சிந்தித்து நிதானமாகப் பேசுவது புத்திசாலித்தனமாகும்.
விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் கலவையான் பலன்கள் கிடைக்கும். இந்த வாரம் உங்கள் தொழில் மற்றும் பொறுப்புகளின் மீது முழுமையான கவனம் இருக்க வேண்டும். உங்கள் இலக்குகளை அடையவும், முன்னேற்றம் காணவும் நீங்கள் மிகுந்த ஊக்கத்துடன் உணர்வீர்கள். வாரம் செல்லச் செல்ல, குழுப்பணி மற்றும் திறமையான திட்டமிடல் ஆகியவை, நீங்கள் தெளிவுடன் முன்னேறத் துணை நிற்கும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. உங்கள் மனத்தெளிவும் உள்மன வலிமையும் அதிகரிக்கும். பல்வேறு சூழ்நிலைகளை முழு நம்பிக்கையுடன் கையாளும் மனத்தயார்நிலையை நீங்கள் அடைவீர்கள்.
தனுசு: கிரக மாற்றங்களின் தாக்கத்தால், தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு வரும் வாரம், புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்ளவும், புதிய எல்லைகளை ஆராயவும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். புதிய அனுபவங்களைத் தேடி, உங்கள் அன்றாட வழக்கத்திலிருந்து சற்று விலகிச் செல்ல நீங்கள் விரும்பலாம். வாரத்தின் நடுப்பகுதியை நெருங்கும்போது, தொழில் சார்ந்த பொறுப்புகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டியிருக்கும். இதற்கு ஒரு ஒழுக்கமான அணுகுமுறை தேவைப்படும். வாரத்தின் நடுவில், உங்கள் சமூகத் தொடர்புகள் மேம்படும்; நண்பர்களிடமிருந்தோ அல்லது உங்கள் தொழில்முறைத் தொடர்புகளிடமிருந்தோ உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கக்கூடும்.
மகரம்: கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால் மகர ராசிக்காரர்களின் கவனம் எதிர்காலத் திட்டமிடல் மற்றும் புதிய அறிவைப் பெறுவதை நோக்கித் திரும்பும். வாரத்தின் நடுப்பகுதி, தொழில் தொடர்பான விஷயங்களை முன்னிலைக்குக் கொண்டுவரும். இது நீங்கள் கூடுதல் பொறுப்புகளைச் சுமக்க வேண்டிய சூழலை உருவாக்கும். வார இறுதியில், உங்கள் சமூக உறவுகள் மேம்படும். இது உங்களுக்கு ஒருவித நிம்மதியையும் ஆதரவையும் அளிக்கும். புதிதாகக் கிடைத்த இந்தச் சமநிலை, நீங்கள் நிலையாகவும், அதிக தன்னம்பிக்கையுடனும் உணரச் செய்யும்.
கும்பம்: கும்ப ராசி அன்பர்களுக்கு, இந்த வாரம் பல வித அனுகூலமான நன்மைகள் கிடைக்கும். உறவுகள் பலம்பெறும். உங்கள் எண்ணங்களை நீங்கள் தெளிவாக வெளிப்படுத்த வேண்டியிருக்கும். அதே வேளையில், மற்றவர்கள் சொல்வதையும் நீங்கள் கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும். வாரத்தின் நடுப்பகுதியில், நிதி சார்ந்த ஒழுக்கம் மிக முக்கியத்துவம் பெறும். இது உங்களைச் சிறந்த நிதித் திட்டமிடலில் ஈடுபடத் தூண்டும். வாரத்தின் நடுப்பகுதியில், திறம்பட மேற்கொள்ளப்படும் தகவல் தொடர்புகள் வாயிலாகப் பயணங்களுக்கான வாய்ப்புகளோ அல்லது புதிய யோசனைகளோ உருவாகக்கூடும். வார இறுதி நெருங்கும்போது, தொழில் தொடர்பான விஷயங்கள் உங்கள் முழு கவனத்தையும் கோரும்.
மீனம்: மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் அன்றாடப் பணிகள் மற்றும் பொறுப்புகளின் மீது கவனம் செலுத்துவதில் அதிக நேரம் செலவாகும். உங்கள் உறவுகளுக்குள் உணர்வுபூர்வமான புரிதலும் சமநிலையும் தேவைப்படுவது அதிகரிக்கும். நிதி நிலை வலுவடையும். செவ்வாய் கிரகம் உங்கள் ராசிக்குள் பிரவேசிப்பது, உங்களுக்குப் புதிய உத்வேகத்தையும் ஆற்றலையும் அளிக்கும். இருப்பினும், உங்கள் உணர்ச்சிகளைச் சமநிலையில் வைத்திருப்பதன் மூலமே, இந்த ஆற்றலை உங்களால் திறம்படப் பயன்படுத்திக்கொள்ள முடியும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.